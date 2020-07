Rae valda Järvekülla kerkiva Kindluse kooli ehitamine jõudis 19. juunil olulise verstapostini – peeti sarikapidu. Kavade kohaselt valmib koolimaja esimene korpus 1. septembriks, teine osa novembris ning kolmas järgmise aasta 30. aprilliks.

“Rae vallas on kombeks niimoodi, et Jüri läks jüripäevale, Jaan läks jaanitulele ja Sarik läks sarikapeole,” ütles Rae vallavanem Madis Sarik sarikapeo avasõnad.

Ehitusfirma Nordecon juhatuse esimees Gerd Müller lubas, et Kindluse kooli esimene osa valmib kindlasti kooliaasta alguseks: “Kui jääd graafikust maha või midagi juhtub, siis pead öösel tegema, et järgi võtta.”

Kogukonna süda

“Me alustame sügisel 200 õpilasega, meid õpetajaid on paarkümmend,” ütles Kindluse kooli direktor Annika Räim, eriala poolest inglise ja saksa keele õpetaja.

“Me usume, et üks ilus ja tähendusrikas laul ütleb rohkem kui direktori pikk kõne. Te olete kohe kuulamas Kindluse kooli päris oma laulu maailma esmaesitust,” üllatas direktor.

Laulu muusika kirjutas Elmar Liitmaa, sõnad Liis Lass. “Miks see laul on oluline? See ei ole mitte ainult kool, vaid see on ikkagi kogukonna süda, kuhu inimesed leiavad tee mitmel põhjusel,” arvas Räim.

Direktori rääkis Harju Elule, et 1. septembril alustavad Kindluse kooli algklasside majas neli esimest klassi, kolm teist, üks kolmas, üks neljas, üks viies ja üks kuues klass – kokku 210 last.

Koolitee alustajad tulevad Kindluse kooli mõistagi Rae valla lasteaedadest. “Teise klassiga on see eripära, et meie meeskonna õpetajad töötasid õppeaastal 2019/2020 kolme klassikomplektiga naaberkoolis, Järveküla koolis. Need klassid tulevad meile teisteks klassideks,” rääkis Räim.

Õpetajate koor Kindluse kooli laulu esmaettekandel. Fotod Andres Tohver

Kolmanda, neljanda, viienda ja kuuenda klassi õpilased õppisid seni kas mujal Rae valla koolides või Tallinna linnas. “Nüüd nad siis otsustasid, et kuna Rae vallas on uus kool, siis nad tulevad siia,” selgitas direktor.

“Kindluse kooli ehitatakse üheksaklassiliseks nelja paralleeliga kooliks. Kunagi aastate pärast hakkab siin õppima 900 õpilast,“ lootis Räim.

Ei saa läbi mooduliteta

Rae valla eelarve kuludest 75 protsenti moodustavad praegu hariduskulud. Vallavanem Madis Sarik lubas, et hoolimata koroonakriisist ehitakse Kindluse kool kindlasti valmis.

“See ei ole kindlasti viimane kool, mida me peame planeerima ja ehitama,” arvas Sarik. Hetke seis on nimelt selline, et sügisel saavad nii Peeteri lasteaed-põhikool kui ka Jüri gümnaasium külge moodulklassid – kokku 180 lapse jaoks.

Moodulklassid renditakse Cramolt Peetri lasteaed-põhikooli jaoks viieks ja Jüri gümnaasiumi jaoks kolmeks aastaks. Rae vallale läheb see aastas maksma 110 000 eurot.

Sarik kritiseeris riigi plaani ehitada Rae valla riigigümnaasium kõigest 360 õpilase jaoks. “Minu arvates peaks kohe 540 õpilase jaoks ehitama,” rõhutas ta.

Kindluse kool

• Ehitusmaksumus 16,6 miljonit eurot

• Koolihoone kasulik pind 8702 ruutmeetrit, sellest 2293 ruutmeetrit algkool ja 6409 ruutmeetrit põhikool.

• Spordikeskus 2795 ruutmeetrit, jalgpalliväljak/pneumohall 5500 ruutmeetrit.

• Esimese etapina valmib 1. septembril 2020 algklasside blokk (20 klassiruumi, garderoobid, raamatukogu, administratsiooni ruumid, õpetajate tuba, rekreatsioonialad, ligipääsuteed, parklad)

• Teine etapp valmib novembris 2020 (peasissekäik, söökla köögiga, aula, suur tõusuga auditoorium, abiruumid, tugikeskus, osa põhikooli blokist)

• Kolmas etapp valmib aprillis 2021 (suurem osa põhikooli blokist mitmete klassidega ning spordiblokk koos jalgpalli, pneumohalli ja skatepargiga)

• Täisvõimsus 900 last.