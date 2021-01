Kehra võitis Eesti käsipallikarika viiimati aastal 2015. Äsjane tiitel on klubile järjekorras 11. Eesti meistritiitli sai Kehra viimati aastal 2014. Samal ajal toimunud pronksikohtumises läksid vastamisi Raasiku/Mistra-SK Tapa/N.R. Energy. Pronksmedali pälvis Tapa klubi, alistades vastased 27:21 (15:11).

David Mamporia viimase sekundi tabamus tegi seisuks 24:24, mis tähendas, et finaali võitja selgus karistusvisete järel.

