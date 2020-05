Kes viimasel ajal märganud, siis on kõikjal Eestis tekkinud hoonete katustele ning heinamaadele hulgaliselt päikesepaneele. Sellele on kõvasti kaasa aidanud ka kaks Kiili meest, onupojad Rando Lainesaar ja Urmo Kallissaar.

Nende ühine ettevõtmine Ecosolar on viimased kuus aastat ehitanud Eestisse päikesejaamasid, alustades väikestest võimsustest kuni suurte 200 kW süsteemideni välja. Mõned neist on tekkinud ka Kiili valda.

Kuidas leidsite tee päikesepaneelide juurde?

Oleme mõlemad eluaeg tundnud huvi tehnika vastu.

Mina (Rando) olen olnud elektrialal tegev umbes 15 aastat. Oma esimese päikesejaama ehitasin hobi korras oma koju seitse aastat tagasi. Seejärel hakkasid mitmed sõbrad ja tuttavad ka tahtma. Ühel hetkel hakkas hobist saama juba töö, sest inimesed hakkasid aina rohkem selle vastu huvi tundma. Siis panime Urmoga seljad kokku ning hakkasime sellel alal tõsisemalt tegutsema.

Mina (Urmo) olen lõpetanud TTÜ energeetika eriala ning tegelen lisaks päikesepaneelidele veel ka küttesüsteemide projekteerimise ja ehitusega. Kuna need valdkonnad on omavahel suhteliselt tihedalt seotud, siis sealt ilmselt see huvi ka tekkis.

Miks siis ikkagi tasub päikesepaneele paigaldada?

Nagu me kõik teame, toodavad päikesepaneelid elektrit ning elektrit on meil igapäevaselt vaja. Eesti kliimas saab väga hästi elektrit toota, selle jaoks on siin päikest ja valgust piisavalt. See jutt, et päikesepaneelid Eestis ei toimi, on vale. Meil on olemas üle 100 Eestis toimiva päikesejaama statistika, mille põhjal teame täpselt, kui hästi Eestis päikesepaneelid toodavad ning võime öelda, et päikesepaneelid Eestis toimivad väga hästi.

Aastane päikesekiirguse energiahulk on meil umbes sama suur kui Saksamaal, aga kuna Eestis on keskmine õhutemperatuur madalam, siis töötavad paneelid Eestis parema tootlikkusega kui näiteks Kesk-Saksamaal.

Samuti on investeeringu suurus viimastel aastatel kõvasti langenud.

Päikesepaneelide abil saab elektriarveid oluliselt vähendada või sootuks nullini viia. See omakorda tõstab ka kinnisvara väärtust.

Kui palju peaks iga majapidamine omale päikesepaneele paigaldama?

Eelkõige sõltub see majapidamise tarbimisest ehk elektri vajadusest. Süsteeme projekteerime me aasta keskmise tarbimise järgi ehk näiteks majapidamine, kelle aastane elektritarve aastas on 7000 kWh (~770 eurot), peaks omale paigaldama vähemalt 8 kW jagu päikesepaneele. Tänapäeva efektiivsete paneelide juures on see kokku ca 24 paneeli, mille jaoks on vajalik katusepinda vähemalt 50 m2. Sellise süsteemi maksumus on suurusjärgus 6000 eurot, mis on piisav, et ära katta selle majapidamise elektri aastane vajadus. Ehk siis aasta lõikes on selle majapidamise elektriarve null.

Suvel on ju inimestel elektriarved väiksemad, samas just siis päikesepaneelid toodavadki elektrit. Kuidas need siis talviseid elektriarveid aitavad vähendada?

Kuna toodetud elektri salvestamine akudesse on akude kõrge hinna tõttu veel väga kallis, siis on tekitatud võimalus oma toodetud elekter võrku müüa. Ehk siis süsteem on nii tark, et kõigepealt läheb toodetud elekter oma tarbeks ning kõik ülejäänud läheb elektrivõrku. Selleks paigaldab Elektrilevi kahesuunalise elektriarvesti, mis arvestab elektri liikumist kahes suunas.

Kiili pesula katust ja fassaadi ehivad nüüd päikesepaneelid, koguvõimsusega 30 kW.

Kevadest sügiseni toodetud elekter läheb enamus kõik võrku, sest siis on majapidamistes elektritarve väike. Selle tulemusena tekib n-ö ettemaks ning pimedatel sügis- ja talvekuudel, kui päikesepaneelid eriti ei tooda, ostad sa võrgust elektrit tagasi. Kuna sul on seal ettemaks, siis tehakse ostetud ja müüdud elektri vahel tasaarveldus. Enda toodetud elektrit kohe ära tarbides ei pea maksma ka võrgutasu.

Küll aga tuleb arvestada iseärasust, et kui elektrivõrgust kaob elekter, siis ei saa tarvitada ka enda toodetud elektrit, sest süsteem on loodud töötama paralleelselt elektrivõrguga.

Õnneks on Elektrilevi viimastel aegadel kõvasti liine stabiilsemaks ehitanud ning pikemaid elektrikatkestusi tuleb ette üha vähem.

Akudega süsteem on mõistlik paigaldada ainult siis, kui puudub võrguühendus.

Kui kaua võtab päikesejaama ehitus aega?

Keskmise kodumajapidamise päikeseelektrijaama ehitame valmis 2–3 päevaga. Väiksemad ehitame valmis isegi ühe päevaga. Küll aga võtab seadmete tarnimine, eelnev paberimajandus ning kooskõlastamine ka omajagu aega. Laias laastus võtab kogu protsess aega umbes üks kuu.

Mis on investeeringu tasuvusaeg?

Sellel aastal ehitatud jaamad saavad elektrihinnale, mis on ca 3–5 s/kWh lisaks tootmistoetust 5,37 s/kWh võrku müüdud elektri eest. Kokku siis ca 8–11 s/kWh, mis on veidi vähem kui võrgust ostes. Sellepärast on kasulikum võimalikult palju toodetud elektrit ise ära tarbida. Vaadates tasuvust näiteks eelpool mainutud 8 kW jaama näitel, jääb päikeseelektrijaama ehituse tasuvusajaks umbes seitse aastat.

Kes mõtlevad päikeseelektrijaama ehitusele, siis on mõistlik see ette võtta. Sellega kaotatakse ära või vähendatakse oluliselt püsikulusid elektrile.

Millest peaks alustama, kui on plaanis päikesepaneelid paigaldada?

Kõigepealt tuleb välja selgitada, kui võimas süsteem tuleks ehitada, kas selleks on ruumi ning kas see on tehniliselt võimalik. Selle kõige väljaselgitamiseks ja korraldamiseks on kõige lihtsam pöörduda paigaldusfirma poole, sest tavainimese jaoks tundub kogu see protseduur väga keeruline ning segane. Kõigepealt soovitame me muidugi iseennast. Kuna me ise elame Kiilis ja meie ladu asub Kiilis, siis on Kiili kliente selle võrra mugavam teenindada. Aga tegelikult ei ole asukohal väga suurt rolli, toimetame üle Eesti.

Meie kodulehel www.ecosolar.ee on kalkulaator, mis ütleb elektriarve järgi ära, kui suure jaama peaks paigaldama. Sealt saab nende andmete järgi otse meile päringu saata. Oma soovidega võib meile ka kirjutada info@ecosolar.ee või helistada 565 5512.