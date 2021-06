Paljud on kuulnud kasulikest ja tervislikest antioksüdantidest, aga mis need on ja kuidas nad organismi kaitsevad?

Antioksüdandid kaitsevad keha seestpoolt, näiteks kaitsevad keha vananemise eest ning vabade radikaalide põhjustatud kahjustuste eest. Vabu radikaale tekib kehasse samal moel nagu keha kasutab happeid. Osa vabu radikaale on keha võimeline ise neutraliseerima, ent kui vabu radikaale on kehas liiga palju, põhjustavad need rakuhäireid, mida kutsutakse happepuudulikkuseks. Praktiliselt on tegu sama protsessiga, mille tõttu õuna viljaliha tumeneb.

Põhjuseid, miks keha ise antioksüdante ei tooda, võib olla mitmeid: stress, valed toitumisharjumused, väike füüsiline aktiivsus, alkohol, suitsetamine, uv-kiirgus. Nende vastu võitlebki keha antioksüdantidega.

Mõnesid antioksüdante toodab organism ise, kuid paljusid on võimalik saada vaid toiduga. Palju antioksüdante sisaldavad näiteks marjad, puuviljad ja pähklid, köögiviljad ja maitseained.

Antioksüdantidena mõjuvad ka mitmed paljudele muus kontekstis tuttavad ained: E-vitamiin, C-vitamiin, seleen ja tsink.

Toitumisspetsialistide hinnangul saab igaüks hoolitseda oma keha tervise eest süües kvaliteetset ja korralikku toitu nung vajadusel tuleb konsulteerida spetsialistiga toidulisandite võtmiseks.

Oliivid — euroopa imerohi

Kõigi antioksüdantide seast on suure imetluse ja populaarsuse välja teeninud erinevad oliivitooted: õli, samamoodi ka erinevad toidulisandid ning kapslid, mis sisaldavad ehtsat tervist. Oliivitooted sisaldavad Omega-3 rasvhappeid, mis koostöös teiste ainetega kaitsevad südant ning vereringet.

Lisaks oliiviõlile tasub süüa ka oliive endid ning lisada neid erinevatesse toitudesse: suppidesse, pajaroogadesse, salatitesse, suupistekandikule. Et olla terve, võiks iga päev süüa vähemalt 20 grammi oliiviõli.