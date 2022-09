Hinnad on kõigile märgatavalt tõusnud nii poelettidel kui ka teenustes. Algab uus kooliaasta ning uus hooaeg huviringidel, -koolidel ja trennidel. Kas hinnatõus on huvitegevustes osalejate arvu vähendanud? Või peab laps mitme hulgast valima vaid ühe kindla trenni, et pere eelarve ei kannataks?

Väikelaste ujumistreener Kristi Meikar ütleb, et tema trennides on osalejate arv sel aastal hoopis 40 protsendi võrra tõusnud. Grupid on pungil täis ja lapsed lausa ootejärjekorras. „Eelisjärjekorras on pikaajaliste klientide sõbrad ja ühe pere lastel on ka hinnapoliitika pisut soodsam,“ lisab Kristi.

Küll aga on ta kütusehinna tõusu tõttu pidanud oma kohatasu hinda tõstma, et tulud ja kulud ennast ära tasuksid. „Tõstsin ka oma asendustreeneri palka ja lisasin talle kütusekompensatsiooni, et tal oleks motivatsiooni mind hädast välja aidata, kui olen haige või koolitusel. Ta elab kaugel, aga kuna ta on minu maitse järgi treener, siis pigem maksan talle kaks korda rohkem ja kompenseerin tema tuleku, kui võtan suvalise treeneri, et trenn tehtud saaks,“ selgitab Kristi oma valikuid.

„Minu kliendid on mulle öelnud, et nad käisid lastega ka näiteks laulmas aga valisid lõpuks ujumise, sest neile meeldivad minu tunnid ja lähevad alati ära mõnusa tujuga. Arvan, et emotsiooni ja tunde pealt otsustatakse palju ja isegi raha ei ole nii oluline, sest näiteks minu trenni hinnad on Tallinnas ühed kõrgeimad, aga ikkagi on mul trennid lapsi täis,“ lisab ta.

Mitmelapselised pered valikute ees

Kuue lapse ema Maria ütleb, et kütuse- ja üleüldine hindade tõus on pannud ta valikute ette. Pere põhivajadused tuleb täita enne ja huviringid tulevad pärast neid. „Kuna elame koolist kaugel, siis meie valikuid mõjutab väga koolibusside liikumise aeg. Luksust eraldi trenniviimiseks ja tagasitoomiseks ei ole.“

Maria on märganud, et ka trennides aetakse lapsi taga, kui trenni enam minna ei taheta. Tuntakse huvi, kas koht on ikka kaetud ja tasu trenni eest saamata ei jää, kui laps lahkuda otsustab. Soodustused sõltuvad trennidest, paljud neist peredele soodustusi välja ei reklaami.

„Inimlikkus on siiski säilinud ja võimalus trenni hinnas läbirääkimiseks mõnes kohas siiski veel on. Isegi kui hinnasoodustust pole kuskil eraldi välja toodud, siis küsida tasub alati, kõik ei ole veel päris robotid ja süda on õigel kohal,“ leiab Maria.

Eelarve hoidmiseks soovitab ta valida neid huviringe, mis jäävad maapiirkonnas koolibusside aja sisse. On ka neid, mis on tasuta ja mida viivad läbi õpetajad, kui lapsele huvi pakub, siis on see ideaalne valik.

Maria arvab, et huviringid on lapse, eriti koolilapse igapäeva elu juures väga olulised: „Seda enam, et ekraanimaailm imeb teismelisi enda sisse. Huviringid ja trennid annavad võimaluse eneseväljendamiseks kuskil mujal, kui ekraani ees ja aitavad pead koolistressist ja õppimisest puhastada, seega on see väga suur väärtus.“

Kui pere eelarvet silmas pidada, tasub trenni või huviringi valikul siiski hoolas olla.

„Lisakoormus mõnes trennis käimise juures on esinemistele transportimine ja ka kostüümid on lisakulu. Otsuse tegemise juures on oluline, et ei peaks soetama mitmesaja eest varustust. Kui lapsele meeldib joonistamine rohkem, kui näiteks peotants, siis siin peitubki otsuse tegemise juures vastus. Vali see, mis talle rohkem meeldib ja on pere rahakoti suhtes sõbralikum!“ annab Maria nõu.

Kaasa laps igakuise eelarve planeerimisse

Haridus- ja teadusministeeriumi huvihariduse valdkonna juht Tormi Kotkas leiab, et huviringide valiku puhul tuleb eelkõige lähtuda lapse huvidest. Sealt edasi saab juba uurida, millised on võimalused selle huvialaga tegelemiseks kodu omavalitsuses või selle ümbruses.

„Huviringide valiku ja tasu osas oleks lapsevanemal mõistlik pöörduda elukohajärgse omavalitsuse noorsootöö eest vastutava ametniku poole. Paljud omavalitsused on nii ise, kui ka riigi täiendava toetuse toel loonud võimalusi huvihariduses ja -tegevuses osalemiseks kas tasuta või vähendatud tasu eest. Mõnedel omavalitsustel on ka välja töötatud süsteem, kus pere saab küsida huvitegevuses või huvihariduses osalemiseks valla või linna toetust. See, mida eri omavalitsused pakuvad, oleneb konkreetsest omavalitsusest. Isegi kui omavalitsuse või teenusepakkuja kodulehelt pole tasude kompenseerimine info alati kergesti leitav, tasub küsida, sest tihti leitakse muredele ka individuaalseid lahendusi,“ lisab ta.

Pere eelarve koostamisel soovitab Kotkas eelarve koos lastega läbi arutada.

„Kindlasti aitavad siinjuures asja selgitada eri õppematerjalid ja rahatarkuse videod, mis on koondatud näiteks rahandusministeeriumi veebilehel. On võimalus, et hinnatõus energiaturul tõstab ka huviringide osalustasusid, mis suurendab perede kulutusi. Kui pered satuvad majanduslikesse raskustesse, siis tuleb sellest kohalikule omavalitsusele teada anda ning uurida, millised on omavalitsuse võimalused laste huviringides osalemist toetada,“ annab Tormi Kotkas nõu. 