Nädalaga uuendati Keila kesklinnas asuv raudteeülesõit ning see avati autodele kuu esimesel päeval. Teeremont jätkub aga jaamas ning samal ajal ka Paldiskis. Rongiliiklus Valingu ja Keila vahel algab taas 3. augustist, Keila ja Paldiski vahel aga 13. juulil.

Tööd Keila jaama ning raudteesilla vahel algasid tänavu 6. juunil. Sellest ajast on peatatud ka rongide liikumine Valingu ja Keila vahel, reisijaid veavad asendusbussid.

Töid teevad kolm firmat. AS-i Eesti Raudtee ehitusteenistuse juht Riho Vjatkin ütleb, et tee ehitusega tegeleb GoTrack OÜ, kontaktvõrgu ehitusega Leonhard Weiss OÜ ning liiklusjuhtimissüsteeme uuendab Mipro OÜ.

Mida on tänaseks Keilas tehtud? “Kõik tööd on sujunud plaanipäraselt. Tänaseks on eemaldatud vanad liiprid, rööpad ja vana ballast ning asendatud uutega,” räägib Vjatkin.

Reisijatel tasub kindlasti jälgida Elroni kodulehte, kus on kõik vajalik teave olemas.

Raudteeülesõidu ehitust segasid küll vihmased ilmad, mis muutsid tööd natuke keerulisemaks. Ülesõit suleti autodele ning jalakäijatele 25. juunil. Uuesti said nad üle raudtee 1. juulil. Vahepeal käis liiklus kesklinna ja nn üleraudtee linnaosa vahel üle Tuula tee ning sealset ajutist ülesõitu.

“Kõik plaanipärased tööd said aga tehtud ning liiklusele avati raudteeülesõit õigeaegselt. Augustis paigaldatakse ka uued foorid ja tõkkepuud,” lubab Vjatkin.

Rööpad keevitatakse kokku

Ülesõit on Keilas küll valmis, kuid tööd jaamas ja selle ümbruses jätkuvad. Ees ootavad rööbaste kokkukeevitamine ning kontaktvõrgu ehitusega seotud tööd. Lisanduvad veel ka heakorratööd. Kõik toimetused kestavad kuni suve lõpuni.

Rongiliiklus taasavatakse Keila ja Valingu vahel alates 3. augustist.

Tänav oli suletud nädalapäevad. Fotod Allar Viivik

Kui suur on Keila uuendustööde eelarve? “Kogu Keila jaama tööde maksumus on ligikaudu 3,7 miljonit eurot, millest 1,5 miljonit eurot kulub selle aasta raudteetööde peale. Sellele lisanduvad veel kontaktvõrgu ja liiklusjuhtimise tööd,” ütleb Vjatkin.

Sarnaselt Keilale algas raudteeremont ka Paldiski jaamas. Vjatkin selgitab, et sealgi vahetatakse vana ballast, liiprid ja rööpad. Samuti paigutatakse ümber kontaktvõrk, ehitatakse olemasolev jaamaplatvorm pikemaks ning rajatakse uus platvormi äärne tee. Lahelinna ehitustööd lähevad maksma ligikaudu 1,9 miljonit eurot. Sellele lisanduvad veel platvormi ehitus, kontaktvõrgu ja liiklusjuhtimise ümberkorraldus. Rongiliiklus Keila ja Paldiski vahel algab taas 13. juulil. Selle ajani veavad reisijaid asendusbussid. Need sõidavad ka Klooga ning Kloogaranna vahel.

Teine tee kahe aasta pärast

Siiski jäävad juuli keskpaigast kehtima mõningad kitsendused. “Paldiski raudteejaamas ja Keila raudteejaamas võetakse ronge vastu mõningaste kiirusepiirangutega. Augustis ehk aasta 33. nädalal on planeeritud veel üks lühike liikluskatkestus, kus asendatakse pühapäeva hommikused rongid bussidega. Reisijatel tasub kindlasti jälgida Elroni kodulehte, kus on kõik vajalik teave olemas,” ütleb Vjatkin.

Ta lisab, et Keila-Valingu ning Urda-Pääsküla teise tee rajamine algab aastal 2022. Praeguseks on valmis lühikesed lõigud Keila jaama ning raudteesilla juures. Samuti ka Pääsküla jaamast Laagri ülesõiduni.

Arvamus: Timo Suslov, Keila abilinnapea

Ülesõidu tänav oli suletud täpselt nii kaua kui planeeriti ehk päeva. Sellega jõuti rohkem kui alguses arvati. Algselt oli planeeritud asfalteerimine peale Ülesõidu tänava avamist. Aga juhtus see, et saadi hakkama seitsme päeva sees.

Tuula tee ajutise ülesõidu läbimise tegi raskeks paari päevaga maha sadanud suur vihm, mis lõhkus teed. Eks meil kõigil tuleb arvestada selliste ehitustega.

Ehitused jätkuvad veel sellel ja järgmisel aastal. Uus raudteesild ja uus peaharu on veel tegemisel.