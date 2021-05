Everaus Kinnisvara rajab Keilassse Tuula tee ja raudtee vahelisele alale neli korterelamut. Tegemist on liginullenergiamajadega, mille katustel seisavad päikesepaneelid. Kokku lisandub lähiaastatel kunagisele turuplatsile 52 uut korterit.

Küllap teavad paljud, et Everaus Kinnisvara arendab Rae vallas Lagedi alevikus. Lagedi Kodu uusarendusse rajatakse ridaelamud ja paarismajad, eramu ja 13 korteriga korterelamu.

Kuid Everaus Kinnisvara toimetab ka Lääne-Harjus Keila linnas Tuula teel, kus algab peatselt kortermajade ehitus.

Everaus Kinnisvara tegevjuhi Janar Muttiku sõnul ehitatakse Tuula teele neli kolmekorruselist maja 52 korteriga. “Korterid on kahe- kuni neljatoalised ja kõigil (v.a korter 11) on terrass või rõdu. Iga korteri juurde kuulub lisatasu eest soe panipaik ja parkimiskoht,” lisab ta.

Kortermajad on liginullenergiamajad ehk A-energiamärgisega. Majade katustel on päikesepaneelid ja igas korteris individuaalne soojustagastusega ventilatsioon. Kõrgeim energiaklass tagab korteri madalad ülalpidamiskulud. “Majade hoovi istutatakse puud ja põõsad, rajatakse tarbeaed ja muru ning mänguväljak. Parkimisalal saab olema elektriautode laadimisjaama paigaldamise valmidus,” lisab Muttik.

Modernsed elamised

“Korterite siseviimistlus on isikupärane, sest tavapäraseid arendaja poolt kindlaks määratud siseviimistluspakette Keila uusarenduses ei ole,” jätkab tegevjuht. Muretuks sissekolimiseks saab klient Muttiku sõnul tellida arendaja koostööpartneritelt köögimööblit ja aknakatteid ning soovi korral ka muud kohtkindlat mööblit (garderoobikapid jms).

Kortermajade ehitus algab niipea, kui ehitusload on väljastatud. Need väljastatakse eeldatavasti lähikuude jooksul.

Majade arhitektid on Hanna-Loore Õunpuu ja Kaspar Stroom arhitektuuribüroost Raadius Arhitektid. Nad on kortermajad projekteerinud selliselt, et need sobituksid olemasolevasse keskkonda ja rikastaksid seda samal ajal modernse arhitektuuriga.

Miks valiti arenduse paigaks koht, kust avaneb väga hea vaade Miikaeli kirikule, seda eriti raudteelt lähenedes?

“Oleme uusarenduste planeerimisel asukoha suhtes väga nõudlikud. Meie klient väärtustab linnalähedust ja looduslähedast elukeskkonda. Geograafiline paiknemine ja infrastruktuur ning suurepärane rohealade võrgustik teevad Keilast asukoha, mis vastab igati meie kliendi unistuste kodu kriteeriumidele. Seetõttu ei olnud 2020. aasta lõpus raske teha otsust, et järgmised kodud rajame just Keilasse,” ütleb Janar Muttik.

Tuula tee ning raudtee vaheline ala praegu. Foto Allar Viivik

Uusarendust ajendas just Tuula teele rajama tänava miljööväärtuslikkus ja kulgemine piki Jõeparki ning selle paiknemine kesklinnas raudteejaama vahetus läheduses. Raudtee lähedale kodu ostmine on Muttiku sõnul kasvav trend, sest rongisõit on mugav ja kiire liikumisviis. “Ka meie Lagedi uusarendus asub raudteepeatuse läheduses ning sealsed kliendid hindavad hästi toimiva ja kasutajasõbraliku rongiliikluse olemasolu kõrgelt,” selgitab Muttik.

Millal hakatakse maju ehitama ning millal saab nautida esimesi soolaleivapidusid?

Esimesed 26 korterit kahes kortermajas valmivad Muttiku sõnul 2022. aasta kolmandas kvartalis. Neist pooled on tänaseks müüdud või broneeritud. Hinnad algavad 98 892 eurost. “Kortermajade ehitus algab niipea, kui ehitusload on väljastatud. Need väljastatakse eeldatavasti lähikuude jooksul,” lubab Muttik.

Arendusi üle Harjumaa

Lisaks Keila ja Lagedi uusarendustele on Everaus Kinnisvara portfellis ka teisi Harjumaal asuvaid arendusprojekte. “Ärikinnisvara vallas on projekteerimisel Everaus ärimaja (esinduslikud stock-office pinnad), mis asub Rae vallas Järvekülas ja peagi on valmimas Everaus minilaod, mis asuvad samas vallas Peetris,” ütleb Muttik.

Elamukinnisvaras on planeerimisel mitu uut projekti, mis asuvad samuti Harjumaal Rae vallas.