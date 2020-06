“Idee kogu klassiga Kaitseväkke minna tekkis meil riigikaitse tunnis, vahetult enne karantiini ja distantsõpet,” meenutab äsja Kiili Gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanud Karl Erik Villems.

Varasematest lendudest erineb sel kevadel lõputunnitused saanute klass selle poolest, et enamik lõpetajatest on noormehed – 16-st lõputunnistuse saanutest vaid kaks olid neiud.

“Andres Kahro, meie riigikaitse õpetaja oli väga aktiivne. Tema käiski ühes tunnis välja mõtte, et võiksime koos kohe peale lõpetamist Kaitseväkke minna,” räägib Karl Erik Villems. Nagu iga intrigeeriv mõte, leidis seegi kohe nii toetajaid kui ka vastaseid. Toetajad olid tugevas ülekaalus. 14-st äsja lõpetanud noormehest siirdub Kaitseväkke aega teenima 10.

“Mina ise pooldasin Kaitseväkke minekut, aga tahtsin õhutõrje väeossa, enamik klassikaaslasi eelistas kahurväge. Tuli kompromiss leida – lähen ka kahurväkke,” on noormehel hea meel. Õhujõududega seotud ajateenistust eelistas Karl Erik selle pärast, et oma tuleviku tahab ta just lennundusega siduda, minna õppima Eesti Lennuakadeeimasse.

“Paljude poistega, kellega esimeses klassis koos alustasime, on see nüüd nagu 13. klassi minek. Veel üks aasta koos,” leiab Karl Erik Villems.