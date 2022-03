„Osteopaatia akadeemiaga ühes majas asub kliinik Rebalans. See on praktikabaas,“ ütleb Ragna Oro-Vister.

Tallinnas tegutseva Osteopaatia akadeemia uus kursus alustab juba varsti ehk 2. aprillil. Et ravi on Eestis laiemalt veel suhteliselt tundmatu, siis uuris Harju Elu, mida see endast kujutab. Samuti seda, kuidas saab ravivõtteid omandada.

Vastab akadeemia õppealajuhataja Ragna Oro-Vister.

Miks peaks inimene enda tõbedest ja vaevustest üle saamiseks eelistama osteopaatiat?

See on lihtsalt üks võimalus keha tasakaalustada ja tervendada ilma medikamentoosse ravita. Organism on ühtne süsteem ja osteopaatia vaatleb inimest kui tervikut – vaimselt, närvisüsteemi ning luu- ja lihaskonnaga. Osteopaati võiks külastada pärast avariisid ja kukkumisi, sest kõik traumad salvestuvad sidekudedesse ja neid saab sealt vabastada.

Meie baasõppes on ka raseduse toetamine ja võimalused väikelaste tervendamiseks. Vaatame ealistest iseärasustest lähtuvalt kogu tervikut.

Mis on osteopaatia?

See on struktureeritud loomingulisus, milles on rahvatarkused, salateadmised, põlvkondade kogemused, šamanistlikud rituaalid valideeritud teadusega.

Tehakse manuaalseid võtteid, mis põhinevad funktsionaalsel anatoomial. Peaaegu pool õppekavast on anatoomia omandamine ja isikliku tundlikkuse arendamine, mille tulemuseks on osteopaatiline mõtlemine.

Kuidas eristada õiget osteopaatiat kõikvõimalikest muudest pakutavatest ravivõimalustest, teraapiatest ja ravimitest?

Osteopaadiks õpitakse kolm ja enam aastat. Osteopaadi õppele on Eestis kinnitatud Euroopa Liidu standard 16686 ja vastavalt annab Balti osteopaatide assotsiatsioon välja litsentse. Litsentseeritud osteopaadid on leitavad lehel www.e-boa.ee.

Osteopaat ei kasuta aparaate ega kirjuta välja ravimeid. Eestis on ka osteotoonikuid ja osteonastikuid jne. Nendega pole vaja segamini ajada ega meid samastada. Ortopeed ja ortodont pole ka sarnased erialad.

Kui kaua ning kuidas olete siiani inimesi koolitanud?

Eestis kinnitati Euroopa Liidu standard 2015. aastal ja kooli avasime 2016. aasta aprillis osteopaadi baasõppeks. Lisaks on korraldatud päevaseid täiendõppeseminare ja kutsutud välisesinejaid. 2018. aastal toimus Eestis Euroopa osteopaatide konverents, mille korraldasime koostöös EFFO-ga ehk koos Euroopa osteopaatide ühendusega.

Milline on olnud senine huvi koolituse vastu?

Huvi baasõppe vastu on kasvavas trendis, eelmisel aastal alustas kaks gruppi. Klassid on väiksed, maksimumiga kümme inimest.

Täiendkoolitused on jäänud tagaplaanile ja seda maailmakorraldusest tingitult.

Kuidas õpetamine käib?

Õpingute aeg on intensiivne ja vajab inimese pühendumist. Ühes kuus on viis pikka päeva kontaktõpet loengute ja praktilise tegevusega põimitult.

Palju materjali on e-koolis läbitöötamiseks ja on veel iseseisev praktika baaskliinikus. Vajadusel tehakse seda mentori juhendamisel.

Uus kursus (kursused) algab 2. aprillil. Mida pakute ning kes õpetavad ja tarkust jagavad?

Koolitavad meie oma kooli lõpetanud osteopaadid, Moskva osteopaadid ja võimalusel annab loenguid ka Roomast pärit õpetaja. Keerulisel ajal olid loengud Zoomis ja hiljem praktika baaskliinikus. Koolituspäevad toimuvad Tallinnas aadressil Liivalaia 43 ja baaskliinik on samas majas.

Pakume kolme ja poolt aastat intensiivset eneseavastamist ja üle 3000 tehnika tööriistakoti.

Millega tegeleb kliinik? Kas see asub ka Tallinna kesklinnas, Liivalaia 43 majas?

Rebalans kliinik asub Osteopaatia akadeemiaga samas majas, kus töötavad valdavalt õppejõud ja mis on praktikabaasiks õpilastele.

Vaata lisa www.osteopaat.ee.

Osteopaatia loost

Osteopaatiaks nimetatakse teadlikku tervendamise meetodit, millele andis nime 1874. aastal sõjaväearst ja sillainsener Andrew Taylor Still.

Nimetus „osteopaatia“ tuletati kreeka keelest. Osteon – luu, pathos – haigus, kannatus.

Dr Still nägi oma praktikas ja põlisrahvalt omandatud teadmiste kaudu, et inimkeha on üks tervik ja toimimishäire ühes piirkonnas mõjutab ka teisi piirkondi.

Ta oli veendunud, et enamikku haigusi võib leevendada või lasta neil terveneda ilma medikamentideta. Võtmeks on anatoomiliste kõrvalekallete leidmine ning vaba närvienergia liikumine organismis. Korrigeeritakse kehavedelike voolu takistavaid ressursse.

Dr Still pidas paljude haigusseisundite tekkepõhjuseks tugi- ja liikumisaparaadi häireseisundeid. Ta avaldas osteopaatia lähtekohad teoses „Osteopaatia filosoofia“. Tema sõnul põhjustab osteopaatiline kahjustus selgroolülide vahel veresoonte ja närvide pitsumist.

Nõndanimetatud pitsitusseisundi eemaldamisel osteopaatiliste võtetega antakse organismile võimalus end ise tervendada.

Ameerikast levis õpetus Euroopasse – esmalt Inglismaale, sealt Prantsusmaale, seejärel Venemaale ja teistesse Euroopa riikidesse.

Enamik Eestis praktiseerivaid esimese põlvkonna osteopaate on hariduse saanud Venemaalt.