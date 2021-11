Keratiin on laialt levinud koostisosa erinevates juuksehooldustoodetes nagu šampoonid, palsamid ja juuksemaskid ning küünehooldustoodetes. Samuti kasutatakse keratiini salongide keratiinihooldustes juuste sirgendamiseks. Salongides kasutatavad keratiinhoolduse tooted sisaldavad lisaks keratiinile suure tõenäosusega ka rohkem formaldehüüde kui lubatud. Formaldehüüdid on aga vähki tekitavad ained.

Paljud ei tea, et keratiin on proteiin, mida saadakse loomade sarvedest, küünistest, kapjadest, sulgedest ja karvadest. Toote koostisosades võib keratiin olla tähistatud järgmiselt: Keratins, Animal keratin, Keratin Amino Acids, Hydrolysed (Animal) Protein, Cheratina või Detoxin.

Me toodame keratiini ka ise. See on inimese naha, juuste ja küünte üks põhilisi koostisosasid. Keratiini sisaldus juuksekiududes aitab hoida neid tugevatena, elastsetena ja tervetena. Kui keratiini hulk väheneb, muutuvad juuksed hapraks ja kuivaks. Nad on rohkem kahjustunud ja katkevad.

Soovid terveid ja tugevaid juukseid, kuid ei soovi kasutada loomseid juuksehooldusvahendeid?

Õnneks on olemas keratiinile mõned alternatiivid:

Argaaniaõli – sobib kasutamiseks kuivade ja haprate juuste puhul kord nädalas. 10 tilka argaaniõli tuleks masseerida peanaha sisse, enne aga soojendada õli veidi peopesades. Õli tuleks hajutada juukseotsteni ning seejärel katta juuksed vannimütsiga. Sellisel viisil aitab loomulik kehasoojus õlil imenduda ja vannimüts kaitseb padjapüüri õli eest. Hommikul peske juukseid nagu tavaliselt ning loputage kõik õlijäägid välja.

Kui teil on kõõm või kuiv peanahk, tehke hooldust kaks korda nädalas. Jätkake iganädalasi hooldusi vastavalt vajadusele.

Vegan Shopi turundusjuht, Helena-Kerstina Veensalu, kutsumas inimesi üles märkama teisi elusolendeid ja tegema südamega otsuseid hooldus- ja kosmeetikatoodete valikul (Autor: Vegan Shop)

Kookosõli – juuksed saavad töötlemisel kergesti kahjustada, kuid õnneks saab neid kaitsta kookosõliga. Kookosõli abil võib ennetada juuste katkemist ja parandada juuste olukorda. Lisaks on kookosõli suurepärane naturaalne leevendus elektrit täis juustele. Alustage väikesest kogusest (1/4 teelusikat kuni 1 teelusikas) sõltuvalt juustest. Soojendage õli peopesades ja kandke juustele juurtest otsadeni, kuivatage juukseid ja sättige soengusse. Juuste kuivatamine võtab küll veidi kauem aega, kuid juuksed jäävad pehmed ja läikivad.

Võite ka lihtsalt toita lõhenenud juukseotsi, kasutades väga väikest kogust kookosõli juukseotstes. Kui teil on õhukesed juuksed, siis pidage meeles, et vähem on rohkem ja seda nii kookosõli kui ka kõikide teiste õlide puhul.

Artiklis kasutatud allikad: dr Axe, peta2