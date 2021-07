Põhja-Eesti toiduteel asuvas Hõbeda kitsefarmis toimetavad Kersti ja Georg Luzhkov koos 32 kitsega, kes annavad neile 80 liitrit piima päevas. “Suure osa teeme juustuks ja väiksema osa jäätiseks,” selgitab Georg.

Kersti ja Georg hakkasid kitsi pidama kuus aastat tagasi. “Keerulisi asju on selle aja jooksul olnud mitu: kuidas loomadega hakkama saada, kuidas üldse juustu tehakse, ning juust tuleb ju ka maha müüa,” räägib Georg.

Kersti ja Georg teevad kogu loomadega majandamise töö ise, üks proua käib abis juustu tegemas. Uudistootena tehakse kitsepiimajäätist, mida on Georgi sõnul natuke lihtsam valmistada kui juustu.

Kersti ja Georg otsustasid ühel päeval linnaeluga hüvasti jätta, kolisid maale, ostsid talu koos suure karjalaudaga. Georg on ehitusökonomist ning tegutses jaekaubanduses, Kersti töötab ettevõtte alguspäevist Shell Estonias kvaliteedi- ja keskkonnajuhina ning jätkab tööd ka kitsefarmi kõrvalt.

Tujukas juust

“Juustu juures on olulised mitmed aspektid, üks on õigest protsessist kinni pidamine: kõik lisaained, mis sisse lähevad, peavad olema täpselt doseeritud, laap ja bakter. Ning ka laagerdumisprotsessi tuleb jälgida, et niiskus ja temperatuur õige oleks. Ja väga oluline on puhtus!” rõhutab Georg.

Osana Põhja-Eesti toiduteest tuleb Hõbedale tihti uudistajaid, kes tahavad loomi vaadata. Georgi sõnul ei tunta juustutegemise vastu nii palju huvi, aga kui keegi tõesti peaks tahtma seda protsessi jälgida, siis ei öelda talle ära, huvilisi on käinud aastate jooksul palju.

Georg ütleb, et peaasjalikult tehakse selliseid tooteid, mis endale meeldivad, ülejäänud on aastate jooksul välja praagitud. “Näiteks kolm kuud laagerdunud juust oli meil varem ka seentega, ja mitte lihtsalt seentega, vaid värskete, tooreste kukeseentega,” räägib Georg, “aga korjad seened metsast, eks seal ikka ole mingid bakterid kaasas ning need lähevad ka juustu sisse. Kuna plaan ei tulnud välja, siis sellest loobusime.”

Kogu maailmas ja ka Eestis on populaarsed pehmed kitsejuustud, mida leivale-saiale määrida või toitudes kasutada. Georg räägib, et kuna Eesti turul neid tootjaid juba on, siis ei ole Hõbeda pehmete juustude turule tunginud. “Teine võimalus on, et me ei lase juustul pikalt laagerduda, laagerdame viis päeva ja siis ongi söögikõlblik,” ütleb Georg.

Toodete seast leiab nii poolkõvasid juuste kui ka halloum’it, mida saab küpsetada. “Sel aastal oleme teinud parmesani tüüpi juustu,” hõikab Georg rõõmsalt, “see tuli välja täitsa parmesani moodi!” See juust laagerdus viis kuud. Praegu seda veel poodides saada ei ole – tellijaiks on mõned restoranid. Selle juustu tegemise miinus on, et laagerdumise riiul on pikka aega hõivatud, sellepärast ei tehta suuri koguseid.

Maheloomade elu

Georgi sõnul on mõned kauplused, kes võtavad suuremaid koguseid, näiteks Viimsi, Järve ja Solarise Selver ning ka mõned restoranid. Praegu tehakse kahe maitsega jäätist: astelpajumaitselist ning šokolaadi- ja piparmündimaitselist.

Uute põnevate maitsete kohta ütleb Georg, et kui satub ette midagi sellist, mis endale väga meeldib, siis selle maitsega juust tuleb kindlasti. Aga kui ei satu, siis ei tule.

Georg ja Kersti on oma majapidamises kõige uhkemad ilusa ja terve kitsekarja üle. “Kui on õige aeg, siis laseme neile isakitse külla, aga suurem osa aastast ei ole õige aeg,” selgitab Georg. Pärast isakitse külaskäiku saabki viie kuu pärast tallekesi.

Georg ütleb, et kui on vaja kitsekesi arstlikult abistada, siis natuke oskavad nad juba ise, aga loomaarst, kes ei ela küll väga lähedal, on niisugustel puhkudel suureks abiks.

Hõbeda peremees ütleb, et nende loomad on mahedad, aga toodang ei ole mahe. “Kui tahaks mahedalt müüa, peaksime registreerimise protsessi läbi tegema – ametlikku sertifikaati meil ei ole,” tunnistab Georg.

Et üldse midagi müüa tohiks, on vaja hulga dokumente, mille kordaajamine oli Georgi sõnul paras pusimine. “Kõigepealt tegime tootmise tunnustuse – see ongi põhiline ja kui tahad mahedana müüa, pead tooted ka sertifitseerima,” selgitab Georg.

Töökas pererahvas on saanud toetust ka Leader-programmist, näiteks lauda uste-akende jaoks ning köögiseadmete ostuks, traktori ostu toetas PRIA.

Luzhkovide lemmikmagustoit on praejuust, mida saab süüa moosi ja meega.