Kolmapäeval, 4. septembril avati Keilas sild jalakäjatele. Uus ülekäik jõest ja kergliiklusteed hõlbustavad Ülejõe asumi ning kaugema kandi ligipääsu kesklinnale. Enam ei pea kohalik rahvas Tuula teele või Kalda tänavale saamiseks raudteesillal eluga riskima.

Eelmise aasta lõpus sai linnavalitsus kinnituse, et riigi tugiteenuste keskus rahuldas taotluse rahastada linna kirdepiirkonnas jõest ida pool elavate elanike liikumiseks mujale linnaosadesse 85-protsendi ulatuses. Samas sai kinnituse projekt “Kergliiklustee rajamine Ülejõe tee ja Keila jõe kallasrajale”. Keskus toetas seda ettevõtmist 345 454 euroga. Linna omaosalus on 60 962 eurot ja kogu toetus eraldati kergliiklusteede projektist.

“Uus sild on oluline osa kahe kalda liikluses. Ka Saue valla inimestele on sellest suur abi jõge ületades,” ütles abilinnapea Timo Suslov tänavu jaanuaris. Varem asus uue silla ehituskohas rippsild. Tänaseks on see lagunenud ning alles on vaid betoonist kaldasambad.

“Selle piirkonna inimestel puudus sisuliselt ühendus linnaga ja nad peavad kasutama naabruses oleva ettevõtte kinnistut üle jõe minekuks,” põhjendas Suslov tänavu mais, miks on silda tarvis.

Teisalt kõndisid Ülejõe elanikud ka raudteesillani, et saada üle selle Tuula teeni ja sealt edasi kesklinna. Raudteel ja sillal käimine on aga tervisele ning elule ohtlikud.

Peatöövõtja oli sillal AS TREV-2 Grupp. Projekti koostas Stricto Project OÜ projekteeris ja projektijuht on Andreas Papp. Koos sillaga valmisid Kalda tänava ning jõe vahelised kergliiklusteed. Need kavandas ning ehitas Kalda tänava uute elamute arendaja.