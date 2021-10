ERGO kindlustusele on seoses möödunud nädala tormiga esitatud üle 30 kahjuavalduse kogusummas 45 000 eurot, kuid kindlustusandja sõnul on tegemist alles esialgse hinnanguga ja teateid tuleb kindlasti juurde.

21. oktoobri õhtust alates möllanud tormituuled tekitasid peamiselt kahjusid hoonetele ja kodusele varale, millega seoses on 25. oktoobri lõunaks esitatud kindlustusele 24 kahjuavaldust. Pooled nendest juhtumitest leidsid aset Harjumaal, teatas kindlustusfirma.

Sõidukitega seotude kahjudest on teatatud viiel korral, mis kõik olid seotud tuule mõjul teele või autole langenud puudega. Sõidukikahjud toimusid Kesk- ja Lõuna-Eestis.

ERGO kahjukäsitlusvaldkonna juhi Caterina Lepvaltsi sõnul oli juhtumite põhjuseks valdavalt tugev tuul. “Nagu varasemaltki tormituultega, nii läks ka seekord lendu nii mõnigi batuut, tugev tormituul puhus kokku ühe välibasseini ja lennutas oma kohalt kasvuhoone. Palju kahju tekitasid hoonetele või piirdeaedadel langenud puud, torm kahjustas katuseid ja fassaadi,” lausus ta.

Lepvalts tõdes, et varasema kogemuse põhjal võib eeldada, et selle nädala jooksul tuleb kahjuteateid veel juurde ja praegu teatud kahjude summa 45 000 eurot on tema sõnul väga esialgne hinnang.

Ta lisas, et tormikahjude vältimine ei ole sageli võimalik, aga näiteks batuudid, aiamööbel ja muud sarnased esemed, mis tuule alla võivad võtta, tuleks tormi eel siiski korralikult kinnitada või õuelt ära tõsta.