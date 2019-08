Et tähistada Keilas asuva Harjumaa muuseumi 31. sünnipäeva, peetakse augusti viimasel päeval mõisa ees pargis keskaja laagrit. Teemapäeva nimi on “Kallede mõis 1385-1433” ning sellel jätkub nii lahinguid kui ka töötubasid.

Keskaja päev algab kell 11. Laagris tutvustatakse 14.-15. sajandi elu-olu, käsitööd, toitusid ja nende valmistamist, puutreimist ja kivitöötlemist. Kell 13 näidatakse keskaja mõõkasid ja vehklemiskunsti. Loenguga esinevad muuseumi teadur German Lebedev ning mõõgavõitluse asjatundja Aleksei Sosnovski.

Demolahing algab kell 15. Tund hiljem räägib muuseumi direktor Annika Tiko keskaja toitudest. Esineb ka vanamuusikaansambel “The Orient Accident Trio”.

Mida uut on muuseumis tänavu ette võetud? “Põhiline uus, mis lisaks erinevatele näitusele toimunud on see, et valmis on saanud muuseumi õppeklassi remont. Õppeklassis on 31. augustil plaanis ka avatud uste päev. Nii et saab uudistama tulla nii klassi kui seda, mis seal toimuma hakkab,” ütles Tiko Harju Elule.

Selle aasta sõjaajaloo konverents 21. septembril on pühendatud 1944. aasta sündmustele. “Muu hulgas esitleme siis ka lõpuks kaante vahele jõudnud pastor Ado Köögardali päevaraamatut 1944. aastast,” lubas Annika Tiko.