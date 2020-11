“Turism ei ole kullaauk, see on elulaad. Sulle peab meeldima seda teha,” arvab Ülle.

Ehkki aasta lõpuni on veel kaheksa nädalat, kalkuleerib Ülle Kuningas, et finantsiliselt tuleb 2020. aasta talule sama tugev kui eelmine.

Küll aga oli rahvusvaheliste ürituste puhul probleemiks, et kõik inimesed ei saanud kohale tulla. “Ka pulmad võivad olla rahvusvahelised, kui ühe osapoole sugulased on piiri taga,” täpsustab perenaine. Ärajäänud üritustele õnnestus aga leida aseainet.

Kallaste turismitalul on ka seikluspark, loomapark, laste mänguväljak, discgolf‘i rada, muuseum, kolm sauna ning majutusvõimalused korraga kuni 80 inimesele. Korraldatakse festivale, laagreid, suvepäevi.

Et Kallaste talu kontserditel käib keskeltläbi 600 inimest, oli publikut kokku ca 6000.

Kuna peretütar Kristina sai aprillis emaks, otsustas talu juba enne koroonakriisi puhkemist, et 20 kontserdi asemel korraldatakse tänavu kümme ja valdavalt juulis ning augustis.

Kümnel hektaril laiuvas Kallaste turismitalus on igapäevaselt palgal viis inimest. Üheks tegevussuunaks on kontsertide korraldamine talu õuele tenor Kalju Terasmaa auks rajatud lauluväljakul ehk n-ö Kalju-laval.

“Tunnustus näitab, et ma olen õigel teel olnud, ma olen teinud südamega õiget asja. Samas ta ka kohustab. Ma ei saa ju jääda loorberitele puhkama,” arvab Ülle.

Sihtasutus Põhja-Eesti Turism arendab Harjumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Raplamaa turismiettevõtjate koostööd. Kord aastas valib sihtasutus väljapaistvamad ettevõtted kahes kategoorias, millest üheks on aasta atraktiivseim turismiprojekt ja teine aasta väikeettevõte.

