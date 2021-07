Aja jooksul muutub pesumasin määrdunuks – sellesse koguneb liiva, mustust ja seebikive, mis ei lase tulevikus pesumasinal täisvõimsusel tööd teha. Selleks et seda ei juhtuks, on oluline masinat mõne aja tagant korralikult puhastada.

Korraliku puhastuse jaoks ei ole tarvis kulutada raha hirmkallite spetsiaalsete puhastusvahendite peale, kuna selle töö teeb väga edukalt ära tavaline äädikas, mis on enamasti igas majapidamises alati olemas.

Äädikas kui tõhus abimees kogu majapidamises

Kui olete oma kodu puhastades keemiatoodete kasutamisest väsinud ja soovite panustada ökoloogilisele tootele, siis ärge kartke tarvitada äädikat. See on kõige odavam ja loodust säästvam viis nii teie kodu kui ka pesumasina puhastamiseks.

Keemiliste elementidega puhastusvahendid võivad küll olla tõhusamad mitmel erineval pinnal, kuid pole teie ega keskkonna jaoks nii tervislikud. Äädika kasutamine on suurepärane võimalus olla ökoloogiline ja hoida kodu toksiliste ainete eest.

Äädikal on hulk kasulikke omadusi, näiteks on see tõhus abimees ebameeldivate lõhnade eemaldamisel ning katlakivist, bakteritest ja hallitusest vabanemisel. Samuti on sellel suur puhastus- ja desinfitseerimisvõimsus, mis võimaldab teie pesumasina n-ö pealaest jalatallani ära puhastada.

Äädikaga saab pesumasinat ja -kuivatit edukalt puhastada nii seest kui ka väljast.

Milline äädikas sobib pesumasina puhastamiseks?

Puhastusprotsess on küll lihtne, kuid millist tüüpi äädikas sobib masina puhastamiseks kõige paremini?

Kõige rohkem tarvitatakse pesumasinate puhastamiseks alkohoolset äädikat, mida tavaliselt ei kasutata inimtoidu tegemiseks. Kui teil kodus alkohoolne äädikas puudub, siis sobivad ka järgmised äädikasordid: õunasiidriäädikas, valge või punase veini äädikas ning palsamiäädikas.

Kokkuvõttes on kõik äädikad puhastamiseks kasulikud, kuna kontsentratsiooniks on äädikhape. Hinnad on küll äädikatel veidike erinevad, näiteks valge ja alkoholiga äädikas on odavamad kui teised sordid.

Aga äädikalõhn?

Tõsi on see, et äädikal on üsna tugev lõhn, mida on raske eirata. Kui te ei kannata üldse tavalise äädika tugevat lõhna, siis kasutage pigem õunasiidriäädikat. Sellel on mahedam lõhn ja samad puhastusomadused kui destilleeritud valgel äädikal.

Lahenduseks on välja pakutud ka eeterlikke õlisid, nagu sidrun, lavendel või piparmünt, mida võite paar tilka äädikale lisada.

Kindel on see, et läbitungiv äädikalõhn ei jää teile igaveseks tuppa ning pärast korralikku ruumituulutamist kaob see kiiresti.

Kuidas pesumasinat äädikaga puhastada?

Pesumasina puhastus äädikaga on väga lihtne ning selleks on teil tarvis vabalt valitud äädikat, pihustipudelit, mikrokiust riiet, vana hambaharja ja vajadusel ka veidike söögisoodat.

Valage äädikas pihustipudelisse ja piserdage kogu trumli sisemus seda täis, laske paar minutit toimida ja pühkige pind kuivaks mikrokiudlapiga. Järgmisena vajavad puhastust pesumasina kummitihendid (ukse ümber olevad tihendid). Neid puhastades näete kindlasti palju karvakesi, liiva ja kõige halvemal juhul ka hallitust. Piserdage äädikat, laske sellel seista ja puhastage lapiga.

Nüüd võite pesumasina programmidega alustada. Valage äädikas pesuvahendi jaoturisse ja käivitage masin. Uutel masinatel on olemas spetsiaalsed puhastusprogrammid, kuid kui see teie omal puudub, siis sobib ideaalselt ka mõni kuuma vee programm. Kui pesumasin on lõpetanud, piserdage äädikat lapile ja puhastage masina ukse väliskülge ja sisemust.

Pärast pesumasina põhjalikku puhastust jätke ukseava lahti ja laske masinal kuivada. Kui panete ukseava kinni, võib masinasse tekkida ebameeldiv hallitus, kuna niiskus ei saa välja.

Kindlasti on soovitatav puhastada ka pesumasina pehmendaja- ja seebisektsioonid äädikaga, kuna nendesse kambritesse jääb tavaliselt kinni üleliigne seep ja teised pesupesemisvahendid. Selleks et sektsioonid puhtaks saaksid, eemaldage need masinast ja kastke äädikasse.

Laske neil liguneda umbes viis minutit, pärast seda loputage neid sooja veega, eemaldades ülejäänud seebijäägid lapiga või vana hambaharjaga.

Enne sahtlite masinasse tagasi panekut veenduge kindlasti, et need on hästi ära kuivanud.

Pesumasina filtri puhastamine

Edasi liigume filtri puhastamise juurde. Enamasti asub see pesumasina allosas – võtke filter masinast välja ja eemaldage kogu mustus, mille leiate. Filtrisse koguneb sageli väikeseid münte, tolmu ja muud prügi. Peske filter voolava veega üle, vajadusel võite seda vähese äädika ja hambaharjaga hõõruda.

Peale selle on pesumasinal veel üks filter – sisselaskevoolikul. Lülitage hetkeks veevarustus välja ja keerake masin ümber. Keerake rahulikult vooliku mutter lahti ja eemaldage väike filter, loputage seda ja pühkige samuti hambaharja. Kui näete, et filter on puhas, pange see masinasse tagasi ja keerake sisselaskevooliku mutter tihedalt kinni.

See ongi kõik – teie masin on nüüd korraliku puhastuskuuri läbi teinud. Nagu näete, pole pesumasina puhastamine üldse keeruline, kui teil on kodus olemas äädikapudel ja paar lappi.