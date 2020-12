Kogu käsitöö ja kingituste palett, mida Kaie Ojala Anija vallas kaubamärgi KaiMai Käsitöö all valmistab, võtab silmad kirjuks. Helkurkangast ripatsid, küünlad, klaaside alused, jõulupallid, kikilipsude kujulised prossid ja palju muudki pühadeks või pulmadeks.

“Kusagilt peab tutvustamist alustama,” ütleb KaiMai OÜ perenaine, kui on näidised lauale seadnud ning juttu alustamas. “Need on siin kotiripatsid. Valmistan neid naturaalnahast või siis tugevast kunstnahast. Meestele ja naistel on need eraldi,” räägib Ojala. Ripatsid helgivad ning need on praegusel pimedal ajal väärt abilised. “Kasutan kvaliteetset ja kontrollitud helkurkangast, mida ma otse maaletooja käest ostan. Samalt firmalt ostavad helkurkangast ka need, kes meie politseile riideid õmblevad,” seletab ta. Helkuriteks ei tohtivat neid ripatseid nimetada, sest helkur on hoopis midagi muud.

“Kahepoolse kaardi sees on väike maius,” näitab Kaie Ojala. Fotod Allar Viivik

Suur käsitööharu on erinevas tehnikas valmistatud jõulupallid. Neid saab riputada näiteks kuuse, lambi või kasvõi kardinapuu külge. “Riie ja pits on peal, penoplastist kuul sees. Kaunistus on kerge ja tugev,” lisab meister. Kuulidel on dekupaažtehnikas pilt (dekupaaž ehk salvrätitehnika on tehnika, mille puhul paberist väljalõigatud motiivid kantakse liimi ja laki abil aluspinnale – toim.).

Küünlaalusena sobib teise ringi kaup

Advendi- ning jõuluajal ei saa läbi küünaldeta. Ka neid on KaiMai käsitööl pakkuda. “Eelistan ikka kodumaiseid Võhma küünlaid, millele teen peale dekupaažtehnikas temaatilised pildid,” näitab naine. Ta kasutab ka palju teise ringi kaupu. Näiteks küünalde alusteks sobivad hästi teibirullid. Võhiku petab võte hästi ära. Sa ei arva kuidagi, et pärlite ja kaunistuste ning muu all on lihtne plastrull. “Küünaldega peab olema hoolas. Neid ei soo vita ohutuse huvides põletada,” hoiatab Ojala.

Pilku püüavad kahepoolsed jõulukaardid, mis meenutavad väikesi salmikuid. See on tänavune uudis. “Suvel tekkis mõte, et miks mitte. Tellisin ja kogusin materjali ning nüüd valmistan neid kaarte,” räägib Ojala. Lisaks headele soovidele on kaardis ka väike maius. “See on minu poolt. Maius ei pea olema suur, sest pühad on nagunii üle keskmise söömaaeg,” lisab ta.

Nahast tooted, mida Anija valla meister valmistab, sobivad kinkida igal aastaajal ning ei küsi pühadest. Näiteks nahast käerihmad ja kikiprossid. “Naistele pärlitega ja meestele ehk veidi tagasihoidlikumad,” seletab meister. Osaliselt on nahast ka joogiklaasi alused ning nende hoidjad. Neiski kasutab Kaie Ojala teise ringi materjale, täpsemalt mööblifirmade ülejääke. “Naturaalne nahk on kleebitud puidust spoonisõõrile. Ühte hoidjasse mahub aluseid neli kuni kaheksa,” näitab ta.

Kinkida sobib igal ajal ka fotoalbumeid. Kuigi peaaegu kõikidel meil on taskus aina nutikamad mobiilid, pole see paberfotosid täielikult välja suretanud. “Neid ikka tahetakse. Enda tutvusringkonnaski tehakse aina rohkem pilte just paberile. Popp on ka vanade kaameratega pildistamine,” ütleb ta.

Pulmakorraldajad tunnustasid

Lisaks käsitööle pakub Kaie Ojala enda KaiMai-ga abi pulmakorralduses. Täpsemalt valmistab pulmakutseid, pildialbumeid, pildilaekaid, sõrmuste alused ja muudki. Just see ala tõi Ojalale ka tunnustuse. “Pulmad. ee korraldas messi, kus valiti ka aasta tegijaid. Minu kategooria oli küünlad, kutsed ja kaardid ehk lisaaksessuaarid. Ja üllatuseks olin ma üks tegija,” rõõmustab meister.

Ka pulmades vajalikes iluasjades kasutab Ojala teise ringi tooteid. Näiteks sõrmuste alused petavad vaataja täielikult ära. Ilmselt ei arva keegi, et tegelikult peidab kaunistatud alus endas taas teibirulli.

Milline on kingituste ja käsitöötoodete hinnaklass? “Püüan hoida kuldset keskmist. Kaardid kuus kuni kümme eurot, nahatooted kümme kuni viisteist eurot ning pallid kuus kuni seitse eurot pall. Kinkekarbiga veidi kallim. Helkivad tooted maksavad kuus kuni kaksteist eurot,” loetleb Kaie Ojala.

E-poodi kui sellist praegu KaiMail polegi. “Facebook on põhiline, kus KaiMai käsitöö ja KaiMai pulmasahtel kõike pakub. Müügil on käsitööd Tartu Roosiaida kaupluses ja Saue Lillepoes. Oma koduvallas olen müünud laatadel ja messidel. Aga siitkandi rahvas juba teab, kuidas tellida ja kuidas kätte saada,” ütleb naine.