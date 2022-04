6. jaanuaril avas Kinnisvara24 koostöös sotsiaalkindlustusametiga Ukraina sõjapõgenike jaoks mõeldud kinnisvaraportaali, mille kaudu on esimese nädalaga kodu leidnud juba 600 Ukraina inimest, kuid nõudlus sobiva kinnisvara järele on oluliselt suurem.

Kinnisvara24 tegevjuhi Urmas Uibomäe sõnul loodi Ukraina portaal selleks, et kinnisvaraomanikel ja sõjapõgenikel oleks lihtsam üksteist üles leida. Portaali külastas juba esimesel päeval üle 4500 inimese ning kokku oli esimese 7 päeva jooksul 60 000 külastajat. „Ukrainlaste huvi Eesti kinnisvara vastu kasvas järsult juba veebruari alguses ning see suurenes, kui sõjapõgenikud hakkasid Eestisse jõudma. Kuna enamik ukrainlasi on seni viibinud Eestis oma tuttavate juures või riigiasutuste kaudu leitud ajutistel elamispindadel, siis on siinse püsiva elukoha leidmine endiselt väga aktuaalne.“

Portaali kaudu on sõlmitud juba 100 üürilepingut. Hetkel on portaalis üleval 132 kinnisvarapakkumist ja pakutavatel elamispindadel võiks end sisse seada ligikaudu 1000 inimest. „Iga päev leiab portaali vahendusel kodu üle 20 Ukraina pere. Oleme saanud tagasisidet, et spetsiaalselt Ukraina inimestele loodud portaal muudab siinse elukoha leidmise nende jaoks palju lihtsamaks,“ tõi Uibomäe välja.

Tänase seisuga on Eestis 30 255 sõjapõgenikku, neist 1847 lapsed. 17 000 põgenikku plaanib jääda Eestisse pikemaks ajaks. Majutusasutustes peatub hetkel 6000–7000 inimest, ajutistes riigi majutuskohtades elab 5302 inimest ja neile lisaks majutatakse põgenikke Tallinki laevadel.

Urmas Uibomäe tõi välja, et sõjapõgenikele sobivaid elukohti napib ja nõudlus kinnisvarapakkumiste järele on oluliselt kõrgem. „Ukraina portaalis pakutavaid kodusid pole hetkel piisavalt, mistõttu kutsume kõiki Eesti inimesi üles mõtlema läbi, kas neil leidub vaba korter, suvila või tuba, mida pakkuda elukohaks Ukraina peredele. Kuulutuse saab portaali www.kinnisvara24.ee/ukraini/abi sisestada tasuta.“

Portaalis on võimalik kinnisvaraobjekt sisestada kindlaks perioodiks, märkida lubatud inimeste arv, kas lemmikloomaga pered on oodatud ning lisada juurde, kui lisaks majutusele pakutakse näiteks töökohta või muid eluks vajalikke funktsioone, näiteks lastehoiukohta või huviringi. Uibomäe sõnas, et eriti oodatud on tasuta ja soodustingimustel pakkumised, kuid portaali võib sisestada ka tasulist üürikinnisvara.

Üürilepingute sõlmimise lihtsustamiseks koostas Eesti Pagulasabi lepingupõhja, mida saab Kinnisvara24 portaalist nii eesti kui vene keeles alla laadida. Ukraina inimestele jagatakse infot Eesti üürituru toimimise ja portaali kasutamise kohta.

Ukraina sõjapõgenikele püsiva elukoha leidmiseks mõeldud kinnisvaraportaali avas Kinnisvara24 koostöös sotsiaalkindlustusametiga. Portaali koondatakse elupindasid, mida inimesed pakuvad just Ukraina sõjapõgenikele. Uue portaali eeskujuks võeti juba olemasolev Kinnisvara24.ee veebilehe struktuur, arendustööde käigus lisati kohandused, mis sobiksid praeguse eriolukorraga. Näiteks saab uuest portaalist otsida elupinda perioodi, inimeste arvu, lemmikloomade ja töökohavõimaluste järgi. Kogu sisestatud info tõlgib portaal automaatselt eesti keelest vene keelde.

Lisainfo www.kinnisvara24.ee/ukraini

Kinnisvara24 on 2018. aastal loodud kinnisvaraportaal, mida külastab igakuiselt üle 450 000 külastaja.

Lisainfo Urmas Uibomäe, Kinnisvara24 tegevjuht, + 372 5668 0111, urmas@kinnisvara24.ee

www.kinnisvara24.ee