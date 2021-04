“Oleme turul uus kirjastaja, kelle eesmärgiks on tuua teieni raamatute segment, millest on praegu Eestis puudus. Jagame teiega uut ja vajalikku teavet, mis aitab mõtestada tänapäevast maailma ning avardada silmaringi. Meie eesmärgiks on säilitada arvamustepaljusus ja sõnavabadus kõigile,” tutvustab ennast kirjastus Reval Buch.

Et saada aimu, millist kirjandust osta-tellida saab, avaldame osaliselt kaks peatükki raamatust “Tervisediktatuur”.

2.5 | Event 201 ja Gates’i vaktsineerimishullus

Loomulikult on igaühel vabadus nendele arvudele ja Bill Gates’i eesmärgile inimkond täielikult vaktsineerida mitte mingit kaalu ega tähtsust omistada. Lõpuks teatakse seda isiklikust kogemusest: mõnikord vestluses liialdatakse, mistõttu ei tasu kõiki väljaütlemisi puhta kullana võtta. Kuigi nii võiks edasi jätkata, on Gates siiski ka lihtsalt inimene ja ei ole vigadest vaba. Kokkuvõttes on ta siiski üks headest, inimeste sõber ja heategija, kes kasutab raha ja võimu maailma vaeste lõunariikide inimeste tervise heaks. Mida veel tahta? Nii on rikkad ja ülirikkad alati soovinud.

Just sellist pilti tahab Bill Gates avalikkuse ees näidata: inimkonna õilis heategija. Sel eesmärgil andis BMGF meediaettevõtetele ja teistele rühmitustele kokku umbes 250 000 000 dollarit. Saksamaal teenivad sellest kasu muuhulgas Spiegel, kes sai 2018. aasta detsembris 2 500 000 dollarit, või Die Zeit, kes sai 2019. aasta detsembris 300 000 dollarit investeeringuid, mis praegu tunduvad olevat end ära tasunud.

Selline mulje jääb vähemalt, kui arvestada peavoolu ajakirjanduse valdavat vaikimist Bill Gates’i seotuse suhtes koroonakriisiga ja samal ajal ka üha teravamate rünnakutega tema kriitikute vastu. Vandenõuteoreetikutest veidrikud, Covidioodid või Koronatsid on veel kõige leebemad solvangud, mida Microsofti asutaja ja tema mahhinatsioonide kriitikud peavad taluma.

/—/

Event 201 tähistab pandeemia simulatsiooni, millest 18. oktoobril 2019. aastal teiste hulgas selliste organisatsioonide esindajad nagu CIA, Hiina Haiguste Tõrje ja Ennetamise Amet, NBC Universal Media, Lufthansa ja Maailmapank osa võtsid. Lisaks Maailma Majandusfoorumile ja mõnele USA farmaatsia- ja meediakontsernile oli korraldajaks BMGF.

Kolmetunnisel kohtumisel treeniti meetmeid, millega pandeemiat ohjeldada ja samaaegselt majanduslikke kahjusid võimalikult madalal hoida. Mänguplaani lähtepositsioon on järgmine:

Uus SARSi-taoline koroonaviirus, kuigi agressiivsem, levib Brasiilia seafarmidest Lõuna-Ameerika suurematesse linnadesse, jõuab lennureisijate kaudu USAsse ja Hiinasse ning sealt kogu maailma. Alguses kahekordistuvad nakatunute ja surnute arvud igal nädalal, majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed muutuvad üha tõsisemaks. See kirjeldab täpselt seda stsenaariumi, mis kaks kuud hiljem mitte Brasiilias, vaid Wuhanis Hiinas aset leidis ja mille tõttu me endiselt hinge kinni hoiame.

Miks aga ei räägi sellest kohtumisest Saksamaa meediaorganisatsioonid, millele Gates on annetanud, või kui, siis ainult väga lühidalt, et vähemalt pooleldi reporteri kohustus täita? Miks ei jõua nad asja tuumani, ülistades Gates’i kui heategijat ja tembeldades halvustavalt vaimuhaigeteks neid, kes sellele tähelepanu juhivad?

See oli mitte väga kaua aega tagasi teisiti. 2017. aastal kirjutas väljaanne Zeit Online: “WHO salajane juht on Bill Gates”. Umbes kolm aastat hiljem on selline pealkiri ühes paljudest valitsuse pressiorganitest ja seega ka BMGF-i kohta lihtsalt mõeldamatu. 2020. aasta suvel on see samaväärne ilusate, rikaste ja võimsate maailmast väljasaatmisega.

/—/

Vaatame näiteks Indiat. Seal teostas 2009. aastal organisatsioon PATH, mille peamiste nõustajate sekka kuuluvad ka Bill ja Melinda Gates, BMGF-i rahastatud vaatlusuuringu inimese papilloomiviiruse (HPV) vastaste vaktsiinidega 24 000 koolitüdrukul vanuses 10–14 aastat.

