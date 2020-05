Kõlab peaaegu tüütu klišeena, kuid erinevaid nähtusi ja nende funktsioone võiks vaadata pigem laiemalt, kui ainult esimeste sekundite jooksul seostuv. Seda eriti praegusel ajal, kus isegi esmatarbekaupadel on tihtipeale mingisugune roll meie elustiilis. Erandiks ei ole siin ka kasvuhooned, mis lisaks taimekasvatusele ja disainielemendiks olemisele saavad koondada meeldivaid tegevusi ning arendada inimsuhteid.

Üks parimaid lahendusi on selleks kahtlemata oma kasvuhoone rajamine, mis pakub kevadisel ajal kogu perele palju tegutsemislusti ja toob suveks lauale omakasvatatud maitsetaimed, salatid, tomatid ning kurgid, mis pole maitselt võrreldavad kaugetelt maadelt Eesti poodidesse toodud “värske” kraamiga.

Kasvuhoonetel on tegelikult veelgi rohkem positiivseid külgi, alates sellest, et neid saab paigutada väikestele õuealadele, kombineerida terrassi ja teiste aiaelementidega ning lõpetades võimalusega anda lastele loodusharidust või saada osa taimedega tegelemisega seotud teraapilistest mõjudest. Teaduslikult on tõestatud, et aiapidamisega tegelemine mõjub hästi inimese vaimsele ja füüsilisele tegevusele, tervendab keha ja vaimu. Seega ei ole kasvumajad loodud tänapäeval pelgalt lauapoolise hankimiseks, vaid on elustiili osa.

Viimast kinnitab ka fakt, et isekasvatamise populaarsus üha kasvab ja sellega seoses kasvab ka hobiaednike hulk, seda eriti just noorema generatsiooni seas, kes on ühelt poolt taasavastamas esivanemate aiandustarkusi, aga teisalt soovivad eksperimenteerida uute taimedega kaasnevate põnevate maitsetega.

Kui kellelgi tärkab soov eeloleval kevadel oma kasvuhoone püsti panna, siis kõige lihtsamaks võimaluseks on kahtlemata soetada valmiskasvuhoone, mille paigaldamine käib kiiresti ja mis näeb koduaias väga hea välja. Valimiskasvuhoonete valik on väga lai, alates klaasmajadest algajale aednikule ja lõpetades luksuslikema variantidega. Samuti on võimalik valida kasvuhooneid sõltuvalt nende paigaldamise asukohast kas näiteks lagedale platsile või mõne hoone seina äärde.

Kasvuhoones ei kasva üksnes taimed, vaid ka inimsuhted

Esmakokkupuuted kasvuhoonetega pärinevad paljudel ilmselt oma vanaema aiast, millega üldiselt kaasnevad küll ilusad mälestused, kuid ettekujutus kasvuhoonest endast ei pruugi seostuda millegi väga atraktiivsega. Kasvuhoone – kas see pole üks mullane, kitsas, kuum ja lihtne ehitis, mis täidab oma üht kindlat eesmärki ehk taimekasvatust? Kindlasti mitte, sest kellel vähegi on õnnestunud tänapäevasemate kasvuhoonetega tutvuda, teab, et need pakuvad silmailu, hubasust ja kõrget kvaliteeti, mis lausa kutsub kasvuhoonet oma igapäevategevustesse ja koosviibimistesse kaasama.

Väljasolemise rõõm, suveõhtud, inspiratsioon töötegemiseks või kirjutamiseks, aiapeod koos grillimisega, samuti võimalus olla tuppa minemata vihma ja tuule eest varjus – kõik need koonduvad märksõna “elustiil” alla ning on ainult mõned põhjused, miks endale kasvuhoonet soovitakse.

Tõusev trend ka noorte seas: aiapidamine kui hea stressimaandaja!

“Aiapidamine on hästi hea energiaga tegevus, mis aitab vaba aega kvaliteetselt sisustada. Kui varasemalt toimetasid aias peamiselt keskealised, siis aastatega on huviliste grupp läinud aina nooremaks,” räägib kasvuhoonete müügiga tegeleva ettevõtte Vitavia esindaja Marge Laan.

