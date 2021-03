MTG Grupp OÜ remondib ja ehitab ümber Keila haigla hiiglasliku G-korpuse. Kehvas seisukorras ruumidesse rajatakse pere- ja eriarstikeskus, ravikabinetid ning õendusosakond. Tööd valmivad tänavuse aasta juuliks.

G-korpus on hiigelkompleksi kõige kesklinna ehk laululava poolsem osa. Korpus on hästi tuntud enda punastest tellistest ümmarguse trepikoja ning välise keerdtrepiga. Kohe kõrval asub endine lasteosakond, kus praegu tegutseb sotsiaalkeskus ning asuvad sotsiaalpinnad-korterid.

MTG Grupp OÜ esindaja, Pargi 30 arendusjuht Antti Kask ütleb, et harjumuspärane keerdtrepp läheb kahjuks lammutamisele. Praegu seisab see veel omal kohal, kuigi on kergelt lagunenud.

Küll on ehitus- ja ümberehitustööd alanud korpuse neljal korrusel. Linn on omapoolse ehitusloa ka välja andnud. Täpsemalt on plaanid järgmised: hoone nullkorrusele rajatakse perearstikeskus ja apteek. Esimesele korrusele eriarstikeskus, röntgeni- ja dialüüsikeskus ning teine ja kolmas korrus uuendatakse õendushaigla jaoks.

Ainult seinad

Mis asus neljal korrusel varem? “Korpus on pikalt seisnud tühjana. Aga kui seal tegutses haigla, siis toimetati selles osas laborimeditsiiniga,” ütleb Kask.

Ta lisab, et uuendamist tuli alustada sisuliselt olukorrast, kus püsti olid seinad ning katus. Kõik muu tuleb rekonstrueerida.

“Korpus oli põhimõtteliselt varemetes ning püsti ainult hoonekarp,” lisab Kask.

Ehitustöödega rajatakse uued vaheseinad ja rekonstrueeritakse ka osaliselt katus. Samuti lisatakse toimivad

vee-, kanalisatsiooni-, elektri ja ventilatsioonisüseemid. Lisaks uuendatakse ka kohati lagunevat fassaadi. Tööd peavad olema valmis tänavuse aasta 1. juuliks.

G-korpuse tunneb ära punastest tellistest trepikoja järgi.

Fotod Allar Viivik

“Eelarve avaldamisele ei kuulu ning lisaabi linnalt või riigilt me ei saa,” lisab Kask.

Mis saab edasi?

Keila haigla hoonestus on suur ning korpusi-osakondi palju. Millised on plaanid kasutamata ruumidega? “Mõtteid on. Aga kas ja millal need realiseeruvad, hetkel vara öelda,” ütleb Kask.

MTG Grupp OÜ esindaja Paul-Kristian Padrik on öelnud Keila Lehele et kõige suuremas ehk B-korpuses, osutab tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeteenust SA Keila Haigla.

“Haigla õendusjuhi sõnul on nii õendushaiglas kui ka hooldekodus kasvanud nõudlus kohtade järele, kuhu soovitakse suunata meditsiiniliselt keerukamaid hoolealuseid. Arenetakse jõudsalt, sest alles kuu aega tagasi väljastas sotsiaalkindlustusamet tegevusloa kolmele B-korpuse uuele osakonnale, kus 48 teenuskohta on kavandatud dementsusega inimestele,” selgitas Padrik.

Hooldekodus osutab õendusteenust samas korpuses tegutsev Keila Haigla Koolitus- ja Koduõenduskeskus.

Keila haigla ja selle viis osa

Haigla hiigelhoonestust ehitati mitmes etapis aastatel 1986–1991 männiku servale. See oli plaanitud toonase Harju rajooni keskhaiglana.

Hoone keskosa on seitsmekorruseline.

Riigiasutusena lõpetas aktiivravi tegevuse aastal 2003. Kompleksis töötasid muuhulgas südamekliinik, kirurgia, ortopeedia ning ka põletusravi keskus. Kogu hoonestus ja varad müüdi SA-le Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH). Keilasse jäid ajapikku vaid hooldus ning järelravi ja perearstid. Aastal 2010 müüdi hoonestus edasi SA-le PJV Hooldusravi. Aastast 2014 on kompleksi osi uuendatud ja remonditud.

Praegu on haiglas viis korpust:

• A, mis seisab poole ulatuses tühjana ning teises pooles paiknevad seal perearstid, hemodialüüsikeskus, MTÜ Lääne-Harju Lasterikkad ning juuksur,

• B on toimiv haigla korpus,

• D-korpuses asuvad sotsiaalkeskus ja sotsiaalkorterid,

• G ongi rekonstrueerimisel olev osa,

• V on praegu Harmet OÜ kasutuses ja ruumides majutatakse nende töötajaid.