Mida sai osta 80 muna eest Siberis? Kuidas valmistati Siberis suuski? Miks tehti sõnnikust brikette? Neile ja paljudele teistele küsimustele leiab vastuse näituselt “Siberi valge. Helgete mälestuste ostingul.” Näitusega lähemalt tutvumiseks kutsume kõiki huvilisi 24. oktoobril ja 14. novembril kell 14.00 eestikeelsetele kuraatorituuridele!

Tuuridel avab näituse kuraator Johanna Rannula näituse sünnilugu, tutvustab eksponeeritud esemeid ja lugusid. Lisaks kuraatorile räägivad lugusid küüditamisest ning nooruspõlvest Siberis ka Raivo Mihkelsoo (24. oktoober) ja Heino Pertel (14. november), kes viidi koos peredega Siberisse 1949. aasta märtsis.

Meenutamisele tulevad mälestused sellest, kuidas oja äärest pajuvitsasid pätsati ja kuidas sõnnikuhunnikute eest aumedal saadi. Raivo oli küüditamise hetkel vaid 5-aastane ning Heino 15-aastane. Mõlemad mehed pääsesid kodumaale tagasi 1950.aastate teisel poolel.

Näitus “Siberi valge” otsib küüditatute helgeimaid mälestusi noorusest, sõprusest ja armastusest Siberis. Külastajate ette on toodud kuue märtsiküüditatu isiklikud lood ningSiberist kaasa toodud 21 unikaalset eset.

Raivo, Erna, Saima, Rünno, Olga ja Heikki olid sunnitud veetma oma lapsepõlve Siberis ja muuseumisse on toodud nende armsad ja tähendusega esemed. Kui ühiskond mälestab toimunut kivist tahutud monumentidega, siis nendes esemetes on nii isiklikku kui ka suurt ajalugu ja ajaloo vastuolulisust. Näituse uudisteoseks on installatsioon seni varjul olnud Vabamu kogudest pärit perekond Viiride fotodest.

Kuraatorituuridele pääseb piiratud arv huvilisi. Palun registreeri oma osalus siin.

Osalustasu ajutiste näituste piletiga (4 €) või terve maja piletiga (11 € / 7 €)!

Uuri näituse kohta lähemalt.

Näitus “Siberi valge” on Vabamus avatud kuni 14.02.2021.

NB! Seoses COVID-19 levikuga palume osalejatel kanda näomaski ning haigustunnuste ilmnemisel jääda koju.

Lisainfo: Keiu Telve, tegevjuht, okupatsioonide ja vabaduse muuseum Vabamu.

5384 3779, keiu@vabamu.ee.