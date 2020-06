Esmaspäeva, 8. juuni pärastlõunal said esimesed autod sõita Kernu ja Haiba vahel uuel Tallinn-Pärnu maanteelõigul. Lõplikult saab uus 2+1 teelõik valmis hilissügisel.

Uus kuuekilomeetrine teetrass avati autodele ilma suurema pidulikkuse ning tulevärgita. Kell 16.40 tõsteti piirded lõigu ühelt rajalt ning Tallinna poolt sõitnud autod said rõõmsalt tuttuuele asfaldile vurada. Veidi vähem kui tund hiljem oli aeg Pärnu poolsel otsal. Sealt tõsteti piirded eest kell 17.30 ning autod vurasid Tallinna poole mööda uut teed. Esimesed kolm juhti Tallinna poolt ja Pärnu poolt said ehitajate poolt ka väikesed meened.

Esimesed autojuhid, kes uuele lõigule sõitsid, sai kingituseks ka väikesed meened. Foto Janar Inno

Äsjaavatud lõik asub kunagises Kernu vallas, praeguses Saue vallas. Täpsemalt Pärnu maantee kilomeetrite 37 ning 42 vahel. Tee algab Ääsmäe poolt Kernu tankla ehk mõisa teeristi lähedalt. Ning see lõpeb Haibast Pärnu pool, kui uus tee kohtub vana Pärnu maanteega. Ehk siis uus tee on suures osas sirge, väikese kurviga Kernu kooli ning kadaka juures.

Palju kaevetöid

Ehitustööde peatöövõtja Nordecon AS-i projektijuht Kristjan Toome seletab, et uus tee tuli osaliselt kaevata läbi kõrgendike. Nii ulatub Kernu lähedal sügavam kaevend seitsme meetrini. “Kui süvend lõpeb, siis on tee taas muldes ehk tammil. Kaevamine oli küllatki erandlik. Kui tavaliselt kaevavad 20–30-tonnised ekskavaatorid, siis siin olid tööl 40-tonnised,” ütleb Toome. “Need on kaevevõimsuselt tõhusamad,” lisab ta. Uus teetrass kaevati põhiliselt läbi põllumaa või söötikasvanud alade.

Mille poolest erineb uus trass vanast Pärnu maanteest? Toome ütleb, et kogu kuuekilomeetrine trass on ümbritsetud ulukitaraga. Lisaks on olemas ka kahepaiksete ja roomajate suunavad piirded, mis on ka suures osas juba valmis ehitatud. Tee alt lähevad aga läbi kahepaiksete ja roomajate tunnelid.

Autodele on uuel 2+1 lõigul kaks viadukti: Kernu ning Haiba. Ning eks erilisus peitub ka selles, et kogu tee on täiesti uus. Seda võib ehk võrrelda Tartu maantee Kose-Ardu-Võõbu lõiguga, kuigi kilomeetreid on seal loomulikult rohkem.

Olge ettevaatlikud!

Et ehitustööd veel jätkuvad, palub Nordecon AS arvestada viitade ning muutuva liikluskorraldusega. Uuel lõigul on kiirus piiratud 70 kilomeetriga tunnis. Ohtlikes lõikudes on aga lubatud suurim kiirus 50 km/h. Kus aga toimetavad mehed ja masinad, tuleb sõita kiirusega 30 km/h.

Teelõik on küll autoliiklusele avatud, kuid tööd jätkuvad. Projektijuht Kristjan Toome ütleb, et umbes 75 protsenti objektist on valmis. Ees on näiteks keskpiirde paigaldamine, markeerimistööd, haljastus ning ka osaliselt asfalteerimine. “Seda esmaspäevast liikluse avamist uuel teel oli vaja ka selleks, et võtta ette rampide ja ringristmike ehitus ning viimistlustööd,” ütleb Toome. Sest vana tee liiklus takistas neid tegevusi.

Mis saab vanast teest? “Jääb liiklusele lahti. Aga tulevikus ei saa enam Tallinna poolt sõites vanale teele, vaid selleks on vajalik kasutada uut Kernu viadukti. Pärnu poolt tulles saab soovi korral kasutada ka vana Tallinn-Pärnu maanteed,” räägib Toome.

Tee-ehitus arvudes

• Lõik asub Pärnu maanteel, kilomeetrite 36,8 ja 42 vahel. Rajatud on 2+1 maantee. Lisaks ehitatakse ka olemasolev maantee ühe kilomeetri ulatuses 2+1 teeks.

• Valminud on kaks viadukti: Kernu ja Haiba, pikkustega vastavalt 50 ja 51 meetrit.

• Ehituse tellija on Maanteeamet, töövõtja Nordecon AS, projekteerijad Roadplan OÜ ja Skeplast&Puhkim OÜ. Omanikujärelvalvet teeb Sweco EST OÜ.

• Lõplik valmimine on kavandatud tänavuse aasta sügisele.