Kahe päeva jooksul käis tulekahju kustutamine kahes töölõigus. Esimene ehk järvelõik oli Põhja päästekeskuse andmetel just see ala, kus tulekahju arenes. Tegemist oli raskesti ligipääsetava kandiga, kus sai liikuda ainult roomikmasinatega. Tuule suuna muutudes levis tulekahju edela suunas, mille järel tekkis teine töölõik. Lõplikuks põlenguala suuruseks hinnatati 120 hektarit.

Klooga rabapõlenguala suurus oli laupäeva õhtuks ligikaudu 120 hektarit ning tuli levis lõuna suunas. Päästetööde juht Leonid Pahhutš arvas samal päeval, et lõplik kustutamine võib aega võtta pikalt. Põlenguala oli suur, raskesti ligipääsetav ning kohati olid leegid läinud pinnasesse. Lisaks ennustati ka pühapäevaks kuiva, kuid tugeva tuulega ilma.

Sündmuskohal kinnitati kõrgeim väljasõiduaste ning reageeritud on suurte jõududega. Kuna puhus tugev tuul, võis tulekahju levida äärmiselt kiiresti väga suurele alale. Suits levis ka Läänemaale.

Häirekeskus sai kell 15.18 teate, et Klooga rabas põleb suurel alal mets. Päästeamet palus Põllküla inimestel olla valvsad ning oma kodu lähedal tuld või suitsu nähes piirkonnast kohe lahkuda.

