Keila kaasava eelarve hääletusele pandi sügisel üheksa ettepanekut. Võidukaks osutus 78 häälega Evelin Adamson-Nottoni ettepanek rajada Keila terviseradadele madalseiklusrada.

Keila 2021. aasta kaasava eelarve osas sai ettepanekuid teha tänavu 10. septembrist 5. oktoobrini kas meili teel või paberkandjal. Kokku laekus 22 ettepanekut, millest hääletusele pandi siiski vaid üheksa.

Sellisteks juba enne hääletust väljapraagitud ettepanekuteks olid näiteks pargivahi palkamine, mänguväljak või spordiplats lastele, avalik lõkkeplats, jõepargi jõusaal, avalik WC jne.

Kõike ei hääletatud

“Välja jäid need, mis ei vasta Keila linna kaasava eelarve määrusele – idee eeldatav maksumus ületaks 15 000 eurot või on plaanis lähiajal rakendada muul moel. Mõni idee kordus,” selgitab Keila linna pressiesindaja Valdur Vacht.

Keila kaasava eelarvega teostatav ettevõtmine peab nimelt olema teostatav aasta jooksul, olema linnaga seotud üritus või idee, asuma Keila linnas, olema pärast valmimist linna omandis, pakkuma avalikku hüve, olema avalikult kasutatav ja mitte põhjustama ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

Nõuetekohast üheksat ettepanekut said linnakodanikud hääletada 23. oktoobrist 15. novembrini kas VOLIS-e keskkonnas või lühiajaliselt avatud olnud hääletuspunktides Rõõmu kaubamajas, Keila kultuurikeskuses ja Keila koolis.

Kokku anti ettepanekutele 346 häält. Enim ehk 78 häälega toetati Evelin Adamson-Nottoni soovi rajada madalseiklusrada Keila terviseradadele.

Põnevust kogu perele

“Kõige ajendiks oli COVID- ist tulenev olukord. Kevadel rõhutati, et vältida tuleks siseruumides viibimist ning inimesed peaksid rohkem värskes õhus viibima ja väliseid tegevusi harrastama. Hakkasin ka ise perega matkamas käima ja erinevaid paiku külastama, mille raames sattusin erinevate seiklusradade juurde (Saue, Vasalemma, Viimsi, Nõmme, Otepää jne),” põhjendab Evelin.

“Seiklusradade läbimine pakkus põnevust ja väljakutset kogu perele, sealhulgas sai füüsilist võimekust proovile panna ja kohati sai ka väikeseid hirme ületatud. Keila terviseradadel käies hakkasin mõtlema, miks meil ühtegi seiklusrada pole. Lasteaialapsed ning koolilapsed käivad pidevalt terviseradadel ning nendele oleks väga põnev ennast proovile panna erinevaid radasid läbides. Ja ka täiskasvanutele oleks raja läbimine väikese treeningu eest. Arutasime ideed oma pere keskis ning sellest tulenevalt saigi ettepanek Keila linnavalitsusele teele saadetud,” jätkab Evelin.

“Mulle saadeti e-kirja teel teavitus, et minu ettepanek kogus kõige rohkem hääli ning Keila linn tänab tehtud ettepaneku eest. Loomulikult oli mul hea meel, kuid kõige rõõmsam on laps, kes on suur seiklusradade fänn,” muheleb naine.

Hääletusele pandud ettepanekud

1. Madalseiklusrada terviseradadele – 78 häält

2. Koerte jalutusplats – 57 häält

3. Keila TV dokumentaalprojekt “Keilakas” – 51 häält

4. Kooli jalgrattaparkla – 43 häält

5. Kontaktivaba teenindust võimaldavad laenutusautomaadid raamatukogu juurde – 39 häält

6. Kumerad liikluspeeglid kehva nähtavusega ristmikele – 31 häält

7. Mudaaugu loodusõpperada – 21 häält

8. Mini skatepark’i rajamine Mudaaugu piirkonda – 17 häält

9. Nutikas tõukerattaparkla – 9 häält