Wellness fitness‘i harrastav Ketlin Kuuskne on suutnud keerulisele ajale vaatamata säilitada oma ülihea vormi – seda tõestab tema äsjane edukas esinemine kulturismi maailmameistrivõistlustel. Kahekordne Eesti meister naasis nädalavahetusel Hispaaniast kümnenda kohaga.

Ehk ütleksid vähemteadlikule lugejale, mida kujutab endast wellness fitness?

Wellness fitness on mõeldud naistele, kes soovivad muskulaarset keha ilma liigselt lihasmassi kasvatamata. Lihasmassi suuruse poolest jääb see ala bikiinifitnessi ja naiste physique‘i vahele. Muud kriteeriumid, mis puudutavad poseerimist, võistlusriietust ja teisi nõudeid, on analoogsed bikiinifitnessiga. Võistlusalaks sai see spordiala 2016. aastal.

Kas sellisel pehmelt öeldes ebastandardsel ajal, nagu meil praegu, on treenimine olnud seotud ka piirangutega?

Jõusaalid on lahti, nii et treenida saab. Aga et sportlane on viirusele vastuvõtlik nagu iga teinegi inimene, siis peame olema samuti ettevaatlikud. Veel enam – tippvormis olev atleet on igasuguste haiguste suhtes alates külmetusest palju tundlikum kui keskmiselt treenitud inimene. Nii et tuleb olla ka mitmekordselt ettevaatlik – hoida distantsi, treeningsaalis enda järel desoainetega kõik vahendid puhastada. Nii nagu ma treeningutel ka oma grupi õpilastelt nõuan.

Kas pea kaks aastat viirust on ka treenijate arvu vähendanud?

Ütleme nii, et COVID-19 on jõusaalis käijate ridasid mõnevõrra hõrendanud, aga kes on otsustanud igasuguste viiruste kiuste oma südame ja tervise eest hoolt kanda, see on leidnud treenimiseks ka võimaluse. Olgu siis kodus, looduses, veebi kaudu gruppides – lahendusi on erinevaid.

Wellness fitness‘i Eesti kahekordne meister Ketlin Kuuskne. Foto Siim Kinnas

Ka olen ma ise treenerina selle pooleteise aastaga oluliselt muutnud treeningute läbiviimise metoodikat. Nii et mul on pigem õpilasi juurde tulnud.

Kui mõni aktiivne treenija on ohtudest hirmutatuna treeningutes pikema pausi teinud, siis kuidas soovitad alustada?

Esimene soovitus: kes alustab või taasalustab pika aja tagant, võtku treener kõrvale. Et enesekindlus ja teadmine – jah, ma teen õige tehnikaga, teen õiget asja – tuleksid tagasi. Siis ei teki mingeid vigastusi. Samal põhjusel tuleb (taas)alustada mõistliku koormusega.

Kui inimesel on praegu hirm rühmatreeningute ees, siis kuidas alustada kodus?

Minu soovitus on: ükskõik mis tingimused spordihuvilisel on, treening peab tehtud saama. Igasugustes tingimustes on võimalik treenida, nii õues kui ka toas. Olen ette valmistanud mitu treeningtsüklit treenimiseks kodustes tingimustes. Ja nendeks harjutusteks pole vahendeid palju vaja, piisab kummilintidest, mis on vaid väike investeering ja isegi ühetoalises korteris leidub ruumi kummidega harjutamiseks. Aga saab treenida teistegi lihtsate vahenditega: vaja on vaid üht tooli, natuke seina ja natuke põrandat. Ja muidugi on hea abivahend oma keha raskus. Minu moto on juba pikka aega olnud: ükski põhjus pole piisav, et treening vahele jätta.

Kui erinevad treeningud siiski tulemuslikkuse järgi reastada, siis milline oleks pingerida?

Number üks on kahtlemata kontakttreening treeneriga jõusaalis, number kaks veebitreening treeneriga. Edasi järgnevad iseseisvad treeningud, eriti algajatel. Sellepärast soovitan ka neil, kes tahavad kodus alustada tagasihoidlike vahenditega treenimist, esmalt teha vähemalt üks treening koos professionaalse treeneriga, kes aitab siis mõelda, kuidas milliseid vahendeid kasutada – sest iga treeningu juures on kõige tähtsam õige tehnika. Vale tehnikaga võib ennast vigastada, rääkimata sellest, et tulemusi ka ei tule. Veebi kaudu ei saa treener kahjuks kätt sportlase lihase peale panna ja öelda: vaat siin sa pead pinget tundma.

November on meeste tervise kuu. Mida ütleb üks kena eesti naine selle kuu puhul eesti meestele?

Tervis on ennekõike liikumine, liikumine ja treenimine. Ja ka toitumine. Nii et mehed, mõelge…