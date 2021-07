Kaupmeeste Liiduga liitus 2021 esimesel poolaastal viis uut ettevõtet. Liidu uued liikmed tegutsevad väga erinevates kaubandussegmentides – mööblist ja ilust rõivaste, toidu ning kinnisvaraarenduseni.

Kaupmeeste Liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul on koroonakriis näidanud, kui oluline on erialaliitude roll sektori esindamisel ja kokkulepete sõlmimisel. “Mida laiemat ringi ettevõtteid esindame, seda nähtavamad ja mõjuvamad meie sõnumid ja mõju turul on. Koos suudame kaitsta nii kaupmeeste huve kui ka leppida kokku ühises käitumises, kuidas kaitsta Eesti inimeste tervist või hoida näiteks keskkonda,” ütles Peil.

Kaupmeeste Liiduga ühinesid mööbli, valgustite ja muude kodutarvete jaemüügiga tegelev Jysk Linnen’n Furniture OÜ; Tartu Lõunakeskuse, Pärnu Keskuse, Narva Astri ja Fama Keskuste, Tallinna Keskturu ja Balti Jaama Turu omanik Astri Grupp; professionaalsete juuksehooldusvahendite, kosmeetika ja salongisisustuse maaletooja ja turundaja Tradehouse OÜ; Cortefieli, Springfieldi, Woman’s Secreti, Pedro del Hierro ning Fifty Factory brändide maaletooja ja kaupluste haldaja KarKat Fashion OÜ ning Eestisse laienev Euroopa üks suurimaid jaekaubanduskette Lidl Eesti OÜ.

Kaupmeeste liit on Eesti suurim kaubandusettevõtete esindaja ja eestkõneleja, koondades 60 ettevõtet, kes annavad kokku tööd enam kui 26 000 inimesele. Liit on asutatud 1996. aastal esindamaks ja kaitsmaks liidu liikmete huve seadusloome protsessis, ettevõtluse arendamisel ja hea kaubandustava põhimõtete juurutamisel. Kaupmeeste Liitu kuuluvad jaeketid omavad täna 80% Eesti toidu- ja esmatarbekaupade turuosast.

Kaubandus on Eesti majandussektoritest suuruselt teine tööandja – iga üheksas töötaja tegutseb just kaubanduse valdkonnas.

