Keila linnas toimetav AX-Teater korraldab oktoobri alguses festivali, kus saavad osaleda vaid kaheliikmelised näitetrupid. Teadaolevalt on selline ettevõtmine Keilas ning kogu Eestis esmakordne.

Peatselt praeguse koosseisu kolmandat sünnipäeva tähistava AX-Teatri trupi liige Õnne-Sigrid Mättik ütleb, et idee autor on nende lavastaja Raivo Adlas.

“Kord ühes teatriproovis algatas Raivo selle idee. Eestis on olemas monotükkide festival ja on olemas selliseid eriilmelisi festivale, kus etenduses on mängimas mitu näitlejat. Täielikult puudub teatrimaastikul selline teatrisündmus, kus lavale tuuakse kaheinimese lavatükke,” meenutab Mättik.

“Seega olemegi millegi täiesti uue ja ainukordse loomises ja see on hea väljakutse meie trupile.”

Teatrimehe idee leidis kiiresti soodsa pinnase ja hakkas kasvama. 2. oktoobril avabki Keila kultuurikeskuses oma uksed “Duofest 2021”.

Päev algab Mättiku sõnul kell 10 ja kestab õhtul kella 21-ni.

“Festivalil osalevad – nii nagu nimigi ütleb – ainult duo-etendused. Tulijaid on kaugemalt ja lähemalt. Kogesime oma trupiski, et see aeg, millal suured kogunemised olid keelatud, oli soodne selleks, et just paarikaupa proove teha,” põhjendab Õnne-Sigrid Mättik.

Tulevane festival – oma ala esimene

Teadaolevalt on festival duodele Eestis esmakordne. “Meil puuduvad andmed, et sellises formaadis festivali oleks varem korraldatud. Seega olemegi millegi täiesti uue ja ainukordse loomises ja see on hea väljakutse tervele meie trupile,” jätkab naine.

Tegemist on ka esmakordse ettevõtmisega Keila kultuuriloos, sest varem pole linnas teatrifestivali toimunud.

Festivali alapealkiri on “Mees, naine – duett või duell”. Etenduste pikkused on piiratud tunni ajaga. AX-Teatrilt tuleb lavale viis tükki, mille pikkus on umbes pool tundi.

Lisaks osaleb viis külalisteatrit: Sõmeru näitetrupp, Salme vallateater Saaremaalt, Häädemeeste huviteater, SEKAM Tallinnast ning LendTeater Elvast.

Et COVID-19 pole kuhugi kadunud, siis peab festivali külastajatel olema ette näidata vaktsineerimispass, tõend COVID-19 läbipõdemise kohta või negatiivne testitulemus. “Kohapeal kiirteste ei tehta. Palume publikul kindlasti kaasa võtta isikut tõendavad dokumendid,” ütleb Mättik.

Tagasisidet etenduste kohta annab truppidele Eesti harrastusteatrite liidu esitatud žürii. Kindlasti märgitakse ära eredamad tipud ja õnnestunumad etteasted. Klassikalist paremusjärjestust Keilas siiski välja ei selgitata. Täpsemat infot Duofesti kohta saab jälgida AX-Teatri Facebooki lehelt.

Teismelistest pensionärideni

AX-Teater on mitmes koosseisus tegutsenud paarkümmend aastat. Kuidas on need aastad möödunud? “Tänane koosseis kogunes novembris 2018, kui Raivo Adlas andis Keila Lehes teada uue harrastusteatri trupi loomisest. AX-Teatri pikem ajalugu läbi erinevate juhendajate ja koosseisude ja aegade on juba rohkem kui paarikümneaastane,” meenutab Mättik.

Praegune koosseis kogunes üsna rohkearvuline, kuid on aja jooksul pisut muutunud. Siiski on paljud 2018. aasta sügisel alustanud näitlejad tänagi väga aktiivsed.

“Meie trupi noorim liige on juba 13-aastane ja vanimad liikmed alles 70 eluaasta ringis. Meie lavastaja Raivo Adlas armastab korrata Stanislavski öeldut, et heas trupis peab olema igas vanuses näitlejaid, ja kinnitab, et AX-Teatril on väga huvitav trupp,” jätkab naine.

Raivo Adlase esimene lavastus oli Ain Kalmuse romaani alusel tema enda dramatiseeritud “Juudas”. Teisena tehti Hugo Raudsepa “Roosad prillid” ja see osutus ülimenukaks. “Sel hooajal mängime seoses koroonaajaga viit duoetendust. Meie kavas on J.-P. Alegre “Laval”, E. Ionesco “Meheleminekueas tütar”, S. Mroźeki “Lesed”, S. Zlotnikovi “Tuli mees naise juurde” ja U. Meri “Siis kui laevad…”,” loetleb Õnne-Sigrid Mättik.