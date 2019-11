9. novembril peeti Kehra rahvamajas väikekannelde võistumängimine “Harjumaa välenäpp 2019”, millest võttis osa 13 last kolmes tasemegrupis. Traditsiooni algatas eelmisel aastal kultuurijuht Mart Jürisalu, ettevõtmist toetavad Kultuurkapital, Rahvakultuuri Keskus ja Anija vald.

“Harjumaal on päris palju kandleõpetajaid ja kandleõpilasi,” ütles Jürisalu. Tema sõnul õpib maakonnas väikekannelt vähemalt sadakond last. Väga palju sõltub sellest, milliseid pille koolid omavad.

“Mõnel koolil lihtsalt ei ole kandleid ja nad ei saa seda õpetust läbi viia. Need, kes võistumängimisele tulevad, käivad muusikakoolides, huvikoolides või on eraõpetajate juures,” selgitas Jürisalu.

Enim võistles algajaid

9. novembri võistumängimiseks Kehras oli end kirja pannud 20 last kolmes tasemegrupis: kuni kaks aastat mänginud, kolm-neli aastat mänginud ja üle nelja aasta mänginud. Gripilaine tõttu tuli võistlejaid kohale siiski vaid 13.

Iga võistleja esitas kaks kandlepala, mis ta oli välja valinud koos oma õpetajaga. Võistluslugude pikkus ulatus ühest kahe minutini. Mängijaid hindas kolmeliikmeline žürii, kuhu kuulusid Tarmo Kivisilla, Margus Mõttus ja Mart Jürisalu.

Kõiki võistlejaid tunnustati tänukirja ning käsitööna valminud raamatu järjehoidjaga. Iga tasemerühma võitjale oli auhinnaks ette nähtud Rait Pihlapi valmistatud seitsmekeelne väikekannel.

Enim võistlejaid – tervelt kaheksa – asus võistlustulle kuni kaks aastat mänginute seas. Võitjaks tunnistati Vanalinna hariduskolleegiumi 9-aastane õpilane Herta Ida Udikas, kelle õpetajaks on Tuule Kann.

Udikasele andsid võidu “Vigala labajalg” Jüri Tiitsi järgi ja läti mardipäevalugu “Kas dimd”. “Mulle meeldib kandle ilus kõla,” ütles tüdruk. Kandle kõrval harjutab ta ka klaverit.

Herta Ida Udikas laval kannelt mängimas. Tüdruku jalgu toetab taburet, sest toolil istudes jalad päris põrandani veel ei ulatu. FOTO: Andres Tohver

Oluline saada kokku

Järgmises ehk kolm-neli aastat kannelt mänginute tasemerühmas oli võistlejaid kolm. Parimaks osutus Keila waldorfkooli Läte 13-aastane õpilane Hans-Harald Nõmm, kelle juhendajaks on Helle Suurlaht.

Poisi esituses kõlasid “Torupilli Jaani polka” ja “Lugu paradiisiliblikast”. Auhinnaks saadud väikekannel oli Nõmmele juba teine, sest ka eelmisel aastal oli ta Harjumaa välenäpul edukas. “Ma ei tea, mis ma sellega teen,” tunnistas poiss kimbatust. Kandle kõrval harjutab ta klaverit, lisaks veel kitarri.

Enam kui neli aastat väikekannelt õppinutest tuli kohale kaks – mõlemad Aruküla huvialakeskusest Pääsulind ja mõlemad Piret Sternhofi õpilased. Paremaks osutus 15-aastane Anne-Mai Adamberg lugudega “Huulemäe Marguse Reinlender” ja rootsi lugu “Stahlbaden”.

“Kannelt on mõnus mängida, see ei ole väga keeruline,” arvas Adamberg. Temagi mängib kandle kõrval klaverit, kuid veelgi suuremaks kireks on bioloogia. Väikekandle kohta ütles ta muiates: “No mul endal on kümnekeelne, nüüd ma sain auhinnaks seitsmekeelse.”

Milline on tubli kandlemängija tulevik? “Tavaliselt need, kes alustavad väikekandlega ja viitsivad harjutada, võivad üle minna suuremate kannelde peale,” rääkis Jürisalu. See tähendab kontsertpillina tuntud kromaatilist kannelt, millega mängitakse ka klassikalist muusikat.

Kummale on võistlus olulisem – lapsele või lapsevanemale? “Esmane eesmärk on kutsuda kokku Harjumaa kandlemängijate kogukonda. Õpetajad kohtuvad omavahel, saavad silmast silma juttu ajada, oma probleeme arutada. Lastele annab võistlus motivatsiooni juurde. Kui sa hästi mängid, saad auhinnaks pilli,” muheles Jürisalu.

Mart Jürisalu ulatab Anne-Mai Adambergile Rait Pihlapi valmistatud väikekandle. FOTO: Andres Tohver

Võistumängimisest võtsid osa:



Astrid Nõmm (juhendaja Helle Suurlaht, Keila waldorfkool Läte)

Anni Soosaar (juhendaja Helen Tuga, Ökula huvikool)

Jete Pärtel (juhendaja Helen Tuga, Ökula huvikool)

Silina Liht (juhendaja Leanne Barbo, Tabasalu muusikakool)

Kaarel Pillart (juhendaja Karin Peedo, Keila kool)

Herta Ida Udikas (juhendaja Tuule Kann, Vanalinna hariduskolleegium)

Liine Prank (juhendaja Katrin Läll, Jakob Westholmi muusikakool)

Helle-Riin Laev (juhendaja Leanne Barbo, Tabasalu muusikakool)

Hans-Harald Nõmm (juhendaja Helle Suurlaht, Keila waldorfkool Läte)

Gertrud Lepp (juhendaja Helen Tuga, Ökula huvikool)

Iida Lepp (juhendaja Katrin Läll, Jakob Westholmi muusikakoolist)

Anne-Mai Adamberg (juhendaja Piret Sternhof, Aruküla huvialakeskus Pääsulind)

Helmi-Marie Vaibu (juhendaja Piret Sternhof, Aruküla huvialakeskus Pääsulind)