PATH püüab lapsevanemaid sularahamaksetega meelitada, et nad annaksid testidele oma nõusoleku. Ametlikult on see hädavajalik, kuid mitteametlikult ei võeta seda eriti tõsiselt.

Kui nõusolek puudub, on abinõu olemas. Mis on selle võrra lihtsam, et pole haruldane, kui sõrmejälg asendab allkirja. Või kui õde ilma pikema jututa allkirjastab ankeedi, mis tüdruku katsejäneseks muudab.

9.4 | Kõigi vabaduse lõpp

Suundume lõpetuseks veel kord tagasi Bill Gates’i juurde, kes kurikuulsa tervishoiuapostlina pidevalt täielikku tervishoiuriiki edasi arendab ja sellega ukse tõeliselt totalitaarsele valitsusele valla lööb. Valitsemisele, mis hakkab lammutama viimast piiri, ehk seda, mis eraldab indiviidi tema keskkonnast, et nii saada ligipääsu indiviidi viimsele taandumisele.

Kui Bill Gates’i fantaasiad saavad tegelikkuseks, oleks see igaühe isiksuse ja individuaalsuse lõpp – ülemaailmselt. Selle pärast tuleb hoiatusena võtta seda, et California usukogukonna propagandaorganid pidevalt oma kuulajatele ja vaatajatele korrutavad – on aeg enne koroonat ja pärast seda, ja tagasiteed enam vanasse maailma ei eksisteeri. Need sõnad on ettevalmistuseks. Uus maailmakord, mis on kujundatud California usukogukonna ja digitaalse aristokraatia ettekujutustele põhinedes, jõuab lähemale ja sellega ka sipelgataolisteks orjadeks muutumine nende jaoks, kes ei kuulu kumbagi nendest gruppidest – ja seda ülemaailmselt.

Gates’ilikus uues keeles jõuab see õudusstsenaarium tuum- ja põhilauseni: “Me ei juhi maailma ülitõhusalt”.

Selle jaoks ei ole vaja vandenõuteooriat, juute, jesuiite, vabamüürlasi, sataniste või teisi väidetavalt “tumedaid jõude”. Nartsissismist ülevoolava missioonitundega inimene, kes on oma eesmärgile pühendunud – sellest piisab täiesti, eriti kui sellega kaasneb veel raha ja võim. Ka seda oleks võinud 20. sajandi ajaloost õppida. Ilmselgelt aga ei ole õpitud. Muidu ei oleks see võimalik, et käputäiel ennast täis nohikutel õnnestub edukalt inimestele tervel planeedil ette kirjutada, kuidas elada, armastada või oma olemasolu kujundada.

/—/

Covid-19, täpsemalt selle jaoks kasutusele võetud immuunsustõend, viib uuele tasemele inimeste diskrimineerimise, kes ei ole valmis jagama värvilisi tõotusi sünge, halli tuleviku suhtes. Täielikus tervishoiuriigis on vaktsineerimisest keeldujad tervishoiuriskiks, keda tuleb hügieenilistel põhjustel kui mitte kõrvaldada, siis isoleerida ja tõrjuda. Et see ainult vaktsiine ja tervishoiuteenuseid ei puuduta, selgub Berliini Vabariigi püüdlustest luua ideoloogiliselt steriilset konsensusühiskonda, kus iga teema kohta eksisteerib üks ja ainult üks arvamus, mida Liiduvabariigi sipelgatele hommikul, päeval ja õhtul korrutatakse.

/—/

Lisaks ei ole ükski miniatuurne robot selleks võimeline, et vereringes patrullida, sealjuures igaühe hormonaalse tasakaalu kohta hetkega infot saada ja selle kõik keskusesse edasi saata, et kodaniku vaba tahte viimased järelejäänud riismed lõplikult minema pühkida.

Võib küsida, miks Gates’i katse suuremahulist koroonavastast masside vaktsineerimist teostada nii ohtlik on, kui vaktsineerituid seejuures värvikoodide ja nanoseadmetega ei varustata.

Esiteks on kõige suurem usaldamatuse põhjus see, et täieliku tervishoiuriigi juhtfiguur, kes on sügavalt seotud ka farmaatsiatööstuse mahhinatsioonidega, soovitab või tellib selliseid meetmeid, nagu laiaulatuslikud vaktsineerimised. Eriti kui meenutame BMGF-i vaktsineerimiskampaaniaid maailma lõunariikides. Need tõestavad, et vaktsineerimine ja vaktsiin võivad ohtlikud olla ka siis, kui nanoseadmed sellega seotud ei ole. Juba seotus Gates’i või Gates’i sihtasutusega on see, mis peaks kriitiliselt mõtlema panema.

Olulisim on seejuures aga see, et vähemalt ühiskonnapoliitilisest vaatest oleks see nagu tammi purustamine, kui peaks tulema massivaktsineerimine väiksemal või suuremal määral.

