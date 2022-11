Kaubanduskeskused on ringi sagivaid inimesi täis, kõigil on peas miljon mõtet: kuhu veel on vaja jõuda ja kellele on kingitus ostmata – käes on pühadeaeg. Selle imelise ajaga kaasneb aga tihti stress, mida saab vältida.

Elu võib olla palju lihtsam, sest kõik kingitused ja pühadeks vajaminevad dekoratsioonid saab kerge vaevaga e-poodidest tellida. Nii saad vältida närvi- ja ajakulu niigi kiirel jõuluperioodil, ning jääb rohkem aega veeta lähedaste seltsis.

Et jõulutunnet tekitada, on vaja luua hubasust ja soojust. Juba novembris tekib tunne, et on vaja erinevad lisavalgustusi, millega oma koju pühademaagiat tuua. Jõuluhõnguga küünlad, säravad küünlajalad ja rohkelt erinevaid LED-jõulutulesid annavad kodule palju juurde.

Kui sellele valguse mängule lisada veel veidi pidulikumaid diivanipatju ja mõned pehmed pleedid, on kodust lahkumiseks üha raskem põhjust leida. Seetõttu tasubki ennast sinna mõnusasse pesasse kerra tõmmata ja jõulukingid tellida Kaup24 või Hansaposti veebilehelt.

Päkapikud piiluvad

Sellel aastal on esimene advent juba 27. novembril. Akendele ilmuvad advendiküünlad, mis ei ole enam üldse klassikalised jõulukolmnurgad, leidub ka palju huvitavamaid lahendusi.

Juba kolm päeva hiljem on jõulukuu esimene päev ja käima hakkavad päkapikud. Paljusid lapsi rõõmustatakse advendikalendritega, mis ei tähenda aga, et nad igal hommikul topeltkoguse maiustusi peaksid saama. Advendikalendreid on suures valikus. Neist võib leida legosid, erinevaid väikeste printsesside aksessuaare, autosid või Barbie-varustust.

Kalendrist võivad rõõmu tunda ka emmed ja issid – keegi ei pea ilma jääma, sest valikus on ka selliseid, kus iga ruudukese taga peitub mõni ilutoode või hoopis midagi vajalikku meestele!

Kingitused kõigile ühest kohast

E-poest leiad sobivaid kingitusi nii naistele, meestele kui lastele. Olgu tegu siis matkasõbra, rohenäpu, käsitööhuvilise, kalamehe, kodukoka või spordihuvilisega, sobiva jõulukingituse leiab igaühele. Kindlasti rõõmustab nii mõnigi naisterahvas uue parfüümi, kodumasina, sisustuselemendi või nahahooldustoote üle, ja täpselt samade kategooriate alt leiab sobivaid jõulukinke ka meestele.

Spordisõpradele tasub kinkida just nende elustiiliga kokku sobivaid vahendeid, üheks populaarseks tooteks on erinevad nutikellad, aga on ka soodsamaid valikuid, näiteks treeningut toetavad toidulisandid ning abivahendid.

Kodukokale või hoopis vanaemale võiks kingituseks sobida uus vaeva kergendav köögitehnika ja uued lauanõud ning nendega kokku sobiv laudlina, et uhke pidulaud katta. Jõulumeeleolu aitavad pühade ajal luua jõulumotiiviga lauanõud ja jõulupeo võõrustaja vaeva vähendamiseks kuluks kindlasti ära üks koduabiline robottolmuimeja näol, mis peo järel suurema töö ise ära teeb.

Lastele on aga jõulukingitusi valida hulga lihtsam. Vaja on teada vaid vanust ja juba on pool tööd tehtud. Pisipõnnidele sobiks kinkida näiteks erinevaid eakohaseid puslesid või puidust ladumistorne, algust saab teha ka juba pisikestele mõeldud legodega. Juba veidi suuremad lapsed vaimustuvad samuti tihti legokomplektidest, mida leidub nii Harry Potteri, Minecrafti, Star Warsi kui ka teiste huvitavate teemadega.

Mõttetööd arendavad ka lauamängud ja keerukamad pusled. Veidi vanemad lapsed rõõmustavad kindlasti mängukonsoolide ja nutiseadmete üle.

Jõulupuu tuppa ja ehteisse

Et mitte võtta tuppa elus puu, seejuures loodust, ja ka ennast okaste koristamise vaevast säästes, on võimalik soetada endale kunstkuusk, mis petab ära ka kõige tähelepanelikuma silma. Tehisliku jõulukuuse saad valida täpselt sellise nagu sulle meeldib, sest neid on eri kujuga ja mitmetes värvitoonides, mõnel on isegi jõulutuled juba küljes.

Jõulupuu kaunistamiseks leidub kuuseehteid igale maitsele. Trendideks on hõbe ja kuld, traditsiooniline punane, rikkalikud värvid ja ka klassikaline looduslähedus – oma lemmiku leiab igaüks. Meelisvalgusega jõulutulesid lisades annad säravatele ehetele veelgi ilu juurde!

Lisaks jõulukuuse ülesseadmisele võib akende ümbrusesse või näiteks trepi käsipuule sättida kuusevaniku. Uksele riputa pärg, et ka teised sinu jõulumaagiast osa saaksid!