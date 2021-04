Salva Kindlustus maksis käesoleva aasta esimeses kvartalis välja üle 3 miljoni euro eest hüvitisi. Suurimad kahjud moodustasid põlengud, näiteks Maardu sotsiaalmaja, ning masinate ja seadmete avariid. Muuhulgas suutis mitmetuhande euro eest vara hävitada ka autosse pääsenud hiir.

“Võrreldes selle aasta esimest kvartalit 2020. aasta omaga on välja makstud hüvitiste kogusumma üldiselt enam-vähem samaks jäänud, kuigi vahekorrad kategooriate vahel on muutunud. Viiruse mõjul on ühest küljest vähenenud sõidukite seotud kahjud, sest liiklustihedus on endiselt mõnevõrra madalam kui enne pandeemiat. Samas veedavad inimesed rohkem aega kodukontorites, mistõttu on sagenenud erinevad koduseinte vahel toimunud õnnetused. Seda nii inimeste endiga kui koduse varaga. Suuremad on ka ettevõtete ja põllumajandustehnikaga seotud kahjud,” selgitas Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt.

Esimeses kvartalis oli Salvas suurimaks kahjuks aasta alguses toimunud põleng Maardu sotsiaalmajas, mille kogukahju ulatus üle 820 000 euro. Tules hävines hoone kolmas korrus ja parem tiib täielikult ning kustutusvee kahjustused ulatusid keldrini. Esimest kvartalit möödunud aasta omaga võrreldes tõusid Salva väljamaksed tulekahjude tõttu lausa kolm korda. “Põlengute kõrval on kodukindlustuse puhul muidugi alati suurte kahjude tekitajateks ka veekahjud. Ka seekord on klientidel olnud mitmeid ootamatuid juhtumeid, kus näiteks jõulupuu eemaldamisel on avastatud, et sellele pandud vesi oli tükk aega põranda alla lekkinud. Kahju kohe mitutuhat eurot,” märkis Kivirüüt.

Viiruse tõttu on inimesed vähem liikuvad ja sellega seoses on juba mõnda aega olnud languses sõidukitega toimunud õnnetuste arv ja seega ka need kahjud. “Võimalik, et just pikemalt seisma jäänud sõiduki tõttu pöördus meie poole ka klient, kellel autosse oli pääsenud näriline, kes oli suutnud üle kolme tuhande euro väärtuses seal polstrit ja muud sisustust hävitada,” lausus Kivirüüt. “Kuigi meile saadetud ühe pildi peal on pere kass koos tabatud paharetiga, siis tegelikult läks kliendil mitu päeva, et hiir lõksuga kinni püüda.”

Möödunud aasta esimese kvartaliga võrreldes on suure tõusu, lausa ligi 170%, teinud ka ettevõtete seadmete ja masinate kahjud. Eelkõige põhjuseks mõned suuremad ühekordsed kahjujuhtumid. Näiteks veebruaris vajus ühe kindlustatud ettevõtte harvester läbi turbapinnase. Veekahjude tagajärjel oli kogukulu üle 35 000 euro.

Kokku on Salva maksnud 2021. aasta esimeses kvartalis välja natuke üle 3 miljoni euro ulatuses hüvitisi. Liikluskahjusid hüvitas Salva oma klientidele 1 miljoni euro ulatuses, kaskokindlustuse hüvitisteks läks ligi 750 000 eurot. Kodu- ja varakindlustuses hüvitati ligi 950 000 eurot.

Lisainfo Urmas Kivirüüt, Salva Kindlustuse AS kindlustusdirektor, 680 0500, urmas.kiviruut@salva.ee