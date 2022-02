Kasutatud auto ostmine võib esmapilgul tunduda keeruline, sest pruugitud masinate valik on kordades laiem kui tuttuute oma. Tegelikult ei ole järelturult korraliku ja sõidukindla auto leidmine raske – tuleb vaid leida õige partner, kes pakub kasutatud autosid garantiiga.

Seega enne, kui asuda konkreetset autot valima, tuleks teha hoopis valik automüüjate seast. Hea maine ja positiivse kliendihinnanguga kasutatud autode jaemüüjaga ei tule teise ringi sõidukit soetades pettuda.

Kuidas aga paljude autokaupmeeste hulgast usaldusväärne ja sobiv müüja leida?

Läbipaistev taust

Kindlasti tuleks eelistada tunnustatud automüüjaid, kes on pakutavatele autodele teinud põhjalikud taustauuringud ning julgevad müügitehingu toimumisel anda masinatele garantii.

Eraldamaks teri sõkaldest, tasub põhjalikult kontrollida ka silmajäänud automüüjate endi tausta ning seda võimalusel mitmest allikast.

Järele tuleks vaadata ettevõtte tegevuse ajalugu, maksekäitumine ja üldine taust.

Kui ettevõte on tegutsenud ainult paar kuud, tal on maksuvõlad, esineb muid maksehäireid või firma on kantud nn musta nimekirja (ettevõtted, mis ei ole järginud tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni otsuseid), on alust arvata, et selle pakkuja kasutatud autodel esineb vigu keskmisest sagedamini.

Pigem tasub usaldada suuremaid ja pikema ajalooga müüjaid, kellel on ette näidata kontrollitav ajalugu ja korralik veebileht ning kes ühel heal päeval lihtsalt ootamatult kliendi jaoks ära ei kao. On tõenäoline, et müüja, kellel on sortimendis 500+ sõidukit, ei haihtu üleöö jälgi jätmata, nagu seda võib juhtuda automüüjaga, kel pakkuda ostjale vaid 5–10 autot.

Professionaalne lähenemine

Suuremaid ja hea renomeega kasutatud autode müüjaid saab usaldada, sest nad uurivad müüki võetavate masinate tausta üsna põhjalikult.

Hiljuti jõustunud seadusemuudatus tagab selle, et müüki pandud masina läbisõitu kajastav odomeetrinäit on realistlik ja muudetud odomeetrinäiduga sõidukeid pole võimalik Eestis arvele võtta. Selle vältimiseks kontrollivad parimad kasutatud autode vahendajad sõidukite tausta juba päritoluriigis, teevad endale selgeks autode ajaloo ja selgitavad välja, kas sõiduk on osalenud mõnes suuremas avariis.

Lisaks tehakse Eestisse toodud sõidukitele laiapõhjaline ülevaatus ja hooldus, mis võimaldab sõiduki probleemideta Eestis registreerida.

Masinad läbivad enne müügiplatsile suunamist ka tehnilise ülevaatuse, mis annab kindlustunde, et autoga liiklusesse minek on turvaline ja masin vastab kõigile tehnilistele nõuetele ja parameetritele.

Just selline läbimõeldud ja professionaalne lähenemine võimaldab mõnel kasutatud autode müüjal pakkuda enda müüdavatele autodele garantiisid, mis võivad ulatuda näiteks paarist kuust kuni 3000-kilomeetrise läbisõidu garantiini.

Müüja annab garantii

Jah, loomulikult on kasutatud autot ostes alati väike võimalus, et välja valitud autol ilmnevad puudused, millest esmapilgul mingit märki polnud. Kasutatud sõiduk on siiski juba mingi aja tarvitusel olnud, mistõttu on loomulik, et mõned detailid võivad aja jooksul puruneda või järele anda täiesti ootamatult, ilma et seda oleks võimalik mingilgi viisil ette näha või see oleks kuidagi pahatahtliku ja sihiliku varjamise tagajärg.

Kliendina on aga hea kindel tunne teada, et probleemide vältimiseks on automüüja pingutanud veel enne, kui masin üldse pakkumisele suunatakse ja pärast ostutehingu sooritamist kliendil on, kelle poole pöörduda, kui neljarattalisel ilmneb garantiiperioodil ootamatult mõni tehniline viga. Ja just seetõttu tasubki lisaks kasutatud auto omaduste-näitajate võrdlemisele valida hoolega automüüjat ennastki.

