Arendaja Retori Estate alustab jaanuaris Keskväljak 4 aadressil asuva neljakorruselise kortermaja rajamist.

Hoone omanikfirma on OÜ Saku Korterid, juhatuse liikmed Reimo Metsküll ja Peeter Oja. Projekt valmis firmas OÜ Kadarik Tüür Arhitektid. Praegu on väljaku ääres tühi plats, mis tekkis sinna vana maja lammutamise järel 1990-ndate alguses. Peeter Oja ning Reimo Metsküll vastasid ka Harju Elu küsimustele.

Kui kaua olete arendanud ja planeerinud?

Keskväljak 4 kortermaja ehitust oleme planeerinud ligi aasta. Soetasime kinnistu, kus oli juba peal kehtestatud detailplaneering ja sellest johtuvalt ning sellele tuginedes ka maja planeerisime.

Kuidas saadi projekteerima just tippmehed ehk Ott Kadarik ja Mihkel Tüür? Kui kaua neil töö käis?

Kadarik Tüüri arhitektidega koostöös on see meil juba üheteistkümnes kortermaja. Kuna tunneme teineteise käekirja ja koostöö on sujunud, küsime alati ka nendepoolset visiooni. Ning kui see klapib, oleme plaani ka majaks vormistanud.

Millised olid ettepanekud ja nõudmised arendusele?

Arenduse planeerimisel lähtusime põhimõttest, et see on uusarenduse uus standard. Keila Keskväljak 4 arendus on premium-klassis.

See on A-energiaklassiga, selles on lift, jahutuse valmidus, nutika kodu lahendus, soojustagastusega sundventilatsioon, maailmatasemel arhitektuur, neli korrust ja veerandsada korterit, kõrged laed, suurte akendega ja valgusküllased korterid, kordumatud vaated ümbruskonnale, spetsiaalse vaipkattega üldkoridorid ning viimase detailini lihvitud premium-klassi sisekujundus. Samuti hoiuruumid.

Kõikidel korteritel on rõdu või terrass. Neljandal korrusel asuvad suurte terrassidega katusekorterid. Olemas on ka kliendile omane sotsiaalne keskkond.

Kas tippmeeste projekt muudab ka korterite hinnad kõrgemaks?

Head asjad on ju poes ka alati kõrgemal riiulil ja natuke kallimad kui madalamal, kus on võib-olla mitte nii täiuslikud ja mitte nii hinnalised kaubad. Eks nii ole ka kortermajade ja korteritega, et head tegijad teevad ikka moodsamat ja ilusamat kaupa, mis rohkem meelepärane ostjale. Hinnaklassi määrab reeglina turg, aga kindel on ka see, et korteri ostja teab ning oskab eelistada just seda õiget, kas siis silmas pidades maja välimust, tehnilist sisemust või korteri ilmakaari ehk et kas akendes on päevane päike või loojuv õhtupäike või et kas korteril on rõdu.

Kas ja kui palju seadis krundi väiksus arendusele piire?

Krunt on täpselt piisava suurusega sellele majale ja eelnevalt detailplaneeringut tehes peensusteni läbi planeeritud. Sinna mahub täpselt 25 korterit, sama palju panipaiku ja igale korterile ka parkimiskohad, vastavalt siis garaažis ja hoovialal.

Kas korruste põhiplaanid ning tubade jaotus on tänaseks selge?

Korruste plaanid ja korterite ning hoovi plaanid on paigas ning Keila linnavalitsus on hoonele väljastanud ehitusloa. Müügimaterjalid on ette valmistatud ja koondatud kodulehele www.keskvaljak4.ee.

Milline on korterite hind ning kui palju pindu on broneeritud või ostetud?

Korterid on 2–4-toalised. Hinnatase jääb vahemikku 129 500–249 500 eurot. Neljandal korrusel asuvad kordumatu vaate ja suurte terrassidega korterid on hinnavahemikus 238 500–246 500 eurot. Müügiga on alustatud, huvi on suur ja tänaseks on ka juba sõlmitud hulk broneerimislepinguid.

Millal läheb ehituseks ja kui kaua see vältab?

Ehitusega plaanime alustada 2022. aasta algul jaanuaris. Hoone valmib 2023. aasta alguses.

Kas arendate Harjus veel mõnda elamut?

Arendaja portfelli kuulub Sakus asuv endale nime teinud Uusmäe elamurajoon, kus hetkel lõpetame kahte viimast korterelamut. Tallinna kesklinnas saab uuel aastal valmis kena ja asukohale vastav kordumatu butiikkortermaja.

Keskväljak 4 plats detsembris 2021. Fotod Saku

Korterid OÜ

Samuti käib mitme arenduse ettevalmistus. Nendest on õige aeg rääkida siis, kui alustame eelmüügiga.

Keskväljak 4 ajaloost

20. sajandi alguses ehitas Hans Pilvar (Pikkov) kahekorruselise juugendhoone. Madalam ehk Tallinna-poolsem hoone ehitati aastal 1920 või 1921.

Suuremas hoones tegutses 1930-ndatel Singeri õmblusmasinate esinduspood ning Grünbaumi kauplus. Teisel korrusel olid eluruumid.

Väiksemas hoones tegutses vorstitööstus, õues tapamaja ning seal asus ka jääkelder. Samas majas oli ka lihasaaduste pood.

ENSV ajal olid majas korterid, madalamas Tallinna-poolses hoones tegutses aga raadiote ja telerite remonditöökoda. Lisaks toimetasid kortermajas ka juuksur ning kellasepp.

Kehvas olukorras hooned lammutati 1990. aastate alguses.