Keilas Haapsalu maantee 25 lammutati südatalvel enam kui sajandivanune vallamaja. Selle asemele ehitab Estlanda OÜ kaks uut kortermaja, millest maanteepoolne on ajaloolise hoonega üsna sarnase fassaadiga.

1895. aastal rajatud palkhoones töötas aastakümneid Keila muusikakool. Kümme viimast aastat oli puumaja tühi. Miks aga ei õnnestunud miljööväärtuslikku hoonet säilitada?

Indrek Eensalu Estlanda OÜ-st ehk arendusfirmast tsiteerib detailplaneeringut: “Haapsalu mnt viilkatusega puithoonel on kahtlemata nostalgiline väärtus, kuid selle säilitamine olemasoleval kujul pole perspektiivis mõistlik. Hoonele funktsiooni leidmine antud kujul ilma suurte ümberehitusteta on keeruline. Ehitustehnilise uurimistööde raporti hinnangul vajab hoone kapitaalremonti (osaliselt on varisenud katus ja vahelaed). Seepärast nähakse ette Haapsalu mnt 25 hoone asemele uue hoone rajamise võimalus, rekonstrueerides Haapsalu mnt poolse fassaadi võimalikult algupärase sarnasena.”

Üle aasta ehitamist

Eensalu lisab, et plaanide ja planeeringute avalikustamisel prooviti läbi mitmeid lahendusi.

“Tänapäevastele nõuetele vastavaks korterelamuks rekonstrueerida oleks olnud ehitusfüüsikaliselt kui ka majanduslikult väga ebaratsionaalne,” kõlab ta kokkuvõte.

Sellisena näevad Haapsalu maantee 25 hooned välja tuleva aasta suvel. Maantee kulgeb paremal pool. Foto Estlanda OÜ

Kas mõned vana vallamaja osad saab ka uuskasutusse anda? Eensalu sõnul olid selleks kõlblikud ainult aknad. Puitmaterjal läks kütteks, mis samuti kuulub jäätmeseaduse mõistes ringlusesse andmisena. “Vallamaja paik jäädvustatakse uue hoone asukoha ja fassaadiga. Lisaks paigaldatakse aiale vastavasisuline infotahvel,” lisab mees.

Ehitus algab tänavu aprillis-mais ning see kestab 13 kuud. Tööd lõpevad kevadsuvel 2022.

Kaks maja ja haljastus

Krundile rajatakse kaks hoonet ehk vanale vallamajale sarnase fassaadiga tänavapoolne hoone (nr 1) ning natuke modernsemas võtmes hoovihoone (nr 2). Esimeses hoones on 11 korterit ja teises hoones 17 korterit. Neis on üks kuni kolm tuba. Suurim on neljatoaline korter, mis asub hoovipoolses elamus. Mõlemad majad on kolmekorruselised. Lisaks on 28 parkimiskohta ning 28 panipaika. Lisaks on mõlemal elamul plaanitud ka jalgrattahoidjad.

Peaprojekteerija (arhitektuurne osa) on Pilveprojekt OÜ. “Korterite keskmine ruutmeetri hind on 2100 eurot. Odavaim korter maksab ligi 63 000 ja kallim ligi 190 000 eurot,” lisab Eensalu.

Vallamaja ning Haapsalu maantee vahel kasvanud vanad paplid võeti linna nõudmisel maha. Need olid ülekasvanud ning ohtlikud. “Haapsalu maantee äärde on planeeritud uued puud. Lisaks tuleb palju muud haljastust vastavalt uushaljastusprojektile,” lubab Eensalu Estlanda OÜ-st.