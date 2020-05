Uus purskkaev asub Haapsalu ja Paldiski maanteede ühinemiskohast mõnisada meetrit raudteejaama poole. Aastani 1990 seisis samas 1918. aasta 23. veebruari lahingu monument. Keskpark on küll kunagine kalmistu, kuid purskkaevu kohale pole kunagi maetud. Vastavatud purskkaev on linna ajaloos teine. Raudteejaama taga asus veel 1970-ndateni väike ümmargune bassein ja tagasihoidlik veefontään. Kahjuks likvideeriti keset klumpi asunud purskkaev ning jaamatagune plats asfalteeriti. Kaks aastat tagasi avati samas linna avalik kell.

Keila linna keskpargi uuendamistööd on jõudnud nii kaugele, et linnaõiguste saamise aastapäeval läks tööle valgustatud purskkaev. “1. mai, Keila linnaks nimetamise 82. aastapäeva keskööl pandi kingituseks linnale ja linnarahvale tööle keskpargi uus purskkaev. Sündmust olid tunnistama tulnud väike seltskond pargi uuendamisega seotud inimesi. Avalikku sündmust ei saanud eriolukorra tõttu kahjuks korraldada,” seisab linna kodulehel.

