2024. aastal, seega 55 aastat peale seda, kui esimene inimene, Neil Alden Armstrong astus Kuule, kavatseb NASA taas saata Kuule mehitatud kosmoselennu. Lennuks ettevalmistustes osaleb ka üks Harjumaal Kiilis paiknev ettevõte Tauria OÜ.

Vastab Tauria OÜ juhatuse liige Peeter Vois.

Millised täpsemalt on Tauria ülesanded NASA kuumissioonis – kui sellest muidugi rääkida võib?

Tudengisatelliidi projektist ESTCube-1, mis startis kosmosesse mais 2013, kasvas välja ettevõte Crystalspace. Hiljaaegu sai põhiliselt noortest inseneridest koosnev Crystalspace NASA-lt tellimuse stereokaamerate ehitamiseks NASA juhitud Artemise programmi jaoks.

Programmi lõppeesmärk on viia inimesed pärast 55 aastast vaheaega 2024. aastal Kuule. Crystalspace’i kaamerad valmivad koostöös Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi ja Krakuliga. Kiilis toimetav mikrokontrollerautomaatikat arendav ettevõte Tauria aitab Crystalspace’i tublidel noortel ettevõtjatel selles suures ettevõtmises eesmärki saavutada.

Mis on teie peamiseks n-ö igapäevatööks?

Tauria peamine fookus on mikrokontrollertarkvara arenduses. Selle töö loomulik osa on kursis olla teiste valdkondadega nagu elektroonika, optika ja mehaanika arengutega. Samuti strateegilise arendusplaani juures ideid leida ja analüüse teha. Kosmose tarbeks valmiva toote kvaliteet peab piiratud aja ja ressursside tingimustes olema maksimaalne. Kuu peal ei ole meil võtta abikäsi, kes rikki läinud seadme välja vahetaksid. Seega peab meie komponent olema sedavõrd kõrge kvaliteediga, et talle määratud missiooni aja jooksul rikkeid ei tekiks.

Millistes oludes töötamiseks valmistate ette oma seadet?

Kuu peal valitsevad elektroonika jaoks väga keerulised olud: temperatuur kõigub vahemikus -173 kraadi kuni +100 kraadi, puudub päikeselt ja mujalt kosmosest saabuva radiatsiooni eest kaitsev magnetväli. Esimesed Kuu automaatjaamad ehitati eesmärgiga, et need suudaksid töötada 14 päeva. Põhiline raskus oli toona väga madal temperatuur, mis valitseb Kuu öös.

Täna, kui elektroonika on muutunud keerulisemaks, on ka radiatsioon üha suurenev risk. Radioaktiivne osake suudab arvutil tekitada mälukaotuse, mõni transistor võib hakata voolu juhtima näiteks valel ajal, tekitades lühise. Nii et olla osaline kosmoseseadmete valmistamisel on väga vastutusrikas – iga väiksemgi valearvestus võib põhjustada inimeste surma.

Kaua Tauria OÜ juba tegutsenud on?

Tauria on Kiilis toimetanud 11 aastat. Meie arenduskontor asub Vaela külakojas. Siin, suure linna ääres toimetamisel on palju eeliseid: hoiame kokku umbes poolteist tundi, mis kuluks linna ja tagasi sõidule, meil on värske õhk ja vaikne keskkond. Samas asub rahvusvaheline lennujaam vähem kui 20 minuti kaugusel. Oleme valdava osa töid teinud ja tellimusi täitnud üle elektrooniliste suhtluskanalite nii Lõuna-Aafrika Vabariigi, Saksamaa, Rootsi ja teistegi maade klientidele. Ka reisid partnerite juurde on mitme projekti puhul vajalikuks osutunud.

Milliseid töid olete teinud tsiviiltarbijale oma igapäevatöös?

Aja jooksul oleme osalenud mitmes uurimus- ja arendusprojektis nii alltöövõtjana, partnerina kui ka oma toote arendajana. Oma toodetest üks uuemaid on targa ventilatsiooni süsteemi sobituv värske õhu liikumist mõõtev anemomeeter. Meie mõõduriist on unikaalsete omadustega, suudab madalal temperatuuril täpselt mõõta (-22 kraadi), on vaikne ja ei vaja pikka sirget toru mõõtepunkti ees.

Neid seadmeid paigaldati Tartus targa kortermaja projektis hoone välisseina – nii mõõdetakse, et kõik ruumid saaksid ikka piisavas koguses värsket õhku ja kui efektiivselt ventilatsiooni energiatagastus töötab. Ka sellesse projekti suhtusime nii nagu saadaks selle asja süvakosmosesse – see peab väga töökindel olema. Oleme osalenud partnerina optiliste hapnikuandurite arenduse projektis.

Oleme klientidele osutanud arendusteenust videokonverentsitarkvara arenduses, meditsiiniseadmete arenduses, radarite elektroonika juhtimise arenduses, kõrgepingeliini jälgiva seadme arenduses, eriotstarbelise arvuti lisaseadme arenduses ja nüüd siis ka süvakosmosesse mineva seadme arenduses. Mitmed omatehnoloogiad on meil hetkel turgu kompivas faasis. Tööpuuduse üle ei saa kurta.