Kevadist värskust tuppa uute kardinatega!

1994. aastal alustanud sisustustekstiile tootev Eesti õmblusettevõte SIKSAK on paljude sisustusfännide lemmik! Siksaki tootevalikust leiab: laudlinu, linikuid, padjakatteid, voodikatteid, kardinaid ja teisi tekstiilist sisustustooteid ja aksessuaare. Kõik kangad, mida kasutatakse on väga kvaliteetsed ja tooted õmmeldud Eestis kogenud õmblejate poolt.

Kevad on peagi saabumas ning tuppa uue särtsu toomiseks vahetatakse tihti kardinaid. Selle kevade moevärviks on rõõmus kollane.

SIKSAK-i laiast kardinavalikust leiab

Õhulisi tüllkardinaid , mis toovad helgust tuppa igal aastaajal.

Tüllkardin Laura – sobib hästi erinevate külgkardinatega või eraldi tuba kaunistama.

Paksemaid päevakardinaid , mis varjavad päikest, aga samas lasevad ka valgust läbi. Kardin Mahon – särtsakas oranž tujutõstja , mis sobib hästi valge tüllkardinaga. Kardin Linoso – sügav meresinine toon sobib hästi nii elu- kui magamistuppa.

Pimendavaid kardinaid , mis muudavad toa pimedaks ka kuumal suvehommikul, kui päike juba tuppa piilub. Kardin Barcley – mahedalt hall toon koos õrna ornamendi mustriga.

Kindlasti leiab Siksak-i laiast valikust igaüks midagi sobilikku!

Kui kahtled kanga sobivuses oma interjööriga, siis soovi korral saab tellida tasuta kanganäidise soovitud pakiautomaati.

Kardina tellimine kodulehelt on lihtne…

1. Vali kodulehelt välja sobiv ja meeldiv kardin.

2. Mõõda ära akna kõrgus või terve sein, kui soovid maast laeni kardinat. Seejuures tuleb mõõt võtta kardinapuu konksudest maani ja soovitav on jätta põrandast natuke õhuruumi, näiteks 5 cm.

3. Kui sulle meeldiva kardina mõõt erineb vajalikust mõõdust, siis vali välja sinu mõõdust pikem kardin ja kirjuta infolahtrisse soovitud täpne mõõt.

4. Sobiva laiuse leidmiseks mõõda ära kardinapuu pikkus. Kui soovid kerget krooget, siis on vajalik kardina mõõt korrutada 1,5-ga. Kui soovid rikkalikumat krooget, siis korrutada 2-ga.

5. Kardinate ülaäärde on õmmeldud kaherealine nööridega kardinapael , millega saab mugavalt reguleerida kardina krookeid just selliseks nagu meeldib. Kardinapaela külge on lisatud ka plastikust kardinakonksud kardina mugavaks riputamiseks ja õhematel kardinatel alläärde raskuspael.

Kui valikust omale sobivat mõõtu kardinat ei leidnud, siis saame teha personaalse pakkumise. Kõik kardinad valmivad vastavalt kliendi tellimusele ainult kuni 5 tööpäevaga ja saab tellida pakiautomaati või kulleriga koju üle Eesti.

Uute kardinate ostmiseks ei pea sa enam aega kulutades mööda salonge jooksma. Kardinate tellimine e-poest www.siksak.ee on lihtne, kiire ja mugav.