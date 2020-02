Kiili vald korraldab kaasava eelarve hääletust viiendat aastat. Tänavu laekus kuus ettepanekut, millest kõige suurema toetuse pälvis Paekna rattamaja-puhkekoha rajamine 248 häälega.

Kiili vald alustas kaasava eelarve koostamist 2016. aastal, kui selle raames rajati Kiili parki ronila ja paigaldati välitrenažöörid.

2017. aastal teostati päikesepaneelidega bussipeatuste valgustus, 2018. aastal madalseiklusrada Kiili pargis ja 2019. aastal välijõusaal Luigel.

Külaselts võidukas

Käesoleva aasta kaasava eelarve ettepanekute esitamise tähtajaks oli 13. jaanuar. Kokku laekus kuus ettepanekut, mis Kiili vallavanem Aimur Liiva sõnul sobisid kõik kaasava eelarve tingimustega.

Kiili valla elanikud said ettepanekute üle hääletada 31. jaanuarist 9. veebruarini. Kokku anti 617 häält.

Häälte ülelugemisel selgus, et suurima toetuse oli pälvinud 248 häälega ettepanek rajada Paekna rattamaja-puhkekoht.

“No ma ei saa kõike kuulsust enda peale võtta, aga selline mõte käis korra peast läbi küll. Meil bussipeatuse kõrval on üks ala, kuhu rattaparkla sobib,” ütleb Paekna küla elanik Andrus Mäe. Ta rääkis ideest Eeva Vahtramäele ja Marek Vainolale, kes on MTÜ Paekna Külaselts juhatuse liikmed.

Jalgrattasõber Marek Vainola. FOTO: Raili Vainola

“Ettepaneku sõnastuse leidmine ja vormistus tuli minu poolt,” meenutab Vainola. Ta allkirjastas ettepaneku digitaalselt 12. jaanuaril ehk päev enne tähtaja kukkumist.

Paekna külas nimelt on lõpp-peatus bussil 116, mida kohalikud kasutavad Tallinna sõitmiseks. Peatusse tullakse jalgratastega Paeknast, Sookaerast, Arustast ja Kureverest, kuid seni on puudunud sobilik rataste hoiukoht.

Vaja ka riietuskabiini

Mis ikkagi tagas võidu kaasava eelarve hääletusel? “Meil oli kindlasti tubli eeltöö. Ega me ei muretse ju ainult oma küla pärast, vaid ka kaugemate külade rahva pärast,” selgitab Vainola.

Võit kaasava eelarve hääletusel annab võimaluse probleem lahendada. “Eks me peame nüüd tegema isekeskis uuringu, kui palju sellise rattamaja-puhkekoha tarbijaid üldse saaks olema,” ütleb Vainola.

Mehe arvates võiks Paekna rattamaja-puhkekoht olla ca 20 ruutmeetrit suur ning igapäevaselt võiks seal seista 10–15 ratast. “Miks mitte ei võiks seal olla ka riietuskabiin. Tuled näiteks dressides, võtad kotist seeliku välja, paned selga ja lähed bussi peale,” ütleb ta.

“Järgmisel nädalal on plaanis valla ametnikega kokku saada ja siis täpsustada, millised on ehitustingimused, milliseid kooskõlastusi on vaja,” räägib Vainola.

Kaasava eelarve hinnapiir on 15 000 eurot. “Saame kokku ettepaneku esitajatega, arutame läbi lõpliku nägemuse. Kui plaanid paigas, siis võtame pakkumused ja realiseerime esimesel võimalusel,” lubab vallavanem Liiva.

Kiili kaasava eelarve ülejäänud ettepanekutest sai välijõulinnak Vaela terviseraja juurde 188, Lähtse küla mänguväljaku täiustamine kiikedega ja tervisespordi kompleksiga 111, streetworkout’i väljak Kiili kooli staadioni ümbruses 29, Kiili alevi mänguväljaku uuendamine 23 ja koerte jalutusväljak Luige alevikus 18 häält.