Endiselt võib nii poodides kui ka kaubanduskeskustes märgata inimesi, kes maski ei kanna. Kindlasti leidub inimesi, kellel on selleks mõjuv põhjus, aga need, kes seda lihtsalt põhimõtte pärast ei tee, näitavad välja lugupidamatust teiste inimeste suhtes ning selline käitumine seab ohtu ka teised.

Ehk oleks mõistlik muuta maski kandmine kohustuslikuks nii kohalike omavalitsuste kui ka vabariigi valitsuse poolt? Muidugi pole see meeldiv üleskutse, aga see aitaks kriisist kiiremini üle saada. See oleks lühiajaline ebamugavus, mis aga võib meil aidata tulevikku märkimisväärselt parandada.

Ameerika Ühendriigid tulid hiljuti lagedale uue maski kandmise trendiga, mis lähtub testitud turu-uuringust. Maski kandmine kaitseb bakterite eest pigem teisi inimesi kui kandjat ennast, sest see blokeerib aerosooliosakeste välist edasikandumist, mis on üks Covid-viiruse levimismeetodist. Central of Disease Control (CDC) tuli välja aga veelgi tõhusama meetodiga, milleks on topeltmaski kandmine ja mille tõhusus on väidetavalt 90% kõrgem.

Uuring kinnitas, et kõige tõhusam on kanda nii kirurgilist kui ka riidest maski koos, kuigi samas kahte kirurgilist maski koos ei testitud, mis ilmselt oleks olnud samuti üsna tõhus variant. Efektiivsus saabub siis, kui maskid on korralikult näole paigaldatud, nii et õhuvahed puuduvad.

Kahe maski kandmine tagab tõhususe just seepärast, et aerosooliosakesed seisavad silmitsi kahe eraldi tõkkega ehk siis kahe maskiga. Iga tõke pakub täiendavat kaitset ja seeläbi suureneb ka kaitse tõhusus.

Lõppjäreldus on selge – teiste inimeste läheduses kandke alati maski ning enda turvalisuse suurendamiseks kandke kahte maski!