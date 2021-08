Nimetus “keraamiline grill” võib olla natuke eksitav. Keraamiline grill, mida sageli nimetatakse ka Kamado grilliks, ei ole ainult grill. Tegelikult on keraamilised grillid väliköögi seadmete hulgas väga mitmekülgsed, kuna neid saab kasutada mitmel otstarbel. Keraamilised grillid näevad kujult välja nagu munad.

Keraamilised grillid kasutavad uuemaid grillimistehnikaid ja täiustatud grillimistehnoloogiat (näiteks siibreid), et luua täiuslikum toiduvalmistamise kogemus, mis ei hõlma ainult grillimist. Muidugi saab neid kasutada lihtsalt grillidena, kuid ka suitsutajatena ja väliahjudena. Tänu keraamilisele korpusele on neil võime hoida soojust, mida metallkorpusega söegrillid ei paku.

Üks lahedamaid asju, mida keraamilises grillis teha, on pitsa. Kui soovite puuküttel valminud omatehtud pitsat, siis proovige keraamilist grilli. Tänu ainulaadsele kuumuse püüdmise viisile ja võimele toitu ühtlaselt valmistada, loovad Kamado grillid ideaalse keskkonna pitsaahjude jaoks. Lugege siit lähemalt, mida keraamiline grill endast kujutab.

Keraamiliste grillide peamised eelised

Temperatuuri reguleerimine ja muutmine

Peamine erinevus keraamiliste ja gaasigrillide vahel on see, et neid saab väga kiiresti üles soojendada ja seejärel vajadusel jahutada. Keraamiliste grillide valmistamisel kasutatud materjalid ja ülaosa unikaalne kuplikuju aitavad hoida kuumust, võimaldades grillimeistritel paremini grilli temperatuuri kontrollida ja sütt tõhusamalt kasutada.

Keraamiliste grillide temperatuuri reguleerimise juures on parim see, et kaane avamine või temperatuuri langetavate koostisosade, näiteks kastme või juustu lisamine ei mõjuta kuumust püsivalt. Kui avate kaane, et burgeritele juustu lisada, siis langeb temperatuur ajutiselt, kuid kui selle uuesti sulgete, soojeneb grill uuesti üles – tavaliselt kuni ühe minutiga.

Ühtlane küpsemine igalt poolt

Erinevalt traditsioonilistest söe- või gaasigrillidest küpsetavad keraamilised grillid igast küljest, mitte ainult alt. See aitab kaasa toiduvalmistamise ühtlusele, tänu millele on küpsetatud liha mahlasem ja maitsvam.

Vastupidavus

Tingimusel, et te neid ise ei kahjusta (näiteks lööte need ümber või kukutate maha, mille tagajärjel tekivad praod), on keraamilised grillid uskumatult vastupidavad ja kauakestvad. Kui teie keraamiline grill praguneb, ei tähenda see tingimata selle eluea lõppu. Kui pragu on väike, on grill tõenäoliselt veel töökorras.

Keraamiliste grillide ohutus

Keraamiliste grillide üks parimaid omadusi on see, et nende läheduses on palju turvalisem olla kui traditsiooniliste grillide juures. Metallist söegrillid muutuvad äärmiselt kuumaks, kuna metall on soojusjuht. See võib olla ohtlik peredes, kus on väikesed lapsed, kes ei pruugi aru saada, et kuumad asjad võivad neid väga tõsiselt vigastada. Keraamilised grillid on nii hästi isoleeritud, et need lähevad harva väljastpoolt nii kuumaks, et tekitada kahju, kui keegi neid kogemata või tahtlikult puudutab.

Kuidas valida õige grill?

Kuna igal aastal tulevad turule uued kaubamärgid, on valikut rohkem kui kunagi varem. Seetõttu on raske kindlaks teha, milline Kamado teile sobib. Kui aga teate, milliseid funktsioone võrrelda, muutub Kamado grilli valimine palju lihtsamaks.

