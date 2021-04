Alates 11. märtsist on toidukohtadel uksed kinni. Hotellid-spaad võivad küll turiste majutada, kuid peavad samuti piirduma vaid toidu kaasamüügiga-kullerteenusega. Leht uuris, kuidas mõned Harju toitlustajad-majutajad piirangutega toime tulevad.

Aruküla raudteepeatuse kõrval tegutsev toidu- ja käsitööpaik Vildivilla oli kolmapäeval , 10. märtsil viimast päeva avatud. 11. märtsil lõpetati kohapeal toitlustamine. Aga avatuks jäi kaasamüük. “Soovijad peavad ise kohale jalutama või sõitma. Koju toome toidu vajadusel vaid Aruküla aleviku keskele. Ehk sinna rahvamaja-vallamaja kanti,” ütleb perenaine Maia Raudkivi-Vaikla.

Endiselt on müügil salatid, supid, pitsad jms hõrgutised. “Musta pässiku leotist saab ka osta. See aitab koroona ja muude tõbede vastu,” lisab perenaine. Ta loetleb veel ka laia teevalikut: menüüs on nurmenukk, angervaks ja muud taimeteed. Lisaks tehakse tellimise peale juuretisest leiba, koostöö käib Eesti Seenefarmiga ning Arutaguse taluga. Müügil on näiteks austerservikud.

Käsitööõppeid ning koolitusi kuni 11. aprillini ruumides ei korraldata. “Võib olla mõtleme näiteks mõne käsitööpaketi välja. Näiteks kuidas lastele vildist mõni mänguasi voltida,” arutles perenaine paar nädalat tagasi. “Seda pole me veel alustanud. Mõtleme, kuidas paketti kokku panna,” tunnistab Raudkivi-Vaikla kolmapäeval Harju Elule.

Ehk saab süüa õues?

Ka jaanuaris oli Vildivilla veidi aega suletud. Ent see oli n-ö plaaniline aastavahetuse järgne puhkus. Uuesti võib tulla toidukohtade kasvõi osaline avamine kõne alla aprilli keskpaigas. “Võib-olla lubatakse esialgu maja ees laudade taga midagi süüa. Praegu on seal suur lumehang, mille sulamist ootame juba pikemat aega,” ütleb Raudkivi-Vaikla.

Kohe on ees tänavune ülestõusmispühade aeg ning Suur Reede. Tavaliselt on Vildivilla perenaised enne seda koos lastega tibukooke ning muudki pühadele kohast meisterdanud. Nüüd jääb see kõik ära. “Valmis saab selle siin teha, kui mõni ema või isa tellib ning seejärel koju viib,” arutleb ta.

Ta mõlgutab mõtteid ka aprilliks-maiks. Kindlasti soovitakse teha laiemat koostööd käsitöömeistritega ning talukauba müüjatega, suve poole ka maasikakasvatajatega. “Ellu peab ju jääma. Ega me nii kergelt ka alla ei anna,” ütleb Raudkivi-Vaikla.

LaSpa Laulasmaa avatud!

Laulasmaa spaa ehk LaSpa elab samuti piirangute tähe all. Kuid hoiab ikkagi uksed avatud. Tegevjuht Anne Mallene ütleb, et olenemata piiranutest on LaSpa avatud, pakume majutust, Naudi LaSpa spaa hoolitsusi ning toidu kaasa tellimist.

“Iga päev on ka meie hotellis külalisi, kes hindavad privaatsust, loodust ja midagi vaimule,” seletab tegevjuht.

Naudi LaSpas ehk meie heaoluspaas käib tavapärane töö, mille juures jälgitakse kõiki ettevaatusabinõusid. Meie restoranid pakuvad toitu kaasamüügiks, valikusse on lisandunud värsked saiad ja küpsetised, eriti populaarne on meie hapusai. “Meilt on võimalik läbi kodulehe toitu ette tellida. Laulasmaa, Treppoja, Kloogaranna, Lohusalu, Keila, Tabasalu ja Paldiski toidutellimused viime soovi korral ka kohale,” lisab Mallene.

Laulasmaal toimetav LaSpa hoiab kõigele vaatamata majutust lahti ning võõrustab soovijaid. Fotod Allar Viivik

Sarnaselt Aruküla Vildivillale tahab ka LaSpa soovijaid kohapeal toitlustada. Seda loomulikult siis, kui piiranguid aprilli keskpaigast lõdvendatakse. “Oleme valmis toitu pakkuma terrassil,” ütleb Anne Mallene.

“Lisaks tavapärasele tööle teeme ettevalmistusi Rannamaja remondiks, et olla sügiseks juba tubadega valmis. Kasutame käesolevat hetke töötajate koolitamiseks, mis ajale kohaselt toimub Zoomi vahendusel,” seletab hotelli direktor.

Kohapeal toimetavad LaSpa töötajad viibivad võimalikult palju värskes õhus. Tehakse kõiki neid töid mis on võimalik teha. Loomulikult jälgitakse kõiki ettevaatusebinõusid. Kõik töötajad kannavad Anne Mallene kinnitusel ka maske ning seda ootame ka oma külalistelt.

Keila Gnoom kinni

Kuigi aasta on olnud segane ja raske, pole Laulasmaal ühtegi töötajat koondatud. “Siiani oleme kõik töötajad tööle jätnud. Meie seisukoht on, et meil on neid vaja ka peale piirangute lõppu. Leida uusi kvalifitseeritud töötajaid on väga keeruline,” on Mallene kindel. Kui aga piirangud kehtivad veel mitu kuud ja riik appi ei tule, siis peab spaa ikkagi koondamistega alustama.

Keila Keskväljaku ääres toimetav Gnoom oli märtsi alguses avatud toidu kaasamüügiks. Nüüd on aga kolmandat nädalat uksed suletud. “Ei hakka riskima. Nakatumise näitajad on liiga kõrged,” põhjendab Urmas Kalde Gnoomist. Ta kinnitab, et uksed on kinni vähemalt 11. aprillini. Tööl on praegu 10 inimest, kes on saadetud koju.