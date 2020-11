Kliimamuutused, väetiste kasutamine põllumajanduses, tööstuste areng ning õhusaaste on jätnud tugeva jälje keskkonnale, sealhulgas veekogudele.

Tsentraalset vett puhastatakse teatud piirnormideni, kuid olles läbinud kümneid kilomeetreid erinevas seisus torusid ja trasse, on see meieni jõudes “rikastatud” mitmesuguste lisanditega.

Veeprobleemid erinevad piirkonniti, ka neile leiduvad lahendused on erinevad. Tavaliselt sisaldab vesi ülemäära palju lupja, rauda, orgaanilisi tahkeid osakesi, teinekord ka mangaani, hormoone või antibiootikume.

Kuidas teada, et kraanist tulev vesi on puhas keemilistest ja bioloogilistest saasteainetest ning raskmetallidest ega riku teie tervist, kodumasinaid ja riideid?

Kõige täpsemad tulemused tagab mõistagi veeanalüüs. Ka tavaline kodune vaatlus annab vastuseid. Oled märganud, et pesu pestes muutuvad uued valged rõivad üsna kiirelt halliks? Põhjuseks on suure tõenäosusega kõrge rauasisaldusega vesi.

Nühid igal nädalal katlakivi jälgi kraanidelt, keraamilistelt plaatidelt ning kraanikaussidelt? Siin on põhjuseks kare vesi, mis inimeste suureks meelehärmiks rikub ka valimatult nii rohkem kui vähem kalleid kodumasinaid.

Ei suuda välja mõelda, miks sinu pirukataigen ei kipu kerkima või kaunilt värvilised köögiviljad kaotavad kokkamisel oma erksa tooni? Ikka kare vesi ja tasakaalust väljas mineraalid, lisaks ka joogivees mõningatel juhtudel leiduv kloor, mis lõhustab E-vitamiini ja hävitab seedetraktis rea toitude seedimiseks vajalikke mikroorganisme.

Kare, isegi sügelev nahk ja kahused juuksed? Aimad? Just — kare vesi.

Juba ligi 30 aastat on veepuhastusseadmete lipulaeva Aquaphor teadus- ja uurimuskeskus teinud tööd selle nimel, et igal inimesel oleks oma kodus võimalik tarvitada tõeliselt puhast vett. Aquaphori veefiltrite valmistamiseks on arendatud välja täiesti uudne tehnoloogia, mis võimaldab luua kõrgtehnoloogilisi ja kompaktseid, tarbijate nõudmiste ja vajadustega kooskõlas olevaid veepuhastuslahendusi kodutarbijatele ja majaomanikele.

Kõige lihtsam ja levinuim variant vee puhastamiseks on filterkann, mis vähendab kraanivees esinevaid tavalisi saasteaineid, sealhulgas katlakivi, kloori, orgaanilisi ühendeid, raskmetalle, roostet ja fenoole.

Paljud inimesed eelistavad hoopis valamualust filtrisüsteemi RO-101S Morion — väikest “veepuhastusjaama” — mille puhul puhastussüsteem asub valamukapis ja tavakraani kõrvale saab paigaldada eraldi kraani puhastatud vee jaoks.

Morioni kasutades on teie toidud ja joogid parema maitsega, sest tänu ülitõhusale filtreerimisele eemaldab ta veest kõik saasteained, bakterid, viirused ja hormoonid ning antibiootikumid. See eemaldab veest täielikult ka karedust tekitavad soolad, mis omakorda tagab pikema eluea nii kohvimasinale, teekannule, triikrauale kui aurutile.

Õhuniisutit kasutades ei kata tänu filtreeritud veele mööblit enam valge tolmukiht.

Kogumajalahendusse kuulub ka täisautomaatne, ökonoomne ja isepuhastuv veepehmendusfilter Aquaphor A800, mis eemaldab efektiivselt veest raua- ja mangaaniühendid. Kareda vee tekitatud katlakivi on oht nii teie veekeetjale kui pesumasinale, boilerile ja torudele.

Kogumajalahendusega on võimalik nautida puhast vett lisaks köögile ka vannitoas ja saunas, mis võimaldab kasutada nahasõbralikku vett nii joogiks, toidutegemisel, vannis, duši all kui ka nõude- ja pesupesemisel.

Aquaphori kodulahendusega koged igapäevaselt mõnusalt pehmet ja puhast vett terves majas — see tähendab pehmemat nahka, värvilisemaid riideid, siidisemaid juukseid ja paremat tervist. Lisaks pikeneb tänu pehmele veele ka kodumasinate eluiga ning kodukoristamiseks ja pesupesemiseks kulub vähem aega ning puhastusvahendeid, mis tähendab raha kokkuhoidu ja väiksemalt ökoloogilist jalajälge.

Vaata, kuidas on olukord sinu kodus ja tegutse! Parema tuleviku nimel peame tegema õigeid valikuid juba täna ja kasutama selleks vähem loodusressursse nõudvaid tehnoloogiaid.

Talita targalt.