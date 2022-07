Kalmba Games, kõrge limiidiga mänguautomaatide, sh Crystal Caverni ja Blazing Bulli kodu, on nõustunud lööma käed juhtiva veebikasiinode teenusepakkuja ja koondaja Pariplay’ga. Liitumine aitab tugevdada leviõigusi võtmetähtsusega vastutusalas. See tähendab, et rohkem kui 50 Kalamba Gamesi videoslotti lisatakse Pariplay mänguplatvormile Fusion.

Andrew Crosby, Kalamba Gamesi ärijuhi selgitusel on Pariplay’ga liitumine ettevõtte jaoks suur saavutus ja ta avaldab lootust, et nende mänguportfooliot võib peagi näha parimates veebikasiinodes, ka 888 Casinos, kus Kalamba on just oma kanda kinnitanud.

Pariplay partnerlusjuht, Callum Harris rõõmustab ettevõtte pressiteates, et Kalamba Gamesi lisandumine Fusioni platvormile on meeldiv uudis. Ta lisab, et liitumine mitmekesistab Fusioni mänguvalikut, kuhu juba praegu kuulub rohkem kui 12 000 veebi-mänguautomaati, mida mängurid kindlasti naudivad.

Koostöös Pariplay’ga pakub Kalamba Games Fusioni platvormil igal aastal rohkem kui tosina jagu mänge. Loomulikult hoiavad pinget üleval näiteks sellised mänguvõimalused, nagu Jackpot ja Win Big Replay.

Kalamba Gamesist

Kalamba Games on 2016. aastal asutatud veebi-mänguautomaatide pakkuja, kel on praeguseks ette näidata üle 50 kõrge limiidiga mängu. Kalamba jätkab teiste pakkujate ja veebikasiinodega koostöölepete loomist, et ettevõtte mängud kõigile kättesaadavad oleks.

Mõned Kalamba Gamesi populaarsematest mängudest:

● Wildcraft – see fantaasiateemaline slott on ispiratsiooni saanud ühest populaarsest videomängust, mis meeldib mänguritele, kes tahavad proovida midagi uut, olles samal ajal juba tuttavas maagiliste tegelaste maailmas. Wildcraft pakub boonusena tasuta keerutussümbolit, eraldi scatter-sümbolitest ja wild-sümbolitest.

● Caribbean Anne – see on üks Kalamba Gamesi kõrgeima limiidiga slotte, mäng on piraadi-teemaline ja pakub mitmeid wild-sümboleid, mille võivad olla omakorda asendussümbolid. Peale tasuta keerutuste on mängus veel erisümbolid, nagu scatter’id, mis võivad mitmekordistada sinu jackpot‘i võiduvõimalust.

● Crystal Cavern – on soovitav juba edasijõudnud mängurile. Crystal Cavern on kalliskivi-teemalise kujundusega, kus kivid ja eri värvid pakuvad mitmesuguseid võiduvõimalusi. Hyper Bet‘i võimalus on väärt proovimist, kuna see tõstab võidu tõenäosust ning lisab mängurattale rohkem scatter-sümboleid.

Pariplay’st

Pariplay on 2010. aastal asutatud juhtiv kasiinoteenuste veebipakkuja ja koondaja. Üks peamine toode on mängukogu Fusioni platvormil, kus saab valida 12 000 veebisloti vahel rohkem kui 80 arendajalt, sh ka kõige värskem liituja Kalamba Games. Pariplay on spetsialiseerunud veebimängude lahendustele, sh haldustugiteenused ja mängijate hoidmise tööriistad. Need on olemas ka Fusioni platvormil.

Isegi kui veedad Kalamba Gamesi ja Pariplay kasiinodes lõbusalt aega, on soovitav seada endale kihlveolimiit ja järgida alati vastutustundlikult mängimise reegleid. See ei lase sul pikas perspektiivis hiiglaslikke summasid kaotada. Ära võta mängu liiga tõsiselt, lihtsalt naudi!

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!