„Suur aeg nõuab suuri inimesi,“ kirjutas kunagi Jaroslav Hašek oma surematus „Švejkis“. Kolme aasta eest oli kinnisvara uusarendusi kapaga ja neil läks hästi. Kuigi paremad töötajad on vähemalt legendi järgi juba paarkümmend aastat Soomes või kaugemal, siis kuidagi objektid ikkagi valmisid. Loomulikult on jutt eelkõige Tallinnast ja elamuehitusest.

Võtame tüüpilise näite ühe kesklinna eliitasumi rannapiirkonna elamukompleksi näol. Korterihinnad algasid siis veidi peale viit nulli ehk nii 200 000 eurot ja sealt edasi.

Kaks aastat tagasi, kui saabus koroona, tekkisid „tarneahelas tõrked“, kuna ehitajad ei pääsenud enam objektile. Tulemus oli see, et paljud ehitusfirmad ei suutnud arendajate ees oma kohustusi täita.

Esmaabina võtsid ehitajad tööle mitte just kõige parema kvalifikatsiooniga kaadri. Langes elamute kvaliteet, aga nende hind jätkas samal ajal inertsist veel tõusu.

Arendajad väljendasid end frivoolsete pejoratiividega mandatoorses võtmes ning muude vulgaarsustega ehk lihtsamalt – ropendasid.

Isolatsioonikuud said mööda, aga siis alustas venelane sõda Ukrainas ja kuigi praegu tundub nii mõnelegi, et pool sellest riigist on Eestisse pagulasteks kokku voolanud, siis need ukrainlased, kes meie „kalevipoegasid“ siin ehitajatena asendasid, sõitsid kodumaale võitlema.

Selle tulemus omakorda oli see, et ehitusfirmadel oli odavam maksta arendajatele leppetrahve, kui täita kasvõi läbi roomaja intiimpiirkonna kuidagimoodi oma kohutusi. Pragmaatiline ilmavaade.

Seetõttu ennustab nii üks kui ka teine teadjam juba poolavalikult nii mõnegi ehitusfirma kadumist turult. Tavaline koduostja ei tee seda märkamagi. Seda enam, et suurehitajatel on juba ammusest ajast tavaks saanud maja ehitanud tütarettevõte põhja lasta. Nii ehitab raamatupidamislikult iga maja eri juriidiline isik.

Ent ostja on ärevuses.

Et oma investeeringut kindlustada, tulevad mängu kõik, ka vanad võtted.

Üks täiesti legaalsetest võimalustest, mis tegelikult kogu aeg toiminud, on notariaalne järelmaksuleping ilma pangata s.o intressivabalt ehk panga võrra odavamalt.

Kilulinnas see üldiselt ei toimi ja maaklerid seda ei soosi (sest ka neid pole sel juhul tavaliselt vaja), aga võimalik on. Tehing nõuab müüjapoolset usaldust, sest pank on olemuslikult selle tagaja, et raha ikka laekuks. Sisuliselt on tegemist liisingleppega ehk üüri-/rendileping väljaostu võimalusega. Autoostu puhul poleks selles midagi imelikku. Selles lehes me seda põgusalt valgustamegi.

Mis saab edasi, pole teada. Teadagi.

Maa-ameti andmeil vähenes juulis kinnisvara tehingute arv aastaga võrreldes 17 protsenti ja eelneva ehk juunikuuga võrreldes 15 protsenti. Maaklerid ja analüütikud märgivad, et elamuehituses on varsti lagi käes.

Üürihinnad on tõusnud kiiresti ja isegi kiiremini kui kinnisvara enda hind.

Portaali Kinnisvara24 statistika järgi on korterite keskmine üürihind üle Eesti tõusnud eelmise aastaga võrreldes ligikaudu viiendiku võrra. Suurimat muutust on näha Tallinnas ja Tartus, kus koduotsijad peavad arvestama kuni poole kallimate hindadega.

