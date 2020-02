Keilas avati uus jäätmejaam

Keilas avati, 14. veebruari reede keskpäeval uus jäätmejaam, kuhu linnarahvas saab hakata jäätmeid tooma alates laupäevast.

Jäätmejaama rajamine läks maksma 460 000 eurot, summa hulka on arvestatud nii maa soetamine, ehituslik maksumus kui ka vajalik inventar ja juurdepääsutee rajamine. Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus 150 000 euroga. Ülejäänud kulu kaeti Keila linna eelarvest. Jäätmejaamas hakkab tegutsema operaatori hanke konkursi võitnud AS Keskkonnateenused.

Keila Jäätmejaama saab viia liigiti kogutud kodumajapidamises tekkinud jäätmeid, milleks on elektroonika, ravimid, suured kodumasinad, värvid, õlid, paber ja papp, pakendid, vanad rehvid, tekstiil. Uues jäätmejaamas on olemas prügipress, mis annab võimaluse suuri pakendijäätmeid lihtsalt ära anda.

Keila jäätmejaam on avatud viiel päeval nädalas, puhkepäevad on esmaspäev ja teisipäev. Kolmapäeval, neljapäeval ja reedel on jäätmejaam avatud kell 10-18, laupäeval ja pühapäeval kell 10-14. Keila linna elanikule on paljude liigiti kogutud jäätmete äraandmine tasuta.

Jäätmejaam asub Keila linna serval reoveepuhastusjaama vahetus naabruses, aadressiks on Uus-Paldiski tee 6.

(Keila linnavalitsus/HE)