Küpsetusala ja Kamado grilli mõõdud

Paljusid Kamado grille reklaamitakse suurtena või XL-kujul, kuid need on ainult suhtelised mõisted. Suurusest tõelise aimu saamiseks vaadake tegelikke mõõte. Kuna Kamado grillid on ümmargused, siis arvestatakse nende suurust tavaliselt küpsetusresti läbimõõdu järgi. Keskmine Kamado grill on umbes 45 cm (18-tollise) läbimõõduga, suuremad grillid on umbes 60 cm (24 tolli). Kuigi Kamado grille on ka väiksemaid (9,5–16 tolli), ei mahu nendesse suuremad lihatükid, nagu rinnatükk või ribi.

Tarvikute materjal

Lisaks grilli korpusele on Kamadodel tarvikud, näiteks grillrest, ülemised ja alumised siibrid, käepidemed, kaanepidemed ja hingede komplekt. Tavaliselt on Kamado tarvikud valmistatud malmist, roostevabast terasest, terasest või mõnest nende kolme kombinatsioonist. Roostevaba teras on kõige parem. See on tugev, vastupidav korrosioonile ja seda on lihtne puhastada, rääkimata sellest, et sel on klanitud välimus. Paljud eelistavad malmist võret, mis annab soojust paremini edasi ja võimaldab suurepärast praadimist, kuid need vajavad roostetamise vältimiseks pidevat hooldamist. Roostevabast terasest reste on seevastu lihtne hooldada, kuid need ei küpseta nii hästi. Mõned Kamado grillid kasutavad ka portselanist emailitud terasreste, kuid need ei küpseta nii hästi kui malm ega oma roostevaba terase vastupidavust.

Kamado grilli lisatarvikud

Kuigi paljud Kamado grillid pakuvad sarnast jõudlust, pole neil tingimata samu funktsioone standardvarustuses. Kamado grillide võrdlemisel vaadake hoolikalt, mida komplekt sisaldab. Kas seal on ainult grill või on standardvarustuses ka mõned tarvikud? Mõned lisatarvikud, mis näiteks Kamado Bono ostuga kaasa tulevad, on grillikate, grillitangid, tuhakaabits ja külgriiulid. Lisatarvikute eraldi juurde ostmine võib minna väga kulukaks.

Keraamilised või isoleeritud terasest Kamado grillid

Traditsioonilised Kamado grillid on keraamilised, tänu millele imavad need soojust erakordselt hästi ja hoiavad niiskust, et toit oleks mahlane ja pehme. Keraamika on aga raske ja üsna habras – pole palju vaja, et see läheks katki või praguneks. Seetõttu on palju kaubamärgid hakanud tootma terasest Kamado grille, mis on kergemad. Kuid metalli ja keraamika omadused on siiski erinevad. Teras on endiselt metall ning tundlikum temperatuurimuutustele ja ülekandumisele. Kuigi Kamado grillide jaoks kasutatav teras on tõenäoliselt väga paks ja seetõttu temperatuuri hoidmisel tõhusam, on keraamika siiski parim materjal. Keraamikal on võime soojust neelata ja säilitada.

Kamado grilli hinnad

Eespool loetletud tegurid aitavad oluliselt kaasa grilli lõplikule maksumusele, nii et võtke neid kõiki arvesse ning arvestage kogu paketi ja hinnaga. Maksimaalse väärtuse saamiseks vaadake hoolikalt, mida on võimalik enda eelarve eest saada. Näiteks võib kõige odavama Kamado grilli ostmine tunduda esialgu atraktiivse võimalusena, kuni jõuate koju ja mõistate, et peate ostma kõik vajalikud lisatarvikud eraldi juurde. Kui lisatarvikute hinnad on kokku liidetud, võib lõplik maksumus ületada kõikehõlmava Kamado grillikomplekti baashinna.