Portaali tegevjuhi Urmas Uibomäe ütlust mööda tuleneb korterite hinnatõus üleüldisest hinnatõusust ja 23-protsendilisest inflatsioonist, aga piirkonniti on muutus üürihinnas erinev ja see tuleneb nõudlusest. „Kui möödunud aastal üüriti keskmine korter 499 euro eest, siis praegu tuleb üürikorteri puhul arvestada keskmiselt 604 euroga.“

Peale investeerijate teevad sel aastal hinda ajutist kodu otsivad sõjapõgenikud, mistõttu on üüriturul soodsamate pakkumiste osas eriti tihe konkurents. Suurenenud on ka uusarenduste osakaal.

Statistikaameti andmetel ehitasid Eesti ehitusettevõtted teises kvartalis siin ja välisriikides kokku püsivhindades 1,4 protsenti vähem kui aasta varem samal perioodil. Kohalikul turul vähenes ehitusmaht 1,8 protsenti.

Eesti ettevõtted ehitasid 1079 miljoni, sellest hooneid 697 miljoni euro eest. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes vähenes hoonete maht kaheksa protsenti, see-eest teid, sildu, sadamaid, magistraaltorustikke, side- ja elektriliine jms sai 14 protsenti rohkem. Koduotsijat see tõus ei rõõmusta.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Merike Sinisaare selgitusel on ehitusturg jätkuvalt mõjutatud kiirest ehituskulude kasvust.

„Kohalikku ehitusturgu mõjutas enim hoonete ehitusmahtude vähenemine. Vähem ehitati nii uusi hooneid kui tehti ka hoonete remondi- ja rekonstrueerimistöid. Rajatiste puhul kasvas ehitusmaht eelkõige remondi- ja rekonstrueerimistööde tõttu, väikest kasvu näitas ka rajatiste uusehitus,“ täiendas Sinisaar.

Välismaal tegutsevate Eesti ehitusettevõtete ehitusmaht suurenes eelmise aasta sama kvartaliga võrreldes seitse protsenti, seda nii hoonete kui ka rajatiste osas. Selle osatähtsus kogu ehitusmahus oli viis protsenti, aasta varem oli see neli.

Aasta esimese poolega suurenes ehitusmaht eelmise aasta sama perioodiga võrreldes samuti viis protsenti ja plusspoolele jäi ka hoonete ehitus (kolm protsenti kogumahust).

Üks pank teatas hiljuti, et suuremat nõudlust üürikorteritele enam pole. See puudutab pea eranditult investoreid, kes üürikortereid laenuga kokku ostaks. Pankasid muidu üüriturg ei puuduta ega peaks ka huvitama. Seega käib jutt maksejõulisest klientidest, kes ostavad üürikortereid, mitte neist, kes seal elavad.

See on ka ilmne, sest maksujõuline ostab, mitte ei üüri. Teisalt nendivad samasugused eksperdid, et kiireid lahendusi kõrgete üürihindade vastu polegi ja möödunud nädala ERR-i uudises käis läbi mõte, et üürikorterite ehitusel võiks appi tulla riik või omavalitsus.

Jääb küsimus, mis saab neist, kes nii maksujõulised pole. Neil on võimalus osta otse müüjalt ja ilma pangata.

TEAVE

Statistikaameti juhtivanalüütiku Merike Sinisaare selgitusel on ehitusturg jätkuvalt mõjutatud kiirest ehituskulude kasvust. „Kohalikku ehitusturgu mõjutas enim hoonete ehitusmahtude vähenemine. Vähem ehitati nii uusi hooneid kui tehti ka hoonete remondi- ja rekonstrueerimistöid. Rajatiste puhul kasvas ehitusmaht eelkõige remondi- ja rekonstrueerimistööde tõttu, väikest kasvu näitas ka rajatiste uusehitus,“ täiendas Sinisaar.