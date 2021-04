Juuksekasvu kiirendamine on paljudel naistel südamel olev teema. Olgu tegemist kahetsusväärse juukselõikusega, mida tarvis kiirelt välja kasvatada, või lihtsalt unistusega pikkadest kaunitest kiharatest, juuksekasvu kiirendavad tooted võiksid leida tee iga naise iluarsenali.

Võimalusi on mitmeid, nii välispidiseid šampooni, palsami ja seerumite näol kui ka seespidiselt vitamiinide kujul. Juuksekasvu vitamiinide maailmas on viimastel aastatel toimunud kerge revolutsioon. Otsitakse võimalusi, kuidas muuta vitamiine veelgi tõhusamaks, tulemuslikumaks ning tarvitamine meeldivamaks.

Juuksekasvu vitamiinide tarvitamine on tõepoolest tehtud meeldivamaks kui kunagi varem. Kõikjal maailmas juba mitmeid aastaid laineid löönud kummikommide kujul olevad vitamiinid juustele on nüüd ka Eestisse jõudnud ning seda põhjusega. Vitamiini võtmine ei pea olema tüütu või lausa ebameeldiv toiming Sinu päevas, mis kipub kiire elutempo juures sageli meelest minema. Kui vitamiinil on imeline maitse ja mõnus konsistents, on tunduvalt lihtsam muuta see lausa oodatud hetkeks päevas, mil oma juuste heaks kiire maius sisse võtta.

Nii saad juuksed kasvama pea möödaminnes ilma kibedamaitselise või kurku kinni jääva tabletita. Kui oled arvamusel, et närimisvitamiin ei tundu nii tõsiseltvõetav kui üks tavaline tabletikujul olev toidulisand, siis loe edasi ning saad aru, et tegemist ei ole pelgalt magusamaitselise värvilise kummikommiga.

Placent Activ’i uued närimisvitamiinid sisaldavad sinu juustele palju head!

Ilmselt kõlab kõigile loogiliselt, et juuksekasv algab seestpoolt ning määrava tähtsusega on ained, millega oma keha toidad. Toome välja mõned vitamiinid ja mineraalained, mis mängivad olulist rolli ilusate juuste kasvamisel, kuid ka mitmete teiste kehaliste protsesside toimimisel:

• Foolhape ehk B9-vitamiin. Selle puudust seostatakse juuste varajase halliks minemisega. Lisaks vajab keha foolhapet, et luua terveid rakke ning punaseid vereliblesid.

• Biotiin. Toetab juuste, naha, närvide ja seedetrakti tervist.

• B6 ja B12-vitamiinid. Olulised B-grupi vitamiinid juuste väljalangemise vastu. Lisaks hoiab B6 veresuhkrut normis ning B12 toetab närvirakkude normaalset funktsioneerimist, mis omakorda võib aidata parandada mälu.

• C-vitamiin. Tähtis toitaine kahjustatud juustele ning hädavajalik kollageeni moodustamisel, raua imendumisel ning immuunsüsteemi toetamisel.

• D3-vitamiin. Mängib olulist rolli uute juuksefolliikulite tekkes ning aitab ehitada ja hoida tugevaid luid.

• E-vitamiin. Terve naha – sealhulgas peanaha – olulisimaks vitamiiniks. Tegemist on loodusliku antioksüdandiga ning vereringe parandajaga, mis mängib ilusa naha saavutamisel üht võtmerolli.

• Jood. Juuste väljalangemine on üks peamisi joodi puuduse märke. See mineraalaine hoolitseb kilpnäärme, kehatemperatuuri ja ainevahetuse normaalse toimimise eest.

• Tsink. Oluline toitaine juuksekasvu juures, mis tagab ka rasunäärmete efektiivse toimimise.

Võib järeldada, et ilusate juuste jaoks vajab keha kokteili erinevatest toitainetest, mis üksteisega koostöös aitavad kaasa peanaha ja juuste heale tervisele ja tasakaalule. Kõik eelpool loetletud vitamiinid ja mineraalid sisalduvad ka Placent Activ’i juuksekasvu närimisvitamiinides. Närimisvitamiinide puhul on tegemist täiesti uue juuksekasvu soodustava tootega antud sarjas, mis sisaldavad mitmeid aineid, mida tavavitamiinides ei leidu või leidub väiksemas koguses. Lisaks maitsevad ja lõhnavad need ülihästi! Et juuste kasvu kiirendamine läheks veel libedamalt, täiusta vitamiinikuuri Placent Activ’i pakutavate šampooni, palsami ja seerumiga, mis on koos närimisvitamiinidega saadaval ka komplektina. Kui soovid raha säästa, siis komplekt on parim valik, sest kokkuvõttes saad tooted kätte soodsamalt.

Hoia end Placent Activ’i tegemistega kursis nende Instagrami lehe kaudu, sest peagi on oodata uudistooteid. Eriti rõõmustav on see lapseootel naistele, sest turule on tulemas rasedatele sobivad suhkruvabad vitamiinid!