Alustuseks lükkab Marge Laan ümber levinud arusaama: aeda minnakse tööd rügama.

“Aeda ei pea minema mõttega, et lähed sinna tööle. Mina astun majast välja, puhkan, istun pingil, võib-olla maitsen siit-sealt marju. Üks asi viib teiseni ning tihtipeale on lõpuks ikkagi näpud mullas,” jutustab Laan. Aias toimetamine aitab astuda vastu päevatöö stressile. “See annab lihtsalt mingisuguse energia ning päevaväsimus ununeb,” nendib Laan.

Aiatööd on ka hea viis, kuidas lapsi nutimaailmast võõrutada. “Kui mainin toas, et lähen aeda toimetama, paneb laps ise oma nutiseadmed käest ning tuleb rõõmuga kaasa,” tõdeb Laan.

Ta toob välja, et lapsed oskavad aiatöödest oma mängu tekitada. “Olen näinud, et lastele tõesti meeldib aias toimetada: seemet mulda panna, taime oma pisikese kastekannuga kasta ja jälgida selle kasvamist,” kirjeldab Laan. Näiteks kui tema tütar ei söönud varasemalt kõrvitsat, siis pärast kõrvitsataime üles kasvatamist otsustas seda ka maitsta.

Laan soovitab lapsed endaga aeda kaasa võtta võimalikult varakult. “Isegi aasta või kahe vanused on koos oma vanematega aias. Põnn saab esialgu niisama mullas sobrada, kuni lõpuks saab aru, et mulda pandud seemnest tekib midagi. Väike laps on kindlasti selliste asjade osas vahetum, aga pole hilja alustada ka teismelistega,” mõtiskleb Laan. Igal juhul on tegemist mõnusa tegevusega, mis seob vanemat ja lapsi, toonitab spetsialist.

Kasvata ise puhast toitu

Oluline osa aiapidamisel on seegi, et saadud toit on värske. “Kõik me teame, et poest ostetud juurviljad pole enam nii puhtad. Tõepoolest, ma ei saa endale terveks aastaks tomatisaaki ette kasvatada, aga see lühike suvine aeg… selle peaks küll ära kasutama. Kui olen tomati ja kurgi ise kasvatanud, siis ma ju tean, mida ta sisaldab,” leiab Laan.

Kasvuhoonete kõrvale soovitab spetsialist tekitada aga väliköögi. “Näiteks mina ei kasutanud möödunud suvel köögipliiti peaaegu üldse. Meil oli selline mõnus ahi, kus saab valmistada pitsat, kooki ja igasuguseid muid toite. Kõik, mis tuleb kasvuhoonest, läheb otse potti – enam puhtamat ja värskemat teed ei ole,” seletab Laan. Ta tunnistab, et kõnealused ahjud on küll veidi kallimad, kuid tegemist on eluaegse investeeringuga.

Hobiaednikele ja disainihuvilistele

Kasvuhoone on eelmainitule lisaks oluline element hobiaednikele ja disainihuvilistele, olles hea näide sellest, et tähenduse loomiseks ei piisa üksnes praktilistest ja käegakatsutavatest asjadest. Taimekasvatus on juba iseenesest tegevus, mitte eesmärk lõpptulemuse järele. Meeldivate ajaveetmiste ja tegevuste väliselt ei ole kasvuhoone nähtamatu, vaid oluline osa sinu kodu ja aia üldpildis. Kui isegi riiulil seisval ja parasjagu mitte kasutuses oleval vaasil või pudelil on üldpildile visuaalne mõju – mis siis veel kasvuhoonetest rääkida? Üks korralik kasvuhoone on mõeldud vastu pidama ja oma kohalolekuga väärikalt välja paistma aasta ringi, olles vaatamisväärsuseks iga ilmaga. Kasvuhoone, aiamaja ja talveaed ehk mitu asja ühes! Kasvuhoonet saab paigutada väikestele õuealadele, kombineerida terrassi ja teiste aiaelementidega, see võimaldab anda lastele loodusharidust või saada osa taimedega tegelemisega seotud teraapilistest mõjudest.

