Saku valla kultuurikeskuse Kiisa majas pidas Maie Pilt 29. jaanuaril loengu kristallidest, kivide väest ja esoteerikast. Poolteist tundi kestnud loeng kujunes eriskummaliseks rosoljeks ristiusust, maarahva tarkusest, indiaani tõdedest ning lihtsalt posimisest.

Kurtna lasteaias töötav 69-aastane Maie Pilt on enda sõnul diplomeeritud koolitaja. “Tunnistused” on ta saanud Raplamaal Kohila vallas tegutseva OÜ Valgus Inglid kaudu, mille juhatuse liikmed on Ruth Pukman ja Jüri Pukman.

Tunnistused annavad teada, et Pilt on õppinud meditatsiooni, tsakraid ja aurasid, hinge tervenemist, valguse hierarhiat, meediumi, selgeltnägemist, -tajumist, -tundmist, -kuulmist, eelmisi elusid ja karmat.

Kiisa pensionäre harima oli Pildi kutsunud kohalikku Padjaklubi vedav Marianne Õun.

Žiletiterad, kaitske mind

Algatuseks rääkis Pilt, kuidas kodu puhastada. Koolitaja käes välkus salvei taimest tehtud tõrvik. “Panen ta põlema ja sellega puhastan siis energia ära. Tõrvikuga tuleb käia päikese suunas, päripäeva.”

Järgnevalt soovitati põletada Palo Santo puust pulgakest. “See on väga püha puu. Juba indiaanlased avastasid, et ta tervendab,” jätkas Pilt

Nüüd jõuti kodumaiste vahendite juurde. “Kõigil on kodus valged küünlad. Kui oled võtnud küünla, siis esialgu käid ringi vastupäeva kodus kõik nurgad läbi, vaatad, kuidas küünal põleb. Juhul, kui on tekkinud negatiivne energia kuskile nurka, siis leek hakkab võbelema. Siis sa loed Meie Isa Palve seal ära ja lähed edasi,” õpetas Pilt.

Järgmisena kõlas midagi täiesti pentsikut. “Kui sa ei taha, et keegi sinu koju tuleb, siis võtad žiletitera, murrad ta pooleks ja kui vähegi võimalik, paned uksepaku alla. Ise ütled – žiletiterad, kaitske mind, minu kodu, et mitte keegi ebameeldiv ja pahatahtlik inimene minu tuppa ei saaks,” õpetas Pilt.

“Aga kui ma selle žileti panen, kas siis ei tule mulle enam ühtegi külalist?” tahtis keegi loengukuulajatest teada. „Žilett hoiab eemal üksnes soovimatud külalised,“ teadis Pilt.

Needus ja inglid

Pilt hoiatas, et maas vedelevaid kollaseid sente ei tohi üles korjata, sest nõnda võib needuse kaela saada. “Needusest saad aru, kui näed tihtipeale musta kassi siin ja seal,” oli Pilt kindel.

“Minu esimene mees armastas väga napsi võtta. Ta töötas laohodjana. Ühel õhtul lao väravad olid lahti ja must kass lippas sealt välja. See võis olla vana kuri ise, kes selle hinge ikkagi kätte sai, sest ma leidsin mehe surnuna,” tõi Pilt õpetliku näite omaenda elust.

“Ka maas olevad tikud on üks märk, et sul on needus peal. Siis sa võid vannitoas peegli ette panna valge või musta küünla. Sa küsid küünla käest– kas mul on needus peal? Kui küünlal hakkab vaha voolama, siis sul on needus peal,” haris Pilt kokkutulnuid.

Maie Pildi “diplomid”. FOTO: Andres Tohver

„Kellelt aga abi saada kui kollektiivis on inimene, kes käib sulle närvidele? „Siis tuleb öelda kodust välja minnes – inglid on mu ees, inglid on mu taga, inglid on mu kõrval, olge te minule kaitsjaks,” õpetas nüüd Pilt.

Inglitelt võib paluda ka õigeks ajaks tööle jõudmist, rohelist tuld valgusfooris, samuti parkimiskohta. “Ja sa leiadki omale parkimiskoha,” oli koolitaja võidurõõmus.

“Surnuaias võivad sulle haakuda külge hinged, kes ei ole leidnud omale kodutuge. Tekib tohutu raskus, sa tajud, et sa ei ole sina isa. Kui sa ei taha, et keegi sulle surnuaiast kaasa tuleb, siis sa surnuaia väravas enam tagasi ei vaata, vaid lööd jalaga vastu maad ja ütled – üksinda ma siia tulin, üksinda ma siit ära lähen,” õpetas Pilt.

Facebook kustutas tulekahju

Järgnevalt said kuulajad teada, et igal kodul on koduvaim ning söetablett aitab paljude hädade vastu.

Pilt meenutas, et ta oli varasemalt pühapäevakooli õpetaja ja praostkonna sekretär, aga ka kommunistlku partei liige, “sest olukord oli niisugune. Aga siis ma töötasin ühes teises kohas ja mul kadus parteipilet ära.”

Koolitaja meenutas, et läbi interneti oli ta koos oma Facebooki grupiga palvetanud Austraalia metsatulekahjude puhul. “Me hoidsime mõtteliselt üksteisel käest kinni. Ja nägite, tuli vihm.”

Pilt paljastas ka, palvetamine aitas tal vabaneda tüütust müüginaisest, kes talle õhupuhastit pähe üritas määrida.

Koolitaja lõpetas jutu sõnadega, et tähtkuju poolest on ta Veevalaja, tema kristall on ametüst ja tootemloom karu.