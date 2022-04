Kolmapäeval, 23. märtsil oli Kiili rahvamaja suur saal inimesi täis, paljudel lilled ja kingitused näpus. Tuldi auväärsele sünnipäevale – Kiili raamatukogu sai 100 aastat vanaks.

„Raamatukogud olid juba vanas Kreekas kohaks, kus teadmishimulised kokku tulid, maailma asjadest ja loetud teostest rääkisid. Ei usu ma nüüdki, et raamatukogu täiesti virtuaalseks muutub – kuigi virtuaalmaailm aina enam peale surub, mina tahan ikka raamatukokku minna, suhelda tarkade inimeste, raamatukogutöötajatega,“ kõneles kirjandusteadlane ja kirjanik Rein Veidemann oma sõnavõtus.

„Keskmine inimene elab 80 aastat, see teeb 30 000 päeva. Usin lugeja jõuab selle ajaga lugeda 10 000 raamatut,“ esitas kirjanik Karl Martin Sinijärv ainult temale teada olevat statistikat. „Kui mõelda sellele, et ainuüksi Eestis ilmub 4000 raamatut aastas, siis kui väikese osa maailma raamatutest jõuab inimene läbi lugeda?“ püstitas kirjanik hüpoteetilise küsimuse. „Sellepärast on eriliselt tähtis, mida, milliseid raamatuid me loeme. Õigete valikute tegemisel saavad abiks olla raamatukogu töötajad,“ tõdes Karl Martin Sinijärv.

„Viis aastat tagasi, kui raamatukogu pidas oma 95. sünnipäeva, panime kirja ka soovid, mida tahaksime tulevikult. Siis oli päevakorral valdade ühendamine. Ja meie kõigi töötajate suurim soov oli, et Kiili raamatukogu suures liitmistuhinas ikka püsima jääks,“ meenutas raamatukogu direktor Taie Saar lähiminevikku. Ja lisas: „Meie raamatukogu poleks selline, nagu ta praegu just on, kui poleks meie häid koostööpartnereid – vallavalitsust, kooli, kunstide kooli. Igaüks neist aitab omal moel. Nii püsime sada aastat veel.“

Õnnitlejaid oli kaugelt ja lähedalt. Kõigil kaasas soojad sõnad ja head soovid.