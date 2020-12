Kaitseministeerium annab Lastekaitse Liidu vahendusel abivajavatele peredele 88 arvutikomplekti, mis hõlbustavad paljude vajalike seadmeteta distantsõppel laste koolitöö tegemist.

Kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsleri Margus Mati sõnul pole arvutid enam Kaitseväele vajalikud, ent on korralikud ja õppetööks igati sobivad masinad.

“On suur rõõm jõulude eel teha abivajavate perede lastele väike kingitus,” sedastas Matt.

Matt täpsustas, et kõik arvutid on komplekteeritud hiirte ja klaviatuuridega ning lisas, et ühtlasi anti Lastekaitse Liidule üle 19 monitori.

Kodanikualgatuse “Igale koolilapsele arvuti!” Lastekaitse Liidu koordinaator Ireen Kangro märkis, et Kaitseministeeriumi kingitus tuleb vajalikul ajal, sest COVID-19 viiruse leviku tõttu sunnitult distantsilt õppivad koolilapsed vajavad koolitöödeks arvuteid.

“Tänu Kaitseministeeriumi annetatud arvutitele saavad nad koolitöös takistusteta osaleda oma kodus oma arvuti taga,” lausus Kangro.

Kangro sõnul on sadades abivajavaid peresid, kus pole õpilastele kasutamiseks mitte ühtegi arvutit või on neid mitme peale üks.

“Sellest lähtuvalt on kaudseid abisaajaid alati rohkem kui arvuteid – nii aitavad ka Kaitseministeeriumi annetatud 88 arvutit tegelikkuses oluliselt rohkem kui 88 koolilast,” ütles Kangro.

Kaitseministeeriumi poolt antud lauaarvutitele pannakse E-Kaubanduse Liidu kogutud annetuse toel peale uued kõvakettad, hangitakse juurde koolitööks vajalikud lisaseadmed ja puuduolevad monitorid.

Kõik kasutusvalmiks seadistatud arvutid jõuavad Narva peredesse, esimesed juba järgmisel nädalal.

Lastekaitse Liit on alates aprillist olnud kodanikualgatuse “Igale koolilapsele arvuti” partner ning ühenduslüli arvuteid annetada soovivate ettevõtete ja kohalike omavalitsuste vahel.

Fotod: Kaitseministeeriumi asekantsler Margus Matt annab arvutid Lastekaitse Liidule üle

Lisainfo: press@kaitseministeerium.ee