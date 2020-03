Läinud aasta 8. augustil teatas reformierakondlane Kalle Palling oma lahkumisest suurest poliitikast ja riigikogust. Põhjusena nimetas Palling Reformierakonna ebaõnnestunud koalitsiooniläbirääkimisi kevadiste riigikogu valimiste järel. Nimelt terendas Kalle Pallingule juhul, kui Reformierakond koalitsiooni moodustab, keskkonnaministri ametikoht. Paraku nii ei läinud ja 30. septembril lahkuski 13. aastat riigikogus olnud Kalle Palling Toompealt, lubades jätkata tööd Harku vallavolikogu esimehena.

Eile õhtul teatas Kalle Palling sotsiaalmeedias, et astub ka volikogu esimehe kohalt tagasi, põhjuseks erimeelsused teiste volikogu juhtpoliitikutega ja eriarvamus Muraste kooli küsimustes. Täna hommikul kinnitas volikogu kantselei juhataja Kristi Koora, et Kalle Pallingu lahkumisavaldus on valla sekretärile laekunud, seega ei juhi Kalle Palling enam Harku vallavolikogu. Vastavalt reglemendile võttis juhtimise üle volikogu aseesimees, isamaalane Kaupo Rätsepp.

Avaldame siinkohal Kalle Pallingu kirja Harku valla inimestele.

Head inimesed!

Olen otsustanud Harku valla volikogu esimehe kohalt tagasi astuda. See on minu isiklik otsus, mille põhjused on kaugemal, kui tänane päev, ulatudes kohati ebamõistlikult pikaks ja ebakonstruktiivseks kujunenud vaidlustesse Muraste kooli tuleviku, Tabasalu jalgpalliklubi rahastamise ja valla pikaajalise arenguvisiooni teemal.

Volikogu esimehena näen, et minu “samm tagasi” taastaks töörahu ja võimaldaks puhtalt lehelt arutelusid jätkata ja vajalikke otsuseid vastu võtta. Sest praeguses kriisis on meil vaja toimivat volikogu, mis otsiks valla elanike jaoks parimaid lahendusi, mitte ei raiskaks aega lõpututele erimeelsustele ja isiklikele solvangutele. Siin on peeglisse vaatamise koht meist mitmetel.

Olen volikogu esimehe tööd teinud südamega. Olen endiselt seda meelt, et Muraste kool saaks tegutseda seal ja just sellisel kujul, nagu kooli õpetajad ja lapsevanemad seda soovivad. Praegune kriis on toonud meile muutuse ise kätte ja me näeme, et ruutmeetritest mitmeid kordi olulisem on see, mida lastele õpetatakse ja kuidas seda tehakse.

Sellist kooli (ja see puudutab iga kooli Eestis), nagu oli enne 16. märtsi 2020 (siis suunati kõik koolid koduõppele), ei tule enam kunagi tagasi. Selliseid uusi lahendusi, mida me tänases kriisis katsetame ja kogeme ei oleks me tavaolukorras kunagi nii suures mahus katsetanud ja kogenud. On meie võimalus kujundada kool värskelt saadud kogemuse põhjal just selliseks nagu on kõige lapsesõbralikum ja tulemuslikum. Nii nagu teadlased soovitavad. Õpilase, õpetaja ja lapsevanema heaolust lähtuvaks.

Ma usun, et mõistame seda praegu kõik, et vägisi kedagi kusagile majja, ainult selle pärast, et see seisab tühjana, enam ümber peaks, ega tohiks kolida. Aga Harku vald ei ole vaid Muraste ja probleeme on mujalgi, kus arvamused lahknevad. Hariduse väljakutseid on pea igas valla kandis. Et mitte jääda kinni vaid Murastesse.

Ettevõtjana tunnetan ka mina, et majanduskriis, mis meid ees ootab, on raskem, kui me oleme seni kogenud. See peab sundima meid oma investeeringuid väga hästi läbi mõtlema ja tegema valikuid. Kohati ka raskeid.

Kui seni on Harku vald nautinud enam kui 1 miljoni euro üksikisiku tulumaksu ülelaekumist, siis sel aastal seda kindlasti ei saa olema. Suured tagasilöögid saabuvad ilmselt 3. ja 4. kvartal. On palju investeeringuid, mis tuleb tulevikku edasi lükata. Kurb, aga tõsi. Seda enam on vaja tegeleda vallas kriisi juhtimisega, mitte pikendada juhtimiskriisi.

Head inimesed, vahel tuleb teha samm tagasi, et astuda siis jälle edasi. Täna on see päev, kus astun tagasi, kuid selleks, et töörahu taastada.

Hoidke oma tervist!

Kalle Palling